Θέμα ημερών η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τη Φαίη Σκορδά.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1 ανακοίνωσε επίσημα την ένταξη του Βασίλη Χιώτη και του Άκη Παυλόπουλου στο δυναμικό του για την παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».

Οι δύο έμπειροι δημοσιογράφοι αναλαμβάνουν την ιστορική ενημερωτική εκπομπή του σταθμού, διαδεχόμενοι τους προκατόχους τους από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, ο σταθμός προετοιμάζει την επιστροφή της Φαίης Σκορδά, η οποία αναμένεται να επισημοποιηθεί μετά τη λήξη του τρέχοντος συμβολαίου της στα τέλη Ιουλίου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η παρουσιάστρια ενδέχεται να αναλάβει ένα μεσημεριανό μαγκαζίνο το Σαββατοκύριακο, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί ακόμη το ακριβές περιεχόμενο της νέας της συνεργασίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το πρωί της Πέμπτης, ο ΑΝΤ1 έβαλε επίσημα τέλος στις φήμες που ήθελαν την πρωινή εκπομπή που θα παρουσιάζουν από τον Σεπτέμβρη ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος να μην έχει τον τίτλο «Καλημέρα Ελλάδα»:

«Ο ΑΝΤ1, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της δημοσιογραφικής του ομάδας, υποδέχεται δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες και καταξιωμένες φωνές της ελληνικής ενημέρωσης, τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο, οι οποίοι εντάσσονται στο δυναμικό του και αναλαμβάνουν την παρουσίαση της ιστορικής ενημερωτικής εκπομπής “Καλημέρα Ελλάδα”.

Advertisement

Advertisement

Ο Βασίλης Χιώτης έχει διαγράψει μια μακρά και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στη δημοσιογραφία, έχοντας συνδέσει το όνομά του με το έγκυρο πολιτικό ρεπορτάζ. Με μεγάλη εμπειρία σε θέσεις υψηλής ευθύνης σε εφημερίδες, καθώς και σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, αποτελεί έναν από τους πλέον καταξιωμένους δημοσιογράφους της χώρας. Η βαθιά γνώση του πολιτικού γίγνεσθαι και η αναλυτική του ματιά τον έχουν καθιερώσει ως σημείο αναφοράς στην πολιτική ενημέρωση.

Ο Άκης Παυλόπουλος αποχαιρέτησε τον ΣΚΑΪ και τον Δημήτρη Οικονόμου.

Ο Άκης Παυλόπουλος συγκαταλέγεται στους πλέον έμπειρους δημοσιογράφους της γενιάς του, με σταθερή παρουσία στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Έχει καλύψει όλες τις μεγάλες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, διακρινόμενος για την αμεσότητα, την εγκυρότητα και τη συνέπεια. Η δημοσιογραφική του ματιά και η ικανότητά του να φωτίζει όλες τις πλευρές της επικαιρότητας αποτελούν διαχρονικά στοιχεία της επαγγελματικής του πορείας.

Ο Βασίλης Χιώτης με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Με πολυετή εμπειρία, δημοσιογραφική αξιοπιστία και βαθιά γνώση της επικαιρότητας, ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος ενώνουν τις δυνάμεις τους στον ΑΝΤ1, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση του “Καλημέρα Ελλάδα” και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τη μακροβιότερη καθημερινή ενημερωτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης».

Γιατί ο ΑΝΤ1 δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τη Φαίη Σκορδά

Αν και είναι πλέον γνωστό ότι η Φαίη Σκορδά έχει επιστρέψει πλέον επίσημα στον ΑΝΤ1, το κανάλι δεν έχει βγάλει ακόμα τη σχετική ανακοίνωση. Ο λόγος είναι καθαρά τυπικός, καθώς το συμβόλαιό της με το MEGA λήγει στις 31 Ιουλίου. Οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν πως το κανάλι του Αμαρουσίου έχει ήδη έτοιμο το σχετικό δελτίο τύπου, το οποίο όμως δεν θα διευκρινίζει ακριβώς ποια εκπομπή θα παρουσιάσει.

Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1 μετά από 4 χρόνια.

Ήδη πάντως έχουν γίνει κάποιες διερευνητικές επαφές για ένα ζωντανό δίωρο μαγκαζίνο στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου, το οποίο όμως δεν θα έχει υψηλό κόστος και θα είναι εστιασμένο στην παρουσιάστρια καθώς ο σταθμός θέλει να ωφεληθεί από την εμπορική απήχηση του ονόματός της.

Προς το παρόν η Φαίη Σκορδά κάνει διακοπές στην Πάφο της Κύπρου με τον μικρότερο γιο της και τη μητέρα της, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένονται στο νησί τόσο ο αρραβωνιαστικός της όσο και μεγάλος της γιος για να συνεχίσουν όλοι μαζί στη Ρόδο.