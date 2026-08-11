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Τα μηνύματα αφορούν συνομιλίες του Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τους θεωρητικούς κινδύνους του εμβολιασμού κατά της Covid-19 για τις έγκυες γυναίκες.

Ο Φάουτσι συζήτησε με άλλους αξιωματούχους την ανάγκη στάθμισης κινδύνων και οφελών, επισημαίνοντας την έλλειψη δεδομένων από τις αρχικές κλινικές δοκιμές.

Μεταγενέστερα στοιχεία και μελέτες των CDC και άλλων φορέων δεν εντόπισαν αυξημένο κίνδυνο αποβολής, υποστηρίζοντας τη σύσταση εμβολιασμού κατά την εγκυμοσύνη.

Οι γερουσιαστές σκοπεύουν να δημοσιοποιήσουν το υπόλοιπο υλικό από το τηλέφωνο του Φάουτσι, συνεχίζοντας την πολιτική αντιπαράθεση για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης.

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Τα πρώτα γραπτά μηνύματα που ανακτήθηκαν από το υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του Άντονι Φάουτσι έδωσαν στη δημοσιότητα δύο Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές, στο πλαίσιο της έρευνας για τις ενέργειες και τις αποφάσεις του κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ανάμεσα στα μηνύματα που δημοσιοποιήθηκαν περιλαμβάνονται συνομιλίες από τον Ιανουάριο του 2021, όταν ο Φάουτσι ήταν διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID). Στις συνομιλίες του με άλλους κορυφαίους Αμερικανούς υγειονομικούς αξιωματούχους συζητούνται τα τότε διαθέσιμα δεδομένα για την ασφάλεια των εμβολίων κατά της Covid-19 στην εγκυμοσύνη.

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Σύμφωνα με το CNN, οι γερουσιαστές Ρον Τζόνσον του Ουισκόνσιν και Ραντ Πολ του Κεντάκι δημοσιοποίησαν τη Δευτέρα τα μηνύματα, αφού το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών (HHS) παρέδωσε το iPhone του Φάουτσι σε υποεπιτροπή της Γερουσίας που ερευνά την υπόθεση.

Οι δύο γερουσιαστές υποστηρίζουν ότι το τηλέφωνο περιείχε περισσότερα από 34.000 μηνύματα και 522 φωνητικά μηνύματα. Μέχρι στιγμής δημοσιοποίησαν στιγμιότυπα από μόλις 11 γραπτά μηνύματα, τα οποία είχαν σταλεί την περίοδο κατά την οποία ο Φάουτσι ήταν επικεφαλής του NIAID.

Τι έγραφε ο Φάουτσι για τον εμβολιασμό στην εγκυμοσύνη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει συνομιλία της 25ης Ιανουαρίου 2021 με τον Βίβεκ Μέρθι, ο οποίος ήταν τότε μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του Τζο Μπάιντεν για την Covid-19.

Ο Μέρθι ρώτησε τον Φάουτσι εάν υπήρχε πιθανός κίνδυνος για τις εγκύους ή εάν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα ή θεωρητικοί λόγοι που θα καθιστούσαν προτιμότερο τον εμβολιασμό σε κάποια συγκεκριμένη περίοδο της εγκυμοσύνης.

Ο Φάουτσι απάντησε ότι «δεν υπάρχουν δεδομένα ή θεωρητικοί λόγοι για να πιστεύουμε ότι θα ήταν προτιμότερος ο εμβολιασμός νωρίτερα αντί για αργότερα στην εγκυμοσύνη».

Στη συνέχεια, ωστόσο, αναφέρθηκε σε ένα θεωρητικό ενδεχόμενο που αφορούσε το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.

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«Δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι εμφανίζουν σημαντική καταιγίδα κυτταροκινών και πυρετό μετά τη δεύτερη δόση, αυτό θεωρητικά θα μπορούσε να συνδεθεί με αποβολή κατά το πρώτο τρίμηνο», έγραψε.

Η Δρ. Ροσέλ Γουαλένσκι, η οποία ήταν τότε διευθύντρια των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), απάντησε: «Σίγουρα εύστοχη παρατήρηση, ειδικά μετά τη δεύτερη δόση».

Την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με τα screenshots που δημοσιοποιήθηκαν, ο Φάουτσι επανήλθε στο ζήτημα, επισημαίνοντας ότι όταν υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα για οποιοδήποτε εμβόλιο στην εγκυμοσύνη, θα πρέπει να γίνεται προσεκτική αξιολόγηση.

