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Η ηλεκτρονική απάτη δεν είναι πλέον ένα περιστασιακό φαινόμενο. Έχει εξελιχθεί σε μάστιγα. Και όσο περισσότερο η καθημερινότητά μας περνάει στο κινητό τηλέφωνο, στο e-mail και στις ψηφιακές συναλλαγές, τόσο πιο ευρηματικοί και επικίνδυνοι γίνονται οι απατεώνες.

Κάθε μέρα και ένα καινούργιο κόλπο.

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Δήθεν σου έρχεται δέμα από ταχυδρομείο ή εταιρεία courier και πρέπει να πληρώσεις λίγα ευρώ. Δήθεν σε έγραψε η Τροχαία και πρέπει να εξοφλήσεις ηλεκτρονικά την κλήση. Δήθεν υπάρχει φορολογική εκκρεμότητα. Δήθεν η τράπεζά σου απαιτεί «επικαιροποίηση στοιχείων» και διαφορετικά θα μπλοκάρει τον λογαριασμό σου.

Και φτάσαμε στο αδιανόητο: «Μαμά, χάλασε το κινητό μου, αυτός είναι ο καινούργιος αριθμός μου». Ακολουθεί η επείγουσα ανάγκη για χρήματα και, μέσα στον πανικό του γονιού, στήνεται η παγίδα.

Χρειάζεται πανελλαδική εκστρατεία τώρα

Πιστεύω ότι πρέπει να σημάνει συναγερμός.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, πρέπει να οργανώσει μια μόνιμη εθνική εκστρατεία ενημέρωσης.

Μικρά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, τα οποία θα μεταδίδονται ως κοινωνικά μηνύματα. Banners και ενημερωτικό υλικό που είμαι βέβαιος ότι τα ενημερωτικά sites θα φιλοξενούσαν πρόθυμα. Το ίδιο και οι εφημερίδες.

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Και όχι μία καμπάνια για δεκαπέντε ημέρες. Συνεχής ενημέρωση, με πραγματικά παραδείγματα των νέων μεθόδων εξαπάτησης.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να παρακολουθεί απαθής

Το πρόβλημα, όμως, δεν σταματά στα ελληνικά σύνορα. Πρόκειται συχνά για οργανωμένο διασυνοριακό κυβερνοέγκλημα, με δίκτυα που μπορούν να επιχειρούν από διαφορετικές χώρες και να εξαφανίζονται πίσω από πλαστές ταυτότητες, αριθμούς τηλεφώνων και ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη διακρατική συνεργασία, την ταχύτητα εντοπισμού των δραστών και το πλαίσιο αντιμετώπισης των οργανωμένων κυκλωμάτων. Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιούν οι απατεώνες πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα όπλα των διωκτικών αρχών εναντίον τους.

Και όταν οι Αρχές συλλαμβάνουν οργανωμένους απατεώνες, θεωρώ ότι με την απαιτούμενη εισαγγελική απόφαση, πρέπει να επιβάλλεται η δημοσιοποίηση στοιχείων και φωτογραφιών τους, ώστε να προστατεύονται πιθανά επόμενα θύματα και να αναγνωρίζονται από ανθρώπους που ήδη εξαπατήθηκαν.

Έχω παρακολουθήσει και τη δουλειά της αντίστοιχης υπηρεσίας στην Κύπρο και ομολογώ ότι έχω ιδιαίτερα θετική εικόνα για την αποτελεσματικότητα με την οποία αντιμετωπίζει τέτοιες υποθέσεις.

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Και κάτι τελευταίο για εμάς τους ίδιους.

Οι νεότεροι πρέπει να σταθούν περισσότερο δίπλα στους μεγαλύτερους. Στη γιαγιά, στον παππού, στη μητέρα, στον πατέρα που δεν μεγάλωσαν μέσα στην ψηφιακή τεχνολογία.

Να τους επαναλαμβάνουμε έναν απλό κανόνα:

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Κανένας κωδικός. Καμία κάρτα. Κανένα link. Καμία μεταφορά χρημάτων πριν από τηλεφωνική επιβεβαίωση από αριθμό που ήδη γνωρίζουμε.

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Γιατί απέναντι σε αυτή τη μάστιγα δεν αρκεί να κυνηγάμε τους απατεώνες αφού χτυπήσουν.Πρέπει πρώτα να τους στερήσουμε τα θύματα.