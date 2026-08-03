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Οι επιβάτες καταγγέλλουν ελλιπή καθαριότητα και περιορισμένους χώρους αναμονής, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις της τρέχουσας τουριστικής περιόδου.

Η Fraport Greece και η ΤΕΡΝΑ έχουν δρομολογήσει έργο αναβάθμισης 46 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού και δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών.

Αντίστοιχα έργα αναβάθμισης υποδομών βρίσκονται σε εξέλιξη στα αεροδρόμια της Χίου, της Νάξου και της Σύρου για την αύξηση της επιχειρησιακής τους δυναμικότητας.

Η ολοκλήρωση των επενδύσεων αναμένεται να αναβαθμίσει την εμπειρία των ταξιδιωτών και να ευθυγραμμίσει τις εγκαταστάσεις με τη διεθνή φήμη των νησιωτικών προορισμών.

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Η Πάρος συγκαταλέγεται στους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Ωστόσο, η εικόνα του αεροδρομίου που αντικρίζουν πολλοί ταξιδιώτες απέχει σημαντικά από την εικόνα ενός σύγχρονου και ποιοτικού προορισμού.

Τις τελευταίες ημέρες, το αεροδρόμιο της Πάρου βρίσκεται αντιμέτωπο με πρωτοφανή πίεση. Οι αυξημένες αφίξεις και αναχωρήσεις έχουν προκαλέσει συνωστισμό, μεγάλες ουρές και πολύωρες αναμονές, ενώ δεν λείπουν και οι καθυστερήσεις πτήσεων, με αποτέλεσμα εκατοντάδες επιβάτες να ταλαιπωρούνται μέσα σε συνθήκες που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τουριστικής περιόδου. Αντίστοιχα φαινόμενα συμφόρησης καταγράφονται και σε άλλα ελληνικά αεροδρόμια κατά την κορύφωση της καλοκαιρινής κίνησης.

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Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα δεν είναι μόνο η συμφόρηση. Επιβάτες και κάτοικοι κάνουν λόγο για μια εικόνα εγκατάλειψης, με ελλιπή καθαριότητα, ανεπαρκείς χώρους αναμονής, περιορισμένες υποδομές και υπηρεσίες που δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τον όγκο των ταξιδιωτών.

Ενδεικτικές είναι οι εικόνες που έστειλαν στην HuffPost επιβάτες που περιμένουν να επιβιβαστούν μετά από πολύωρη αναμονή.

Τα έργα που φιλοδοξούν να αλλάξουν την εικόνα

Η σημερινή κατάσταση στο αεροδρόμιο της Πάρου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον σχεδιασμό που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για την αναβάθμισή του. Η Fraport Greece, σε συνεργασία με την ΤΕΡΝΑ, έχει δρομολογήσει ένα μεγάλο έργο συνολικού προϋπολογισμού 46 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου, σύγχρονου τερματικού σταθμού, καθώς και νέου δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών. Στόχος είναι η σημαντική αύξηση της επιχειρησιακής δυναμικότητας του αεροδρομίου και η ουσιαστική αναβάθμιση της εμπειρίας των επιβατών.

Η Πάρος δεν αποτελεί τη μοναδική περίπτωση. Αντίστοιχα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη και σε άλλα νησιωτικά αεροδρόμια της χώρας. Στη Χίο υλοποιούνται δύο εργολαβίες συνολικού ύψους 35 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του τερματικού σταθμού και την επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης. Στη Νάξο εκτελείται έργο 22 εκατ. ευρώ για την επέκταση του διαδρόμου κατά 1.200 μέτρα, ενώ στη Σύρο βρίσκονται σε εξέλιξη παρεμβάσεις ύψους 10 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του πεδίου ελιγμών των αεροσκαφών.

Η πραγματική πρόκληση, ωστόσο, βρίσκεται στα μικρά νησιωτικά αεροδρόμια, τα οποία κάθε καλοκαίρι καλούνται να εξυπηρετήσουν επιβατική κίνηση πολλαπλάσια των δυνατοτήτων τους. Πάρος, Νάξος, Μήλος και Σύρος αποτελούν βασικές πύλες εισόδου σε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, όμως οι υποδομές τους σε αρκετές περιπτώσεις εξακολουθούν να θυμίζουν άλλες εποχές. Η εικόνα των περιορισμένων χώρων, των ανεπαρκών εγκαταστάσεων και των δυσκολιών στην εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών δεν συμβαδίζει με το επίπεδο των προορισμών που εξυπηρετούν.

Μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα, οι επιβάτες συνεχίζουν να βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες των ανεπαρκών υποδομών. Η ολοκλήρωση των επενδύσεων αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό βήμα ώστε το αεροδρόμιο της Πάρου να αποκτήσει επιτέλους εγκαταστάσεις αντάξιες της διεθνούς φήμης του νησιού και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου ελληνικού τουρισμού.