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Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε, γιου της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου.

Θλίψη για τον θάνατο του Λορέντζο Καριέρε

Ο Λορέντζο Καριέρε έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο δημοφιλές τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar» του MEGA, που προβλήθηκε το 2002, ενώ αργότερα δραστηριοποιήθηκε και στον χώρο της μουσικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδινε μια σκληρή μάχη με ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου.

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Η ασθένεια ξεκίνησε από το πάγκρεας και στη συνέχεια παρουσίασε μεταστάσεις στο ήπαρ, γεγονός που επιδείνωσε σταδιακά την υγεία του. Παρά τις δύσκολες θεραπείες και τη μεγάλη σωματική καταπόνηση, οι άνθρωποι που βρίσκονταν δίπλα του αναφέρουν, πως διατήρησε μέχρι το τέλος τη δύναμη της ψυχής του και αντιμετώπισε τη δοκιμασία με αξιοπρέπεια.

Τους τελευταίους μήνες της ζωής του νοσηλευόταν στο ΙΑΣΩ, έχοντας συνεχώς στο πλευρό του την οικογένειά του. Η σύζυγός του, Έλενα Κατραβά, δεν έφυγε στιγμή από κοντά του, ενώ καθημερινά στο πλευρό του βρίσκονταν και οι δύο γιοι τους, ο 20χρονος Αλεσάντρο και ο 18χρονος Ρομπέρτο. Οι δικοί του άνθρωποι έζησαν από κοντά τη δύσκολη μάχη που έδινε, στηρίζοντάς τον μέχρι την τελευταία του πνοή.

Το τελευταίο αντίο

Όπως γνωστοποίησε ο κουμπάρος του Λορέντζο Καριέρε, Γιάννης Κουτράκης, συγγενείς, φίλοι και όσοι επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν, θα βρεθούν το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 11:30 το πρωί στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό, όπου θα τελεστεί η κηδεία του.