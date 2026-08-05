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«Επιδημία» γρίπης Α παρατηρείται τις τελευταίες βδομάδες σε τουριστικούς προορισμούς, κυρίως σε νησιά των Κυκλάδων, όπου έχουν κάνει «απόβαση» νεαροί και έφηβοι, με τους περισσότερους να έχουν περάσει από τα κέντρα υγείας των νησιών με συμπτώματα πυρετού, πονόλαιμου και πόνων στα οστά.

Οι γιατροί συνιστούν την άμεση χορήγηση φαρμάκων, με το tamiflu να είναι ως πρώτη επιλογή, υπό τον φόβο επιπλοκών της γ΄ριπης που μπορεί να προκλέσεις ακόμη και πνευμονία.

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Μιλώντας για το θέμα ο αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γκίκας Μαγιορκίνης, αναφέρει ότι τα σποραδικά κρούσματα γρίπης μέσα στο καλοκαίρι στην χώρα μας προέρχονται από ξένους τουρίστες οι οποίοι έρχονται από χώρες του νοτίου ημισφαιρίου, όπως η Αυστραλία, στο οποίο αυτή την στιγμή αναπτύσσεται μαζική επιδημία της γρίπης.

Οι γιατροί ωστόσο υπογραμμίζουν ότι αν και τα κρούσματα δεν πρέπει να προκαλούν πανικό, καλό είναι να υπάρχει γρήγορη επικοινωνία με τους παθολόγους ώτσε να χορηγηθούν εντός 48ωρου τα απαραίτητα φάρμακα.