Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Νίκος Μάνεσης βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΑΝΤ1, αν και ο ίδιος διατηρεί ενεργό συμβόλαιο με τον ALPHA.

Η διοίκηση του ALPHA εμφανίζεται ενοχλημένη από τις φήμες, ενώ επιβεβαιώνεται η επιστροφή της εκπομπής του δημοσιογράφου για δέκατη τηλεοπτική σεζόν.

Ο Άκης Πετρετζίκης πραγματοποιεί συζητήσεις με τον ΣΚΑΪ σε θετικό κλίμα, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινώσει ακόμη κάποια οριστική απόφαση για το μέλλον του.

Μια πιθανή μετακίνηση του σεφ κρίνεται ευκολότερη, καθώς ο ΣΚΑΪ δεν συμμετέχει στην άτυπη συμμαχία των τεσσάρων τηλεοπτικών σταθμών.

Η ένταξη του Πετρετζίκη στον ΣΚΑΪ εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου rebranding που επιχειρεί το κανάλι για τη νέα σεζόν.

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Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες δημοσιεύματα σχετικά με δύο πετυχημένους παρουσιαστές του ALPHA, τον Νίκο Μάνεση και τον Άκη Πετρετζίκη, καθώς φήμες τους θέλουν να βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον ANT1 και τον ΣΚΑΪ αντίστοιχα.

Στην περίπτωση του Νίκου Μάνεση, αφορμή για τα σενάρια που κυκλοφόρησαν, στάθηκε η στενή σχέση του Νίκου Μάνεση με τον Βασίλη Παπαδρόσο από την εποχή της συνεργασίας τους στον ALPHA. Σύμφωνα με πηγές της HuffPost, κατά τη διάρκεια της θητείας του στον ΣΚΑΪ, ο δεύτερος δεν έκρυψε ποτέ ότι ήθελε πολύ να έχει μαζί του δύο ονόματα: Τον Αντώνη Σρόιτερ και τον Νίκο Μάνεση.

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Παρά τη στενή τους φιλία και τη δελεαστική πρόταση που είχε δεχτεί από το κανάλι του Φαλήρου, ο Αντώνης Σρόιτερ προτίμησε να μείνει στον σταθμό που τον ανέδειξε, ενώ για τον Νίκο Μάνεση δεν είχε επιβεβαιωθεί ποτέ επίσημα ότι είχε δεχτεί ανάλογη προσέγγιση, αν και πολλοί είναι εκείνοι που το θεωρούσαν δεδομένο.

Ο Νίκος Μάνεσης με τη σύζυγό του, Φαίη Μαυραγάνη, ο Βασίλης Παπαδρόσος, η Μάιρα Παπαθανασίου και η Έλλη Στάη το 2017.

Μετά τη μετακίνηση του Βασίλη Παπαδρόσου στον ΑΝΤ1, και με δεδομένο το κενό που έχει προκύψει στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, αρκετοί σκέφτηκαν πως ο Νίκος Μάνεσης θα ήταν η ιδανική επιλογή. Δύο όμως είναι τα εμπόδια σε μια τέτοια υπόθεση: Πρώτον, ο γνωστός δημοσιογράφος έχει συμβόλαιο σε ισχύ με τον ALPHA. Δεύτερον, η περιβόητη «συμφωνία των τεσσάρων» δεν θα επέτρεπε κάτι τέτοιο παρά μόνο αν και οι δύο πλευρές συναινούσαν.

Λογικό είναι λοιπόν ο σταθμός να εμφανίζεται ιδιαίτερα ενοχλημένος με την παραπάνω διαρροή που δεν επιβεβαιώνεται φυσικά ούτε από τον ΑΝΤ1 και το μόνο σίγουρο είναι ότι η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» θα επιστρέψει τον Σεπτέμβριο για 10η σεζόν.

Τι συμβαίνει με τον Πετρετζίκη και τον ALPHA

Άλλο ένα πρόσωπο που έχει ταυτιστεί τα τελευταία χρόνια με τον ALPHA είναι ο Άκης Πετρετζίκης. Εδώ τα δεδομένα είναι διαφορετικά καθώς οι πληροφορίες της HuffPost όντως επιβεβαιώνουν ότι ο 42χρονος τηλεοπτικός σεφ έχει κάνει συζητήσεις με τον ΣΚΑΪ σε πολύ καλό κλίμα, αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινώσει την απόφασή του.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ALPHA, Μανώλης Δραϊνάκης με τον Άκη Πετρετζίκη το 2023.

Στην περίπτωση του Άκη Πετρετζίκη, μία ενδεχόμενη μετακίνηση θα ήταν πιο εύκολη, καθώς ο ΣΚΑΪ (όπως και το OPEN) δεν ανήκει στην άτυπη συμμαχία ανάμεσα στο MEGA, τον ALPHA, τον ΑΝΤ1 και το STAR εξαιτίας της κοινής πλατφόρμας που θα εγκαινιαστεί -καλώς ερχόντων των πραγμάτων- στις αρχές του 2027.

Στο πλαίσιο του ολικού rebranding που κάνει ο ΣΚΑΪ τη φετινή σεζόν, η προσθήκη του Άκη Πετρετζίκη θα είχε εξασφαλισμένη επιτυχία, ενώ οι καλά γνωρίζοντες θεωρούν ότι δεν αποκλείεται οι συζητήσεις του με τον Όμιλο Αλαφούζου να περιλαμβάνουν και το κομμάτι των Εκδόσεων.