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«Πρέπει να σταθμίζει κανείς τους πιθανούς κινδύνους έναντι των οφελών», έγραψε, σημειώνοντας παράλληλα ότι η λοίμωξη από Covid-19 μπορούσε να είναι ιδιαίτερα σοβαρή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Ο Φάουτσι επισήμανε επίσης ότι οι έγκυες δεν είχαν συμπεριληφθεί στις αρχικές κλινικές δοκιμές των εμβολίων. Μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή, ωστόσο, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι που κυοφορούσαν είχαν ήδη εμβολιαστεί μετά τη χορήγηση άδειας χρήσης έκτακτης ανάγκης και, όπως έγραφε, «δεν είχαν προκύψει προβλήματα».

Το CNN αναφέρει ότι επικοινώνησε με τους Φάουτσι, Μέρθι και Γουαλένσκι ζητώντας σχόλιο.

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Τι έδειξαν τα δεδομένα στη συνέχεια

Οι συγκεκριμένες συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία τα διαθέσιμα στοιχεία για τον εμβολιασμό κατά της Covid-19 στην εγκυμοσύνη ήταν ακόμη περιορισμένα. Τους επόμενους μήνες, ωστόσο, συγκεντρώθηκαν περισσότερα δεδομένα.

Στις 11 Αυγούστου 2021, το CDC προχώρησε σε επίσημη σύσταση υπέρ του εμβολιασμού κατά της Covid-19 στην εγκυμοσύνη, αφού η ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων δεν έδειξε αυξημένο κίνδυνο αποβολής ή άλλα προβλήματα ασφάλειας που να συνδέονται με τον εμβολιασμό.

Παράλληλα, το CDC είχε προειδοποιήσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας ότι οι έγκυες που προσβάλλονταν από Covid-19 αντιμετώπιζαν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης σε σύγκριση με γυναίκες που δεν ήταν έγκυες.

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Μεταγενέστερες μελέτες συνέχισαν να εξετάζουν την ασφάλεια του εμβολιασμού στην εγκυμοσύνη και συνολικά δεν εντόπισαν αύξηση του κινδύνου αποβολής ή άλλων σοβαρών ανεπιθύμητων εκβάσεων που να αποδίδεται στα εμβόλια. Μια μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine είχε επίσης καταγράψει στοιχεία για την ασφάλεια των εμβολίων mRNA στην εγκυμοσύνη.

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Το American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) έχει επίσης υποστηρίξει τον εμβολιασμό κατά της Covid-19 στην εγκυμοσύνη, επισημαίνοντας ότι η εγκυμοσύνη αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης από Covid-19.

Θα δημοσιοποιηθούν και άλλα μηνύματα

Οι Τζόνσον και Πολ ανέφεραν ότι οι συνεργάτες τους εξετάζουν το υπόλοιπο υλικό που βρέθηκε στο τηλέφωνο του Φάουτσι και ότι σκοπεύουν να το δημοσιοποιήσουν «το συντομότερο δυνατό».

Υποστήριξαν ακόμη ότι τα μηνύματα που έδωσαν τώρα στη δημοσιότητα θα μπορούσαν να έχουν «άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία και στην αρχή της εν επιγνώσει συναίνεσης».

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Στην ανακοίνωσή τους παρέθεσαν επίσης δημόσιες τοποθετήσεις που έκαναν ο Φάουτσι και άλλοι υγειονομικοί αξιωματούχοι τους μήνες μετά την ανταλλαγή των συγκεκριμένων μηνυμάτων, με τις οποίες συνιστούσαν στις εγκύους να εμβολιαστούν κατά της Covid-19.

Η δημοσιοποίηση των μηνυμάτων αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο στην πολυετή αντιπαράθεση του Φάουτσι με Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο και ιδιαίτερα με τον Ραντ Πολ, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας και Κυβερνητικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Πολ, που έχει συγκρουστεί επανειλημμένα δημοσίως με τον Φάουτσι, τον κλήτευσε τον Ιούνιο προκειμένου να εμφανιστεί ενώπιον του Κογκρέσου.

Ο ίδιος και άλλοι Ρεπουμπλικανοί κατηγορούν εδώ και χρόνια τον πρώην επικεφαλής του NIAID ότι συγκάλυψε στοιχεία σχετικά με την προέλευση της πανδημίας και ότι παραπλάνησε το κοινό σχετικά με δεδομένα της υγειονομικής κρίσης. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, δεν έχουν παρουσιάσει σαφείς αποδείξεις που να τεκμηριώνουν τη φερόμενη συγκάλυψη.

Με πληροφορίες από CNN