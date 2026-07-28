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Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σην επαρχία Κουμαμότο της Ιαπωνίας την Τρίτη, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία

Μετά τον σεισμό, οι αρχές της Ιαπωνίας εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους ενός μέτρου και έκτακτες προειδοποιήσεις για σεισμό για τις περιφέρειες Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουόκα, Σάγκα, Οϊτά και Μιγιαζάκι, όλες στο νότιο νησί Κιούσου της Ιαπωνίας.

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⚠️ BREAKING: A massive 7.1 magnitude earthquake has struck Kumamoto, Japan.



The powerful, high-impact tremor hit at a shallow depth, centered just 4 km southeast of Uki.



地震 – Kumamoto – Uki – Japan – Earthquake – JMA pic.twitter.com/H7gpnpMqRz — GeoTechWar (@geotechwar) July 28, 2026

Την ισχυρή δόνηση των 7,1 Ρίχτερ ακολούθησαν τρεις μετασεισμοί μέσα σε 10 λεπτά με μεγέθη από 4,5 έως 3,8 Ρίχτερ.



