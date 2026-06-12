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Η ώρα για την πρεμιέρα των ΗΠΑ στο Μουντιάλ 2026 πλησιάζει, καθώς οι Αμερικανοί ρίχνονται στην «μάχη» του Παγκοσμίου Κυπέλλου τα ξημερώματα του Σαββάτου (13/6, 04:00) κόντρα στην Παραγουάη.

Οι ΗΠΑ δεν είναι η ομάδα του παρελθόντος, καθώς το σύνολο του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο αποτελείται από ιδιαίτερα ταλαντούχους και έμπειρους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, που σε καμία περίπτωση δεν γίνεται να συγκριθούν με εκείνους του παρελθόντος.

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Ακόμα και έτσι, οι σχεδόν «ερασιτέχνες» ποδοσφαιριστές των ΗΠΑ της δεκαετίας του 1950 έφτασαν σε μία από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θύμα τους η σπουδαία Αγγλία, με τους Αμερικάνους να κερδίζουν με 1-0 στην φάση των ομίλων, σε ένα αποτέλεσμα που αιφνιδίασε πολλούς.

Λίγα χρόνια μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Αμερική υποδέχθηκε μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών που αναζητούσαν ένα καλύτερο αύριο. Αρκετοί δημιούργησαν δικές τους επιχειρήσεις, ενώ κάποιοι άλλοι θεώρησαν ότι ήταν η ευκαιρία τους να ακολουθήσουν το όνειρό τους, σε μία χώρα που είχε αρχίσει να επενδύει στον αθλητισμό.

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου είχε έλλειψη σε αθλητές και λίγο καιρό πριν την έναρξη του Μουντιάλ της Βραζιλίας το 1950, αυτή η έλλειψη έφερε στην Εθνική έναν μαθητή, έναν αγρότη, έναν οδηγό νεκροφόρας και έναν Αϊτινό μετανάστη. Ο Τζο Γιέτγκενς, ο εν λόγω μετανάστης από την Αϊτή αποτέλεσε τον ήρωα των ΗΠΑ, καθώς πέτυχε το «χρυσό» γκολ στην φάση των ομίλων κόντρα στην Αγγλία.

Η ομάδα του Ουόλτερ Γουιντερμπότομ θεωρούνταν ως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης και αυτό επιβεβαιώνεται και από τις αποδόσεις που έβγαζαν οι στοιχηματικές εταιρείες της εποχής. Μάλιστα, το τελικό αποτέλεσμα υπέρ των ΗΠΑ θεωρήθηκε τόσο απίθανο που ορισμένες εφημερίδες πίστεψαν αρχικά ότι είχε γίνει τυπογραφικό λάθος και ότι το σκορ ήταν 10-1 για την Αγγλία.

Η Αγγλία στο Μουντιάλ του 1950

Αυτό εξακολουθεί να παραμένει ένα από τα πλέον αναπάντεχα αποτελέσματα στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, με την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών να είναι πανέτοιμη για την πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026 κόντρα στην Παραγουάη, σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί στις 04:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (13/6) από την ΕΡΤ1.