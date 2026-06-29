Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου συνεχίστηκε η δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου με την απολογία του σαράντα τετράχρονου πατριού του παιδιού.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι διατηρούσε καλές σχέσεις με το παιδί και αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε δει ποτέ σημάδια κακοποίησης στο σώμα του.

Ο ίδιος απέδωσε έντονη νευρικότητα στη μητέρα του παιδιού, περιγράφοντας συγκεκριμένα περιστατικά βίαιης συμπεριφοράς της προς τον τρίχρονο Άγγελο κατά τη διάρκεια της καθημερινότητάς τους.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε πως δεν αναλάμβανε τη φροντίδα του παιδιού και ανέφερε πως είχε αποφασίσει να χωρίσει τη μητέρα λίγο πριν τον θάνατο του μικρού.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με την απολογία του 44χρονου πατριού συνεχίζεται σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για την υπόθεση κακοποίησης και θανάτου του 3χρονου Άγγελου, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι είχε καλές σχέσεις με το παιδάκι, περιγράφοντας τους γονείς του ως «εξαιρετικούς ανθρώπους», λέγοντας ότι εκείνος και τα αδέλφια του μεγάλωσαν με αρχές.

Ο ίδιος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο γνώρισε τη μητέρα του μικρού Άγγελου, υποστηρίζοντας ότι η γνωριμία τους έγινε μέσω Facebook, μέσα από κοινή ομαδική συνομιλία με ξάδερφό του.

Advertisement

Advertisement

Συνεχίζεται η δίκη για τον φρικτό θάνατο του Άγγελου

Όπως είπε, η 26χρονη στη συνέχεια του έστειλε προσωπικό μήνυμα και άρχισαν να επικοινωνούν συχνότερα, μιλώντας για τη ζωή τους. Ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα του είχε αναφέρει πως δεν περνούσε καλά στην Αθήνα και ότι είχε ένα παιδί.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στην απολογία του, σε βιντεοκλήση που είχαν πραγματοποιήσει, ήταν παρών ο πατέρας της 26χρονης και, όπως ισχυρίστηκε, την έβριζε. Ο ίδιος ανέφερε ότι τότε εκείνη τον ρώτησε τι να κάνει και εκείνος της πρότεινε να κατέβει στην Κρήτη.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ακόμη ότι θεώρησε πως ήταν καλή ιδέα να έρθει η γυναίκα στην Κρήτη «για να προστατεύσουν το παιδάκι», ενώ ανέφερε ότι οι γονείς της δεν τον ήθελαν και τον έκριναν για την εμφάνισή του.

Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε και στη συμπεριφορά της μητέρας του παιδιού, λέγοντας: «Έπιανε το παιδί από το στόμα και το πίεζε για να του βάλει την κουταλιά. Της λέω “γιατί το κάνεις αυτό;”. Μου λέει “έτσι τρώει”».

Ο 44χρονος υποστήριξε ακόμη ότι τον Δεκέμβριο ο μικρός Άγγελος είχε βάλει τα χέρια του σε έναν κουβά σφουγγαρίστρας και, επειδή βράχηκε, η μητέρα του φέρεται να εκνευρίστηκε και να τον χαστούκισε. Όπως είπε, ο ίδιος δεν ήταν παρών στο περιστατικό, αλλά το παιδί τού το ανέφερε αργότερα. «Όταν τον είδα είχε ένα σημάδι στα χείλη του», υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου.

Αναφερόμενος στη σχέση του με την 26χρονη μητέρα, ο κατηγορούμενος αποκάλυψε ότι της είχε κάνει πρόταση γάμου, ωστόσο στη συνέχεια ανακάλεσε την απόφασή του. «Της είχα κάνει πρόταση γάμου, αλλά την πήρα πίσω. Της είπα να χωρίσουμε μία εβδομάδα πριν πεθάνει ο Άγγελος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Advertisement

«Ήταν πολύ νευρικός άνθρωπος η 27χρονη μητέρα του παιδιού»

Παράλληλα, απέδωσε στη μητέρα του παιδιού έντονη νευρικότητα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχαν σοβαροί καβγάδες μεταξύ τους. «Δεν μαλώναμε μαζί, με τον εαυτό της μάλωνε. Ήταν πολύ νευρικός άνθρωπος η 27χρονη μητέρα του παιδιού», είπε στην απολογία του.

Αναφερόμενος στα τραύματα που έφερε ο 3χρονος, ο 44χρονος υποστήριξε ότι πληροφορήθηκε την έκτασή τους όταν βρισκόταν ήδη στα κρατητήρια. «Τα έμαθα στα κρατητήρια και τρελάθηκα», είπε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος δεν αναλάμβανε ποτέ την αλλαγή ή το μπάνιο του παιδιού. «Τον Άγγελο τον άλλαζε η Ελευθερία. Είχα ως αρχή να μην κάνω μπάνιο και να μην ντύνω ξένα παιδιά», ανέφερε.

Ο 44χρονος επέμεινε ότι δεν είχε δει ποτέ σημάδια κακοποίησης στο σώμα του 3χρονου. «Ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν είχα δει σημάδια στο σώμα του», είπε χαρακτηριστικά.

Advertisement

Αναφέρθηκε, ωστόσο, σε ένα περιστατικό που -όπως υποστήριξε- συνέβη όταν χρειάστηκε να συνοδεύσει τον Άγγελο στην τουαλέτα. «Μόνο μία φορά τον πήγα στην τουαλέτα και αυτό τυχαία, επειδή το παιδί κατουριόταν. Όπως κάθισε στη λεκάνη, γλίστρησε και γύρισε προς τα πίσω, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σε μία σωλήνα που εξείχε από το καζανάκι», είπε

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι δεν είδε ποτέ μπροστά του τη μητέρα του παιδιού να το χτυπά. Υποστήριξε, όμως, ότι είχε αντιληφθεί συμπεριφορές της απέναντι στον Άγγελο που δεν του άρεσαν.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 44χρονου, αναμένεται η εισαγγελική πρόταση. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και η έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

Advertisement