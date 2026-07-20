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Η παραγωγή, που έλαβε κρατική επιδότηση 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, δέχεται κριτική για την επιλογή του καστ και την απουσία Ελλήνων ηθοποιών.

Ο Ίλον Μασκ επέκρινε δημόσια την ταινία, ενώ η ελληνική κοινή γνώμη παραμένει διχασμένη σχετικά με την καλλιτεχνική ελευθερία και την πιστότητα στο ομηρικό έπος.

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Η νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, αλλά και έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα, όπως επισημαίνει το Politico. Η ταινία, με προϋπολογισμό 250 εκατ. ευρώ και τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, ακολουθεί τον βασικό άξονα του ομηρικού έπους, παρουσιάζοντας τη δεκαετή περιπλάνηση του ήρωα μέχρι την επιστροφή του στην Ιθάκη.

Μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, σε τοποθεσίες όπως το Παλάτι του Νέστορα, η Βοϊδοκοιλιά, το Κάστρο της Μεθώνης και η Ακροκόρινθος, ενώ η παραγωγή έλαβε κρατική επιδότηση περίπου 6,5 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι μεγαλύτερες αντιδράσεις επικεντρώθηκαν στην επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης και στην απουσία Ελλήνων ηθοποιών από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

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Ο Ίλον Μασκ σχολίασε στην πλατφόρμα Χ: «Ο Κρις Νόλαν βεβήλωσε τον Όμηρο και γονάτισε για να συμμορφωθεί με τους “woke” κανόνες που απαιτούνται για να κερδίσει Όσκαρ». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Τι σκουλήκι».

Οι αντιδράσεις της ελληνικής πλευράς

Η συζήτηση στην Ελλάδα δίχασε την κοινή γνώμη. Οι υποστηρικτές της ταινίας υποστηρίζουν ότι τα ομηρικά έπη αποτελούν παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και ότι η καλλιτεχνική ελευθερία επιτρέπει διαφορετικές ερμηνείες. Αντίθετα, οι επικριτές θεωρούν πως οι επιλογές του καστ δεν ανταποκρίνονται στην εικόνα που αποδίδεται στην Ελένη μέσα από το ομηρικό κείμενο.

Το κόμμα «Νίκη» επέκρινε τόσο το καστ όσο και τη χρηματοδότηση της παραγωγής. Ο πρόεδρός του, Δημήτρης Νατσιός, δήλωσε: «Η λεγόμενη πατριωτική κυβέρνηση της Ελλάδας συνεχίζει να υποστηρίζει κάθε woke έκφραση και να φιμώνει κάθε πρωτοβουλία που αναδεικνύει την εθνική μας ταυτότητα».

Απαντώντας, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ανέφερε: «Δεν είναι ρόλος του κράτους να υπαγορεύει σε έναν δημιουργό πώς πρέπει να ερμηνεύσει καλλιτεχνικά ένα έργο ή έναν μύθο. Μπορούμε σοβαρά να συζητάμε για το αν το κράτος πρέπει να λογοκρίνει τον Κρίστοφερ Νόλαν;».

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε: «Ο Νόλαν το παρατράβηξε. Δεν ξέρω αν το κάνει απλώς για να κερδίσει Όσκαρ».

Παράλληλα, η απουσία Ελλήνων ηθοποιών προκάλεσε επιπλέον αντιδράσεις. Η Greek City Times υπογράμμισε: «Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένα σκηνικό της αρχαιότητας. Είναι μια ζωντανή χώρα. Οι Έλληνες δεν είμαστε απλώς ιστορικά πρόσωπα του παρελθόντος. Είμαστε σύγχρονοι». Παρά τις αντιδράσεις, η ταινία αναμένεται να σημειώσει μεγάλη εμπορική επιτυχία, ενώ ήδη έχει αυξήσει το ενδιαφέρον του κοινού για την «Οδύσσεια».