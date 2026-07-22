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Το γύρο του κόσμου κάνει τις τελευταίες ημέρες η είδηση ότι μία 23χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας, όταν ένας άνδρας που έπεσε από τον 12ο όροφο πολυκατοικίας κατέληξε πάνω της, ενώ εκείνη περπατούσε στον δρόμο.

A man survived after falling from a 12-storey building onto a woman in Nagoya. The woman lost her life, while the man remains in critical condition. Authorities are investigating the incident.



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Όπως αναφέρει η Japantoday, το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Ιουλίου, περίπου στη 1:00, όταν η κοπέλα κινούνταν στο πεζοδρόμιο μαζί με μία φίλη της. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο 29χρονος Σινσέι Ταγκούτσι έπεσε ή ενδεχομένως πήδηξε από το κτίριο, χτυπώντας απευθείας την άτυχη γυναίκα.

Woman Killed After Man Falls from 12-Story Building and Lands on Her in Nagoya, Japan pic.twitter.com/NsWdYIALHN July 21, 2026

Η φίλη της 23χρονης κάλεσε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αναφέροντας ότι ένας άνθρωπος είχε πέσει από πολυκατοικία και είχε τραυματίσει σοβαρά την κοπέλα.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όμως η κοπέλα υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 5:30 τα ξημερώματα, εξαιτίας αιμορραγικού σοκ. Ο άνδρας εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και παραμένει χωρίς τις αισθήσεις του.

A woman in her 20s died after a 29-year-old man fell from a 12-storey building onto her while she was walking on a road in Nagoya, Japan.



The woman succumbed to haemorrhagic shock at a hospital. The man, identified as Shinsei Taguchi, survived the fall but remains unconscious… pic.twitter.com/oPfiXhczgd — The CSR Journal (@thecsrjournal) July 22, 2026

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς οι Αρχές δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει αν ο 29χρονος έπεσε κατά λάθος ή αν πρόκειται για απόπειρα αυτοκτονίας.

Το περιστατικό συνέβη σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της Ναγκόγια, όπου βρίσκονται πολυκατοικίες και κτίρια γραφείων, κοντά σε σταθμό του μετρό.