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Ο συνθέτης υποστήριξε ότι η στιχουργός δεν έχει λόγο να στρέφεται κατά του Θάνου Παπανικολάου για τη χρήση του τίτλου «Κόκκινη Γραμμή».

Η Εύη Δρούτσα έχει εκφράσει επανειλημμένα παράπονα για τον χαρακτήρα του συνθέτη και για ζητήματα που αφορούν τη δισκογραφική τους συνεργασία.

Το ζήτημα ανέκυψε λόγω της ομοιότητας στους τίτλους τραγουδιών του Γιώργου Θεοφάνους, με την Εύη Δρούτσα να αμφισβητεί δημόσια τις δηλώσεις του για την προέλευση των συνθέσεων.

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Με αφορμή τη συνεργασία του με τη Γλυκερία και τη δισκογραφική εταιρεία Heaven Music, ο Γιώργος Θεοφάνους κλήθηκε να σχολιάσει από τους τηλεοπτικούς ρεπόρτερ την αποκάλυψη που έκανε εναντίον του η Εύη Δρούτσα στη συνέντευξη που παραχώρησε στη HuffPost.

«Με την Εύη έχω γράψει από τα ωραιότερα τραγούδια που έχω γράψει ποτέ» απάντησε. «Κλασσικά μου τραγούδια, τα παίζω 30 χρόνια μετά. Τον “Παλιόκαιρο”, τον “Δικό μου τον δρόμο”… πολλά τραγούδια. Νομίζω να μείνουμε εκεί. Δεν έχει κανέναν λόγο να τα βάζει η Εύη με τον Θάνο Παπανικολάου (σ.σ ο οποίος υπογράφει την επιτυχία της Νατάσας Θεοδωρίδου ως στιχουργός) για τον τίτλο του “Κόκκινη Γραμμή”».

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«Δεν με ξάφνιασε η δήλωσή της» ήταν το σχόλιο του Γιώργου Θεοφάνους στην κάμερα του Buongiorno. «Πολλές φορές μένεις στον σχολιασμό κάποιων πραγμάτων που λέει και δεν μένεις στο έργο της. Κανονικά και η ίδια θα έπρεπε να μένει μόνο στο έργο της.Αν ήθελε να πάει νομικά θα το είχε κάνει τότε» σχολίασε μεταξύ άλλων η Φαίη Σκορδά. «Λέει πράγματα που δεν αποδεικνύονται» συμπλήρωσε η Κατερίνα Ζαρίφη.

«Στην ουσία τα βάζει με τον στιχουργό» παρατήρησε η Ελένη Χατζίδου. «Δεν το έχει γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους». «Υπάρχει μια ενόχληση με πολλά πράγματα από την κυρία Δρούτσα τον τελευταίο καιρό» συμπλήρωσε ο σύζυγός της, Ετεοκλής Παύλου.

«Είναι λάθος μεταξύ των συναδέλφων να γίνονται αυτά τα πράγματα» είπε ο συνθέτης στην κάμερα του Γιώργου Λιάγκα. «Τιμώ την Εύη Δρούτσα».

Δρούτσα VS Θεοφάνους: Μια «κόντρα» ετών

«Τόσα χρόνια στη δισκογραφία, δεν έχω τσακωθεί με άνθρωπο ούτε μια μέρα. Με τον Θεοφάνους έχω κλάψει πάρα πολύ, μεγαλύτερη στεναχώρια δεν έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου. Η Νατάσα Θεοδωρίδου ό,τι λέει ισχύει, δε λέει ποτέ ψέματα. Και βέβαια λέει ψέματα ο Θεοφάνους. Αυτό που είπε ότι η “Κόκκινη γραμμή” ήταν αρχικά για την Άννα Βίσση, δε το ξέρω. Δεν το τραγούδησε ποτέ η Άννα» είχε πει η Εύη Δρούτσα στην εκπομπή «Πρωινό σουσού» το 2024. «Ο Θεοφάνους είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος άνθρωπος, πολύ ταλαντούχος, αλλά πολύ δύσκολος».

Ο Γιώργος Θεοφάνους με την Εύη Δρούτσα το 2008.

Σε άλλη συνέντευξή της στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, η γνωστή στιχουργός είχε μιλήσει ξανά για τον Κύπριο συνθέτη: «Ο Γιώργος Θεοφάνους δεν στενοχωριέται ποτέ. Η εταιρία δεν ήθελε να του κάνει συμβόλαιο του Γιώργου. Το πρώτο του συμβόλαιο έγινε πάνω στο δικό μου, αν δεν πήγαινε καλά, εγώ θα έχανα. Μπορεί να έγραψε τραγούδια για τη Νατάσα, αλλά πήρε τη μερίδα του λέοντος. Όποιος τσακώνεται με τον Θεοφάνους, δεν φτιάχνεται η σχέση τους».

«Τραβάς μια κόκκινη γραμμή και όλα τα σβήνεις» τραγουδούσε ο Βασίλης Καρράς στον δισκο «Γύρισες» σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνους και στίχους της Εύης Δρούτσα λίγα χρόνια πριν η Νατάσα Θεοδωρίδου «τραβήξει» τη δική της «Κόκκινη γραμμή» πάλι σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνους και στίχους Θάνου Παπανικολάου. Σε αντίθεση με το πρώτο κομμάτι που δεν είχε καταφέρει να ξεχωρίσει από εκείνο τον δίσκο, η Νατάσα Θεοδωρίδου με τον ίδιο τίτλο έκανε τη μεγαλύτερη, ίσως, επιτυχία της καριέρας της.