Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εικοσάχρονη Σοφία Λι έχει επισκεφθεί 185 χώρες και στοχεύει να γίνει το νεότερο άτομο που θα έχει ταξιδέψει σε όλα τα αναγνωρισμένα κράτη του κόσμου.

Η νεαρή ταξιδιώτισσα ξεκίνησε την προσπάθειά της στην εφηβεία και συνεργάζεται με τα Ρεκόρ Γκίνες, ακολουθώντας αυστηρούς κανόνες καταγραφής των μετακινήσεών της μέσω συστημάτων GPS.

Για τη χρηματοδότηση του εγχειρήματος αξιοποίησε εθελοντική εργασία και τη διδασκαλία γιόγκα, ενώ αργότερα εξασφάλισε χορηγίες που διευκόλυναν τη συνέχιση των ταξιδιών της.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής της αντιμετώπισε ποικίλες προκλήσεις, όπως τη γραφειοκρατία για την έκδοση βίζας στο Μπουτάν και την ανάγκη για ένοπλη συνοδεία στη Σομαλία.

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Στα μόλις 20 της χρόνια, η Σοφία Λι βρίσκεται ένα βήμα πριν γράψει ιστορία, καθώς έχει ήδη επισκεφθεί 185 χώρες και απέχει μόλις εννέα προορισμούς από το να γίνει το νεότερο άτομο που έχει ταξιδέψει σε όλα τα αναγνωρισμένα κράτη του κόσμου, σύμφωνα με το CNN.

Το φιλόδοξο εγχείρημά της ξεκίνησε από ένα μοναχικό ταξίδι στην εφηβεία και εξελίχθηκε σε μια προσπάθεια που παρακολουθούν ακόμη και τα Ρεκόρ Γκίνες.

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Από το πρώτο σόλο ταξίδι στα 13 της μέχρι την κατάκτηση του κόσμου

Η ταξιδιωτική πορεία της Σοφίας Λι άρχισε όταν ήταν μόλις 13 ετών, με το πρώτο της σόλο ταξίδι στην Κόστα Ρίκα. Μεγαλωμένη σε οικογένεια που αγαπούσε τα ταξίδια και έχοντας μεγαλύτερη ευελιξία λόγω κατ’ οίκον εκπαίδευσης, αποφάσισε από πολύ νωρίς ότι ήθελε να γνωρίσει κάθε γωνιά του πλανήτη.

Στα 16 της εγκατέλειψε την ιδέα των σπουδών στον κινηματογράφο και αφιερώθηκε στον στόχο να επισκεφθεί όλες τις χώρες του κόσμου, επιδιώκοντας παράλληλα να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ της Λέξι Άλφορντ. Για να αναγνωριστεί επίσημα η προσπάθειά της, συνεργάστηκε με τα Ρεκόρ Γκίνες, ακολουθώντας αυστηρούς κανόνες καταγραφής των μετακινήσεών της μέσω GPS και επαναλαμβάνοντας επισκέψεις σε δεκάδες χώρες που είχε ήδη δει πριν από την έναρξη της πρόκλησης.

Τα πρώτα χρόνια ταξίδευε με εξαιρετικά περιορισμένο προϋπολογισμό, αξιοποιώντας εθελοντική εργασία, τη δραστηριότητά της ως δασκάλα γιόγκα και οικονομικούς τρόπους μετακίνησης, όπως τα νυχτερινά λεωφορεία. Αργότερα, η δημοσιότητα που απέκτησε της εξασφάλισε χορηγίες και συνεργασίες, διευκολύνοντας τη συνέχιση του ταξιδιού της.

Η Ευρώπη αποτέλεσε την αφετηρία της διαδρομής της και, όπως διαπίστωσε, ήταν η πιο προσιτή ήπειρος για έναν ταξιδιώτη με χαμηλό προϋπολογισμό. Σήμερα έχει φτάσει τις 185 χώρες, ενώ εκτιμά ότι ένα ταξίδι αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν συνοδεύεται από ουσιαστική επαφή με τους ανθρώπους, τον πολιτισμό και την καθημερινότητα κάθε τόπου.

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Εμπειρίες που θα της μείνουν αξέχαστες

Στα ταξίδια της η Σοφία έχει μείνει σε κάθε είδους καταλύματα, από hostels στη Νότια Αμερική που κόστιζαν μόλις 5 δολάρια τη βραδιά, μέχρι πολυτελές ξενοδοχείο στο Μπουτάν με τιμή που ξεπερνούσε τα 1.000 δολάρια ανά διανυκτέρευση. Το Μπουτάν, μάλιστα, ήταν ένας από τους πιο δύσκολους προορισμούς για να επισκεφθεί, λόγω των αυστηρών περιορισμών στην έκδοση βίζας.

Ανάμεσα στις πιο αξέχαστες στιγμές του ταξιδιού της ξεχωρίζει η επίσκεψή της στην Ουγκάντα, τον Φεβρουάριο του 2025, όπου τη συνάντησε ο παππούς της. Μαζί επισκέφθηκαν το Εθνικό Πάρκο Bwindi Impenetrable, ένα πανάρχαιο τροπικό δάσος που φιλοξενεί περίπου τον μισό εναπομείναντα πληθυσμό των ορεινών γοριλών παγκοσμίως.

Από τις δυσκολότερες στάσεις του ταξιδιού της ήταν η Σομαλία, την οποία επισκέφθηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Εκεί ήταν υποχρεωμένη να συνοδεύεται διαρκώς από ένοπλη ασφάλεια, καθώς η χώρα θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω των απαγωγών, της τρομοκρατίας και της βίαιης εγκληματικότητας.

Η Ινδία η μεγάλη της αδυναμία – Ο προορισμός που επιστρέφει ξανά και ξανά

Ανάμεσα στις 185 χώρες που έχει επισκεφθεί μέχρι σήμερα, η Σοφία Λι έχει ξεχωρίσει ιδιαίτερα την Ινδία, έναν προορισμό στον οποίο έχει επιστρέψει ήδη πέντε φορές από το πρώτο της ταξίδι εκεί το 2022. Η νεαρή ταξιδιώτισσα θεωρεί πως η χώρα συνδυάζει μοναδικά τη φυσική ομορφιά, την πολιτιστική κληρονομιά και τη θρησκευτική πολυμορφία, προσφέροντας κάθε φορά μια διαφορετική εμπειρία.

Από τις κορυφές των Ιμαλαΐων μέχρι τις ακτές του ωκεανού και από τις πολυσύχναστες μητροπόλεις έως τις απομακρυσμένες περιοχές, η Ινδία την έχει εντυπωσιάσει με τις έντονες αντιθέσεις της και τη φιλοξενία των κατοίκων της.

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Ένας ακόμη προορισμός που ξεχώρισε ήταν η Αϊτή. Παρότι αρχικά είχε επιφυλάξεις για την ασφάλεια του ταξιδιού της στη χώρα της Καραϊβικής, τελικά ανακάλυψε έναν τόπο με εντυπωσιακά τοπία και ανθρώπους που τη γοήτευσαν με τη ζεστασιά τους.

Το μεγάλο της ταξιδιωτικό εγχείρημα πλησιάζει πλέον στην ολοκλήρωσή του. Αν όλα προχωρήσουν όπως έχει προγραμματίσει, τον Αύγουστο αναμένεται να επισκεφθεί τη Βενεζουέλα, την τελευταία χώρα που απομένει στη λίστα της. Ωστόσο, οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές στη χώρα ενδέχεται να επηρεάσουν τα σχέδιά της.

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(Με πληροφορίες από CNN)

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