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Η τραγουδίστρια έχει ζητήσει επανειλημμένα να σταματήσει ο δημόσιος σχολιασμός για την εξωτερική της εμφάνιση και την προσωπική της ζωή.

Πολλές διάσημες γυναίκες έχουν βρεθεί στο επίκεντρο ανάλογων συζητήσεων, με ορισμένες να αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα υγείας και άλλες να γίνονται αντικείμενο εικασιών.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η κριτική βάσει φωτογραφιών είναι επισφαλής, καθώς η εξωτερική εικόνα δεν αποκαλύπτει πάντα την πραγματική κατάσταση της υγείας.

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Η εμφάνιση της Αριάνα Γκράντε στο νέο της βιντεοκλίπ «Petal» προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χιλιάδες θαυμαστές σχολίασαν ότι η τραγουδίστρια δείχνει υπερβολικά αδύνατη, με αρκετούς να εκφράζουν φόβους για την υγεία της. Δεν είναι η πρώτη φορά που η 32χρονη σταρ βρίσκεται αντιμέτωπη με τέτοια σχόλια. Η ίδια έχει επανειλημμένα ζητήσει να σταματήσει ο δημόσιος σχολιασμός του σώματός της, τονίζοντας ότι κανείς δεν γνωρίζει τι μπορεί να περνά ένας άνθρωπος στην προσωπική του ζωή. (Page Six)

Η περίπτωση της Γκράντε, όμως, δεν είναι η μοναδική. Τα τελευταία χρόνια αρκετές διάσημες γυναίκες του τραγουδιού, του κινηματογράφου και της μόδας έχουν βρεθεί στο επίκεντρο εξαιτίας της πολύ αδύνατης εμφάνισής τους, προκαλώντας άλλοτε ανησυχία και άλλοτε έντονες συζητήσεις για τα πρότυπα ομορφιάς που εξακολουθούν να κυριαρχούν στη βιομηχανία του θεάματος.

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Τις παρουσιάζουμε, μετά την Αριάνα Γκράντε που είναι πρώτη, με τη σειρά που είναι στην κεντρική μας φωτογραφία.

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Τζέιν Φόντα: Δεκαετίες μάχης

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Λίλι-Ρόουζ Ντεπ: Οι εικασίες χωρίς απαντήσεις

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Κριστίνα Αγκιλέρα: Νέος κύκλος συζητήσεων

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Ένα μάθημα που δεν πρέπει να ξεχνάμε

Η ιστορία της Αριάνα Γκράντε έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα. Από την Κάρεν Κάρπεντερ μέχρι τη Σελίν Ντιόν, πολλές διάσημες γυναίκες βρέθηκαν στο στόχαστρο επειδή η εικόνα τους άλλαξε δραματικά. Άλλες αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, άλλες μίλησαν δημόσια για διατροφικές διαταραχές και άλλες απλώς έγιναν αντικείμενο εικασιών.

Το βέβαιο είναι ότι οι ειδικοί επισημαίνουν πως κανείς δεν μπορεί να διαγνώσει την κατάσταση της υγείας ενός ανθρώπου από μια φωτογραφία ή ένα βίντεο. Η ανησυχία μπορεί να είναι ανθρώπινη, όμως η βιαστική κριτική και οι αυθαίρετες διαγνώσεις μπορούν να αποδειχθούν εξίσου επιβλαβείς με το ίδιο το πρόβλημα.