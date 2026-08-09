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Στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου παραπέμφθηκε, με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, η εκδίκαση αγωγής για την ακύρωση γάμου που ασκήθηκε από μόνιμη κάτοικο του νησιού. Η ενάγουσα, με καταγωγή από τη Ρωσία, προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά του δεύτερου συζύγου της όταν διαπίστωσε ότι ο πρώτος της γάμος δεν είχε τυπικά, καθιστώντας τον δεύτερο νομικά άκυρο.

Όπως αναφέρεται στο δικόγραφο, η γυναίκα είχε παντρευτεί για πρώτη φορά το 2008 στην Αττική. Το 2011 το ζευγάρι αποφάσισε να χωρίσει συναινετικά και ο πρώτος σύζυγος ανέλαβε να διεκπεραιώσει τις απαραίτητες διαδικασίες, καθώς η ίδια δεν γνώριζε επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Αργότερα, αφού μετακόμισε στη Ρόδο και έλαβε τη διαβεβαίωση από τον πρώτο της σύζυγο ότι το διαζύγιο είχε εκδοθεί, προχώρησε το 2013 σε δεύτερο θρησκευτικό γάμο.

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Η πραγματική κατάσταση αποκαλύφθηκε όταν η γυναίκα ζήτησε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την εργασία της και το Ληξιαρχείο αρνήθηκε την έκδοσή του, καθώς εμφανιζόταν εγγεγραμμένη με δύο γάμους. Ο πρώτος σύζυγος δεν είχε προχωρήσει τις ενέργειες για το διαζύγιο, με αποτέλεσμα ο πρώτος γάμος να παραμένει σε ισχύ κατά την τέλεση του δεύτερου.

Αν και η ενάγουσα κίνησε στη συνέχεια η ίδια τις διαδικασίες και πέτυχε την αμετάκλητη λύση του πρώτου γάμου της, η εξέλιξη δεν αποκατέστησε τη νομιμότητα του δεύτερου.

Η εκκρεμότητα αυτή προκαλεί διοικητικά εμπόδια, καθώς η γυναίκα αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα για την ανανέωση της άδειας διαμονής της στη χώρα. Την υπόθεση αναμένεται πλέον να κρίνει στην ουσία της το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου.

Πηγή: dimokratiki.gr