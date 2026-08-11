Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δασική πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή Μαραθιάς στη Ζάκυνθο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Advertisement

Advertisement

Μήνυμα από το 112

Λόγω της πυρκαγιάς στάλθηκε και μήνυμα από το 112, με τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.