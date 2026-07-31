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Η στάθμευση σε θέσεις που προορίζονται για άτομα με αναπηρία αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές αντικοινωνικές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, παρότι αρκετοί οδηγοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούν να αποφύγουν τις συνέπειες.

Με τον νέο ΚΟΚ, οι παραβάσεις αυτού του είδους εντάσσονται στην κατηγορία Σ, η οποία προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις. Εκτός από το διοικητικό πρόστιμο, επιβάλλεται και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 ημέρες ως πρόσθετη ποινή.

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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί περιστατικό που δημοσιεύτηκε σε ομάδα του Facebook, όπου οδηγός στάθμευσε σε θέση ΑμεΑ στον χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ, παρά τη σχετική σήμανση. Πολλοί θεωρούν λανθασμένα ότι οι χώροι στάθμευσης εμπορικών καταστημάτων ή σούπερ μάρκετ δεν υπάγονται στις διατάξεις του ΚΟΚ, όμως αυτό δεν ισχύει.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι κανόνες εφαρμόζονται σε κάθε χώρο όπου επιτρέπεται η δημόσια κυκλοφορία. Για τον λόγο αυτό, σε πολλούς ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης έχουν τοποθετηθεί ενημερωτικές πινακίδες που υπενθυμίζουν ότι οι παραβάσεις τιμωρούνται κανονικά.

Στην περίπτωση παράνομης στάθμευσης σε θέση ΑμεΑ, οι προβλεπόμενες κυρώσεις περιλαμβάνουν πρόστιμο 150 ευρώ, αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 70 ημέρες.