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Είναι δυο από τους πιο περιζήτητους πρωταγωνιστές των τελευταίων ετών, οι οποίοι έχουν και πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους: Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και ο Μιχαήλ Ταμπακάκης έχουν ήδη δώσει τα χέρια με την εταιρεία παραγωγής Pedio ώστε να συμπρωταγωνιστήσουν στη νέα σειρά του ALPHA με προσωρινό τίτλο «Χαμένα μονοπάτια».

Ο Μιχαήλ Ταμπακάκης καταχειροκρότηθηκε στην Επίδαυρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και ο Μιχαήλ Ταμπακάκης θα ξεκινήσουν γυρίσματα τον Οκτώβριο ενώ η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο β’ μισό της επόμενης σεζόν και θα προβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα.

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Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης παραμένει ένας από τους πιο περιζήτητους πρωταγωνιστές της γενιάς του.

Λεβεντογιάννης- Ταμπακάκης: Δεύτερη φορά μαζί στη μικρή οθόνη

Λίγοι ίσως θυμούνται ότι ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και ο Μιχαήλ Ταμπακάκης είχαν συνεργαστεί ξανά στον ALPHA, το 2020, στη σειρά «Έρωτας μετά» με τον Αντώνη Καρυστινό, τον Μάριο Αθανασίου, τη Βάσω Λασκαράκη και την Έμιλυ Κόλιανδρη. Μπορεί τότε οι ρόλοι τους να ήταν μικροί, από τότε όμως και οι δύο είδαν την καριέρα τους να απογειώνεται οπότε αυτή τη φορά επιστρέφουν ως πρωταγωνιστές, ενώ αυτή την περίοδο αναζητείται το γυναικείο όνομα που θα μπει ανάμεσά τους.

Και ενώ ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 40ά του γενέθλια στις 26 Ιουλίου, ο 31χρονος Μιχαήλ Ταμπακάκης κάνει, όπως γράφτηκε, την καλύτερη ερμηνεία της καριέρας του ως Πενθέας στην αρχαία τραγωδία «Βάκχες» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία του Javor Gardev.

Η παράσταση περιλαμβάνει την ειδική συμμετοχή του βρετανικού συγκροτήματος The Tiger Lillies, έκανε πρεμιέρα στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου το περασμένο Σαββατοκύριακο, και συνεχίζει την περιοδεία της.