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Τα 33α γενέθλιά της γιόρτασε πριν από λίγες ημέρες η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση, μοιραζόμενη με τους διαδικτυακούς της ακολούθους στιγμές από την καθημερινότητά της, αλλά και σκέψεις για τη μέχρι σήμερα πορεία της.

Η επιχειρηματίας και ακτιβίστρια δημοσίευσε στο Instagram ένα καρουζέλ φωτογραφιών, στο οποίο εμφανίζεται μαζί με τον σύζυγό της, Βύρωνα Βασιλειάδη, και τα δύο τους παιδιά, Νίκο και Λέοντα. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα υπάρχουν και φωτογραφίες από τις οικογενειακές τους διακοπές.

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Το ζευγάρι απέκτησε τον πρώτο του γιο, Νίκο, το 2022, ενώ ο δεύτερος γιος τους, Λέοντας, γεννήθηκε το 2024. Η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση έχει μιλήσει δημόσια για τη δύσκολη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να γίνει μητέρα, μοιραζόμενη κατά καιρούς μέσα από τα social media τόσο τις δύσκολες όσο και τις όμορφες στιγμές της.

Με αφορμή τα γενέθλιά της, έκανε έναν προσωπικό απολογισμό και αναφέρθηκε στην οικογένειά της, στην προσπάθειά της να είναι παρούσα στη ζωή των παιδιών της, αλλά και στην αξία των ανθρώπων και των μικρών πράξεων καλοσύνης.

33: Καμία στιγμή ευτυχίας δεδομένη. Καθόλου χρόνος για ανθρώπους που δεν είναι “οικογένεια”. Καθημερινό σταυροκόπημα για την ομορφιά που κυριαρχεί στην ζωή μου. Καθημερινή προσπάθεια να είμαι ουσιαστικά παρούσα. Αισιοδοξία ότι υπάρχουν ακόμα υπέροχη άνθρωποι. Απόφαση να χαρώ τα παιδιά μου τώρα που είναι μικρά χωρίς τις τύψεις που με έτρωγαν μικρότερη. Πίστη όσο ποτέ στην δύναμη μιας μικρής πράξης καλοσύνης να αλλάξει τον κόσμο. Την υγεία μας, τους ανθρώπους μας και ένα “Καληνύχτα, Σ’ αγαπώ” από όποιον και αν θέλει κάποιος να το ακούσει».

Η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση γεννήθηκε στην Αθήνα στις 7 Αυγούστου 1993. Είναι κόρη του αείμνηστου ηθοποιού Νίκου Κούρκουλου και της Μαριάννας Λάτση και είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία Βύρωνα Βασιλειάδη.