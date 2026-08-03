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Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στη Ρόδο, αν και η τοποθεσία δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από κάποια αρμόδια αρχή.

Η κίνηση του πεζού στο οδόστρωμα προκάλεσε έντονο προβληματισμό στους χρήστες του διαδικτύου για τους κινδύνους που δημιουργήθηκαν στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι πεζοί οφείλουν να κινούνται στα άκρα του δρόμου και να μην παρεμποδίζουν τα διερχόμενα οχήματα.

Η παραβίαση των σχετικών διατάξεων για την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους τριάντα ευρώ.

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Παρότι το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στρέφεται συνήθως στις επικίνδυνες παραβάσεις των οδηγών, ένα νέο βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υπενθυμίζει ότι και οι πεζοί μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

Τα ασυνήθιστα περιστατικά στους ελληνικούς δρόμους δεν αποτελούν πλέον σπάνιο φαινόμενο. Ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν η κυκλοφορία αυξάνεται και οι μετακινήσεις πολλαπλασιάζονται, καταγράφονται συμπεριφορές που απέχουν από τους βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής παιδείας.

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Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το συγκεκριμένο περιστατικό, με πρωταγωνιστή έναν πεζό, ο οποίος επέλεξε να κινηθεί στο οδόστρωμα, παράλληλα με τη διαχωριστική γραμμή, αντί να βαδίσει στην άκρη του δρόμου.

Στα πλάνα του βίντεο διακρίνεται ο άνδρας να περπατά κρατώντας μία βαλίτσα σε δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία, αναγκάζοντας τους οδηγούς να αλλάζουν λωρίδα ή να πραγματοποιούν ελιγμούς προκειμένου να συνεχίσουν με ασφάλεια την πορεία τους.

Οι ακριβείς λόγοι που τον οδήγησαν στη συγκεκριμένη επιλογή παραμένουν άγνωστοι. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα διακρίνονται στο βίντεο, στο συγκεκριμένο σημείο δεν φαίνεται να υπάρχει διαμορφωμένο πεζοδρόμιο. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, πάντως, η κίνηση ενός πεζού στη μέση του οδοστρώματος ενέχει σοβαρούς κινδύνους τόσο για τον ίδιο όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Σύμφωνα με αναρτήσεις χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στη Ρόδο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση της τοποθεσίας.

Το βίντεο συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες προβολές και σχόλια, με αρκετούς χρήστες να αντιμετωπίζουν την εικόνα με χιούμορ, ενώ άλλοι εξέφρασαν έντονο προβληματισμό για τους κινδύνους που δημιουργήθηκαν τόσο για τον πεζό όσο και για τους διερχόμενους οδηγούς.

Η συμπεριφορά αυτή, πάντως, δεν αποτελεί μόνο ζήτημα οδικής ασφάλειας, αλλά και παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Το άρθρο 42, που αφορά τους κανόνες κυκλοφορίας των πεζών, προβλέπει ότι οι πεζοί οφείλουν να χρησιμοποιούν πεζοδρόμια ή ειδικά διαμορφωμένα ερείσματα όπου αυτά υπάρχουν. Εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν, επιτρέπεται η κίνηση στο οδόστρωμα μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων.

Παράλληλα, οι πεζοί υποχρεούνται να βαδίζουν αντίθετα από την κατεύθυνση των οχημάτων και όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο άκρο του δρόμου, εκτός εάν οι συνθήκες επιβάλλουν διαφορετική πορεία για λόγους ασφαλείας. Η παράβαση των συγκεκριμένων διατάξεων επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 30 ευρώ.