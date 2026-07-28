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Παρότι αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πινακίδες του ΚΟΚ, πολλοί οδηγοί εξακολουθούν να μην γνωρίζουν ακριβώς τι σημαίνει η πινακίδα παραχώρησης προτεραιότητας.

Πρόκειται για το ανεστραμμένο τρίγωνο με κόκκινο περίγραμμα και λευκό φόντο (πινακίδα P-1), το οποίο υποχρεώνει τον οδηγό να μειώσει ταχύτητα και να παραχωρήσει προτεραιότητα στα οχήματα που κινούνται στον δρόμο με τον οποίο διασταυρώνεται.

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Σε αντίθεση με το STOP, δεν απαιτεί πάντα πλήρη στάση. Ο οδηγός μπορεί να συνεχίσει μόνο εφόσον ο δρόμος είναι ελεύθερος και δεν παρεμποδίζει όχημα που έχει προτεραιότητα. Αν υπάρχει όχημα που προηγείται, η στάση είναι υποχρεωτική.

Η παραβίαση της πινακίδας επισύρει πρόστιμο 350 ευρώ, καθώς και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες.