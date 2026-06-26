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Το Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο μελετά το DNA τους για να εντοπίσει γονίδια που σχετίζονται με τη μακροζωία και την ευρωστία.

Οι επιστήμονες εξετάζουν κατά πόσο οι κληρονομικοί παράγοντες επηρεάζουν τη διατήρηση της καλής υγείας σε άτομα που ξεπερνούν τα εκατό έτη.

Οι ίδιες οι αδελφές αποδίδουν τη μακροζωία τους στους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς, στη φυσική δραστηριότητα και στην κατανάλωση φρέσκων, σπιτικών τροφίμων.

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Τρεις αδελφές από τη Βραζιλία, των οποίων οι ηλικίες αθροιστικά φτάνουν τα 316 χρόνια, ενδέχεται να βοηθήσουν τους επιστήμονες να ανακαλύψουν τα μυστικά της μακροζωίας.

Οι Λεβίτα, Ζοραΐντε και Ζουλίνα αναγνωρίστηκαν αυτόν τον μήνα από τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες ως το γηραιότερο εν ζωή τρίο αδελφών στον κόσμο.

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Πλέον βρίσκονται στο επίκεντρο ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο, το οποίο επιχειρεί να κατανοήσει γιατί ορισμένοι άνθρωποι διατηρούν τη σωματική και πνευματική τους ευρωστία ακόμη και μετά τα 100 χρόνια ζωής.

Η ερευνητική ομάδα, υπό την καθοδήγηση της Μαγιάνα Ζατς, συγκρίνει τα γενετικά χαρακτηριστικά αιωνόβιων ανθρώπων με εκείνα ατόμων που εμφανίζουν σωματική αδυναμία, γνωστική έκπτωση ή χρόνιες ασθένειες, αναζητώντας απαντήσεις στο DNA τους.

Three Brazilians with a combined age of 316 have been recognised as the world’s longest-living trio of sisters. Researchers are studying their DNA to better understand the genetic factors behind healthy aging and exceptional genetic longevity. pic.twitter.com/yoxAoSd0VI — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 25, 2026

«Μέσα από τις γενετικές εξετάσεις αναζητούμε προστατευτικά γονίδια και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αρκετά – όχι μόνο ένα. Όσο περισσότερους ανθρώπους έχουμε που ξεπερνούν τα 100 χρόνια και ιδιαίτερα οικογένειες με πολλούς αιωνόβιους, τόσο μεγαλύτερη ακρίβεια αποκτά η έρευνά μας στον εντοπισμό των γονιδίων της μακροζωίας», εξηγεί η Ζατς.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι κληρονομικοί παράγοντες ίσως παίζουν σημαντικότερο ρόλο από τις περιβαλλοντικές συνθήκες στη διατήρηση της καλής υγείας σε προχωρημένη ηλικία.

Για τις ίδιες τις αδελφές, πάντως, η μακροζωία συνδέεται και με τον τρόπο ζωής τους: τους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς, τη σωστή διατροφή και τη συνεχή σωματική δραστηριότητα.

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Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Η 103χρονη Ζουλίνα θυμάται μια παιδική ηλικία κοντά στη φύση:

«Θυμάμαι ότι πηγαίναμε στο ποτάμι κουβαλώντας μια στάμνα στο κεφάλι για να φέρουμε νερό. Κολυμπούσαμε πολύ, παίζαμε στο ποτάμι. Ψαρεύαμε, μαγειρεύαμε τα ψάρια και πιάναμε καβούρια. Φτιάχναμε ένα είδος καβουρόσουπας με κεφάλι ψαριού και αλεύρι. Ήταν πεντανόστιμη. Και γι’ αυτό είμαστε εδώ σήμερα, επειδή όλα ήταν καλά – η τροφή ήταν υγιεινή και φρέσκια. Δεν υπήρχαν ψυγεία τότε».

Η αδελφή της, η 104χρονη Ζοραΐντε, αποδίδει επίσης τη μακροζωία τους στα φρέσκα, σπιτικά τρόφιμα και στο γεγονός ότι θήλασαν από τη μητέρα τους.

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Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Παρά την εντυπωσιακή ηλικία τους, οι ζωές τους υπήρξαν απλές: δημιούργησαν οικογένειες και εργάστηκαν σε διαφορετικά επαγγέλματα.

Η μεγαλύτερη αδελφή, η 109χρονη Λεβίτα, κοιτάζει το παρελθόν χωρίς καμία πικρία, λέγοντας ότι είχε μια όμορφη παιδική ηλικία και ότι η ζωή εξακολουθεί να είναι καλή.

Προς το παρόν, οι τρεις αδελφές προσφέρουν στους επιστήμονες μια σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν πώς μπορεί να μοιάζει μια πιο μακρά και υγιής ζωή.

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(Πηγή: Reuters)