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Η Μάρω Κοντού απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών, σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου. Η αγαπημένη ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», βυθίζοντας σε θλίψη τιν καλλιτεχνικό χώρο.

Με την ειλικρίνεια που τη χαρακτηρίζει, είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τα περιουσιακά της στοιχεία. Όπως είχε εξηγήσει στο περιοδικό «ΟΚ», δεν διέθετε οικόπεδα, αυτοκίνητα, ούτε τραπεζικές αποταμιεύσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Το μοναδικό ακίνητο που είχε στην κατοχή της ήταν το διαμέρισμα στο Κουκάκι όπου διέμενε, το οποίο αποτελούσε και το μοναδικό της περιουσιακό στοιχείο.

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Οι δηλώσεις της αείμνηστης ηθοποιού

«Ύστερα από τόσα χρόνια δουλειάς, ζω αυτή τη στιγμή με μία σύνταξη που ήταν 800 ευρώ και ο κύριος Τσίπρας την έκανε 715. Το μόνο περιουσιακό μου στοιχείο είναι το σπίτι που ζω. Δεν έχω ούτε αυτοκίνητο, ούτε οικόπεδα, ούτε αποταμιεύσεις στο εξωτερικό, ούτε βέβαια στο εσωτερικό», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

24-10-2018 Θέατρο Ήβη.Συνέντευξη τύπου Χτυποκάρδια στο θρανίο.Μάρω Κοντού Μάρω Κοντού

Η Μάρω Κοντού είχε μιλήσει με απόλυτη ειλικρίνεια και για τα έσοδα που λάμβανε από τις αμέτρητες ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε, τονίζοντας πως τα ποσά απείχαν πολύ από όσα φανταζόταν ο κόσμος. «Δύο φορές τον χρόνο παίρνω δικαιώματα από την προβολή των ταινιών που έχω κάνει, που με το ζόρι φτάνουν τα 1.000 – 1.200 ευρώ».

Είχε προσθέσει πως: «Αν εγώ παίρνω αυτά τα χρήματα που είχα πρωταγωνιστικούς ρόλους σε τόσες ταινίες, μπορείς να φανταστείς τι παίρνουν αυτοί που έπαιζαν δεύτερους και τρίτους ρόλους. Τι να λέμε. Τα φέρνω δύσκολα βόλτα», είχε εξομολογηθεί.

Την αγαπημένη ηθοποιό αποχαιρέτησαν την Παρασκευή (17.07.2026) στη Μητρόπολη Αθηνών συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού και πολιτικού τόπου αλλά και απλός κόσμος.