Το γύρο του κόσμου κάνει τις τελευταίες ημέρες η είδηση ότι μία 23χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας, όταν ένας άνδρας που έπεσε από τον 12ο όροφο πολυκατοικίας κατέληξε πάνω της, ενώ εκείνη περπατούσε στον δρόμο.
Όπως αναφέρει η Japantoday, το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Ιουλίου, περίπου στη 1:00, όταν η κοπέλα κινούνταν στο πεζοδρόμιο μαζί με μία φίλη της. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο 29χρονος Σινσέι Ταγκούτσι έπεσε ή ενδεχομένως πήδηξε από το κτίριο, χτυπώντας απευθείας την άτυχη γυναίκα.
Η φίλη της 23χρονης κάλεσε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αναφέροντας ότι ένας άνθρωπος είχε πέσει από πολυκατοικία και είχε τραυματίσει σοβαρά την κοπέλα.
Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όμως η κοπέλα υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 5:30 τα ξημερώματα, εξαιτίας αιμορραγικού σοκ. Ο άνδρας εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και παραμένει χωρίς τις αισθήσεις του.
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς οι Αρχές δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει αν ο 29χρονος έπεσε κατά λάθος ή αν πρόκειται για απόπειρα αυτοκτονίας.
Το περιστατικό συνέβη σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της Ναγκόγια, όπου βρίσκονται πολυκατοικίες και κτίρια γραφείων, κοντά σε σταθμό του μετρό.