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Για την επιτυχία του στις Πανελλαδικές εξετάσεις, όπου κατάφερε να συγκεντρώσει 18.000 μόρια, μίλησε ο 18χρονος ράπερ Γιώργης Σεντεμέντες, γνωστός ως «Εισαγγελέας».

Ο νεαρός, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε πως στόχος του είναι να εισαχθεί στη Νομική σχολή, ενώ παράλληλα θέλει να συνεχίσει να ασχολείται με τη μουσική και το ποδόσφαιρο.

Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του για τις εξετάσεις προσπάθησε να βρει την ισορροπία ανάμεσα στις αγαπημένες του δραστηριότητες και το διάβασμα.

«Η πολλή αγάπη είναι το κλειδί για όλα. Αν υπάρχει πάθος, αγάπη και θέληση, όλα γίνονται», είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι ο δρόμος του ανήφορου και εγώ δεν τον φοβήθηκα γιατί μου αρέσει να μην αφήνω πράγματα που τα αγαπάω επειδή επηρεάζομαι από άλλα. Συνδύασα και το ποδόσφαιρο και τη μουσική και πάνω απ’ όλα τη μάθηση», πρόσθεσε.

Ο 18χρονος τόνισε πως η σωστή διαχείριση του χρόνου ήταν σημαντικό στοιχείο στην προσπάθειά του. «Η διαφορά μου με άλλα παιδιά είναι ότι δεν έβλεπα τον χρόνο ως αντίπαλο, αλλά ως σύμμαχο, τον εκμεταλλεύτηκα σωστά και τον οργάνωσα», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι επέλεξε να δώσει έμφαση στην ποιότητα του διαβάσματος και όχι απλώς στις πολλές ώρες μελέτης.

«Επέλεξα στο διάβασμά μου να βάλω πάνω απ’ όλα την ποιότητα», εξήγησε, υπογραμμίζοντας πως αυτό που έχει σημασία είναι η συγκέντρωση και η αφοσίωση στην προσπάθεια.