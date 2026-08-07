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Τα μαλλιά της έχουν μήκος 271,50 εκατοστά, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της Ουκρανής Aliia Nasyrova που ήταν 257,33 εκατοστά.

Η ίδια άφησε τα μαλλιά της να μακρύνουν από το 2015, αντλώντας έμπνευση από την ινδική κουλτούρα που συνδέει το μήκος τους με την παράδοση.

Η Dhariyal διατηρεί κανάλι στο YouTube όπου μοιράζεται φυσικές μεθόδους περιποίησης, καθώς η συντήρηση των μαλλιών της απαιτεί ιδιαίτερη υπομονή και προσωπικό χρόνο.

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Μοιάζουν να μην τελειώνουν ποτέ και όταν περπατά, σέρνονται πίσω της στο έδαφος. Η Renu Dhariyal από την Ινδία είναι πλέον η γυναίκα με τα μακρύτερα μαλλιά στον κόσμο, κατακτώντας μία θέση στο Ρεκόρ Γκίνες.

Longest hair on a living person (female) 💘 271.50 cm (8 ft 10 in) long by Renu Dhariyal 🇮🇳 pic.twitter.com/yjBSAbUH97 Advertisement Advertisement August 7, 2026

Τα μαύρα μαλλιά της έχουν μήκος 271,50 εκατοστά, δηλαδή 2 μέτρα και 71,5 εκατοστά. Το εντυπωσιακό είναι ότι απέχουν μόλις μισό εκατοστό από το ύψος του Robert Wadlow, του ψηλότερου ανθρώπου που έχει καταγραφεί ποτέ, ο οποίος είχε ύψος 2,72 μέτρα, σύμφωνα με το guinnessworldrecords.

Η Dhariyal ξεπέρασε την προηγούμενη κάτοχο του τίτλου, την Ουκρανή Aliia Nasyrova, τα μαλλιά της οποίας είχαν μετρηθεί στα 257,33 εκατοστά.



Δεν έχει κόψει τα μαλλιά της από το 2015

Η Renu Dhariyal ασχολείται με τη δημιουργία περιεχομένου και διατηρεί κανάλι στο YouTube, όπου μοιράζεται συμβουλές ομορφιάς και περιποίησης των μαλλιών της.

Όπως εξήγησε, άρχισε να αφήνει συστηματικά τα μαλλιά της να μεγαλώνουν το 2015 και από τότε δεν τα έχει κόψει καθόλου. Κίνητρό της αποτέλεσε, όπως λέει, και η θέση που κατέχουν τα μακριά μαλλιά στην ινδική κουλτούρα, όπου συνδέονται με την ομορφιά και την παράδοση.

Όσο για τη διατήρηση μαλλιών μήκους σχεδόν τριών μέτρων, απαιτεί αρκετό χρόνο και υπομονή. Η ίδια αναφέρει ότι περνά ώρες πλένοντας και ξεμπερδεύοντας τα μαλλιά της, ενώ υποστηρίζει ότι αποφεύγει τα χημικά προϊόντα. Μέσα από το κανάλι της στο YouTube παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, σπιτικά έλαια και σαμπουάν που παρασκευάζει η ίδια.

Renu Dhariyal (India) has the longest hair in the world! 🩷



She has claimed the record for longest hair on a living person (female).



Her stunning raven tresses measure an unbelievable 271.50 cm (8 ft 10 in) long. pic.twitter.com/N8FeWdUGP0 Advertisement August 7, 2026

«Χρειάζεται πολλή υπομονή για να διατηρήσεις τόσο μακριά μαλλιά», εξηγεί, υποστηρίζοντας ότι το «μυστικό» της βασίζεται σε φυσικές μεθόδους περιποίησης.

Η ίδια δηλώνει ότι τα μαλλιά της δεν περνούν απαρατήρητα ούτε στην καθημερινότητά της. Όταν εμφανίζεται δημόσια ή αναρτά περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως λέει, προκαλεί συχνά την έκπληξη των ανθρώπων και δέχεται πολλά θετικά σχόλια.

Μετά την κατάκτηση του παγκόσμιου ρεκόρ, η Renu Dhariyal ελπίζει να γίνει περισσότερο γνωστή στην Ινδία, αλλά και να στρέψει το διεθνές ενδιαφέρον προς την τοπική κοινότητά της.

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