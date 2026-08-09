Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι Μαλδίβες παραμένουν ένας ιδιαίτερα δημοφιλής προορισμός, ωστόσο το υψηλό κόστος μεταφορών και διαμονής καθιστά απαραίτητη την αναζήτηση πιο οικονομικών εναλλακτικών λύσεων για τους ταξιδιώτες.

Το περιοδικό Travel and Leisure προτείνει εννέα προορισμούς με παρόμοια αισθητική, που προσφέρουν μαγευτικές παραλίες και κρυστάλλινα νερά σε πιο προσιτές τιμές.

Στη λίστα περιλαμβάνονται περιοχές όπως το Μπόκας ντελ Τόρο στον Παναμά, οι Σεϋχέλλες, τα Φίτζι και η Ζανζιβάρη στην Τανζανία.

Οι Παξοί αποτελούν επίσης μια σημαντική πρόταση, καθώς προσφέρουν ηρεμία και αυθεντικότητα σε σύγκριση με τα κοσμικά ελληνικά νησιά της Σαντορίνης και της Μυκόνου.

Τέλος, το Μάλι Λόσινι στην Κροατία συμπεριλαμβάνεται στις προτάσεις, καθώς αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένας σημαντικός προορισμός για διακοπές ευεξίας.

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Διάσημες για τα μπανγκαλόου πάνω στο νερό, τα κρυστάλλινα τυρκουάζ νερά και τις παραλίες με τη λευκή σαν ζάχαρη άμμο, οι Μαλδίβες παραμένουν σταθερά ένας από τους πιο περιζήτητους προορισμούς διακοπών στον κόσμο. Όμως, ενώ αυτός ο τροπικός παράδεισος στον Ινδικό Ωκεανό με τα 1.200 νησιά εκ των οποίων περίπου τα 150 λειτουργούν αποκλειστικά ως resort, παραμένει σταθερά στη λίστα επιθυμιών πολλών από εμάς, η πραγματικότητα είναι ότι ένα ταξίδι στις Μαλδίβες συνοδεύεται συχνά από υψηλό κόστος όταν συνυπολογιστούν οι μεταφορές μεταξύ των νησιών με ταχύπλοο, υδροπλάνο, ή και ελικόπτερο, τα πολυτελή καταλύματα και τα γεύματα.

Το Travel and Leisure αντιπροτείνει προορισμούς που προσφέρουν την ίδια αίσθηση με τις Μαλδίβες -μαγευτικές παραλίες, κρυστάλλινα νερά, ρομαντικά θέρετρα-, αλλά κοστίζουν λιγότερο.

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Στη λίστα με τις 9 εναλλακτικές, το δημοσίευμα περιλαμβάνει από το Μπόκας ντελ Τόρο στον Παναμά -ένα άγνωστο σε πολλούς αρχιπέλαγος της Καραϊβικής με βιοφωταυγείς κόλπους που λαμπυρίζουν τη νύχτα και φυτείες κακάου-, μέχρι τις Σεϋχέλλες, αγαπημένο προορισμό «χάρη στην αίσθηση απομόνωσης που προσφέρει, τον σταθερό καιρό και τις ήρεμες θάλασσες», τα Φίτζι -σημειώνοντας ότι ένα ταξίδι εκεί μπορεί μερικές φορές να κοστίζει «το μισό από τις Μαλδίβες»- αλλά και την πανέμορφη Ζανζιβάρη, που βρίσκεται απέναντι από τις ακτές της Τανζανίας, στην Ανατολική Αφρική και είναι σημαντικά φθηνότερη σε σύγκριση με άλλους προορισμούς στον Ινδικό Ωκεανό.

Στο νούμερο 6 της λίστας φιγουράρουν οι Παξοί, «μια πράσινη κουκκίδα ακριβώς έξω από το νότιο άκρο της Κέρκυρας», το οποίο travel expert του περιοδικού ανακάλυψε τυχαία κατά τη διάρκεια μιας ημερήσιας εκδρομής από την Κέρκυρα με τον σύζυγό της και, όπως λέει, «τους άρεσε τόσο πολύ» ώστε επέστρεψαν τον επόμενο χρόνο για να απολαύσουν εκεί τις διακοπές τους.

Εννοείται ότι γίνεται αντιπαραβολή με τα κοσμικά ελληνικά νησιά, Σαντορίνη και Μύκονο, σε αντίθεση με τα οποία, οι Παξοί είναι «πολύ ήσυχοι», χωρίς μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, ενώ οι περισσότεροι ταξιδιώτες διαμένουν είτε σε ιδιωτικές κατοικίες, είτε σε μικρά μπουτίκ καταλύματα, όπως αναφέρεται.

Μεταξύ άλλων, το δημοσίευμα προτείνει και το Μάλι Λόσινι στην Κροατία, γνωστό ως «το νησί της ευεξίας».

Οι 9 προορισμοί που μοιάζουν με τις Μαλδίβες αλλά κοστίζουν λιγότερο σύμφωνα με το Travel and Leisure είναι:

Σαρμ Ελ Σέιχ, Αίγυπτος

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Ρανγκιρόα, Γαλλική Πολυνησία

Μπόκας ντελ Τόρο, Παναμάς

Σεϋχέλλες

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Μάλι Λόσινι , Κροατία

Παξοί

Φίτζι

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Μαυρίκιος

Ζανζιβάρη

Με πληροφορίες από Travel and Leisure

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