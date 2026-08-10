Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το νέο Market Pass 2026 θα παρέχεται αυτόματα στους δικαιούχους χωρίς να απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης από τους πολίτες.

Οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα λαμβάνουν μηνιαία οικονομική ενίσχυση περίπου σαράντα ευρώ για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης.

Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή προς το τέλος του φθινοπώρου καλύπτοντας συνολικά διακόσιες δέκα χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν την ένταξη ανέργων, πολύτεκνων οικογενειών, ατόμων με αναπηρία και άλλων πολιτών με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Η διάρκεια της ενίσχυσης παραμένει υπό διαμόρφωση, με τα σενάρια να προβλέπουν καταβολές που μπορεί να φτάσουν έως και τους τριάντα μήνες.

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Από τα μέσα Ιουλίου έχει ανακοινωθεί το νέο Market Pass 2026 ωστόσο, λίγο πριν τη ΔΕΘ 2026, «ξεδιπλώνεται» το πλαίσιο για το πότε, σε ποιους και πώς θα δοθεί η νέα οικονομική ενίσχυση, που προστίθεται στα μέτρα για την ακρίβεια.

Στα «σίγουρα» των πληροφοριών, φαίνεται να είναι ότι το voucher για την αγορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης θα δοθεί χωρίς αίτηση -όπως γινόταν στο παρελθόν μέσω vouchers.gov.gr- αλλά και ότι δεν θα διαρκέσει για ένα τρίμηνο. Το επικρατέστερο σενάριο που δημοσιεύει η Real News αναφέρει πως εφόσον η μηνιαία ενίσχυση διαμορφωθεί στα 40 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, τα ποσά ίσως διαμορφωθούν ως εξής:

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Για 6 μήνες: 240 ευρώ

Για 12 μήνες: 480 ευρώ

Για 18 μήνες: 720 ευρώ

Για 24 μήνες: 960 ευρώ

Για 30 μήνες: έως 1.200 ευρώ

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω ποσά βασίζονται σε υπολογισμούς για το Market Pass που θα εξαρτηθούν από το τελικό ύψος της ενίσχυσης αλλά και τη διάρκεια εφαρμογής του μέτρου.

«Όλοι οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, σε σχέση με το πλήθος των νοικοκυριών τους, από το καλοκαίρι και μετά θα λαμβάνουν ένα voucher, αυτόματα κάθε μήνα, και θα έρθει και αναδρομικά, και σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ της επιλογής τους, όσο συχνά θέλουν να μπορούν να το χρησιμοποιούν παίρνοντας τα είδη πρώτης ανάγκης. Το ποσό του κάθε voucher θα έχει σχέση με το πλήθος του νοικοκυριού. Το voucher αφορά προϊόντα πρώτης ανάγκης. Συνολικά 210.000 νοικοκυριά θα δικαιούνται το voucher» είχε δηλώσει σχετικά η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας για το Market Pass 2026.

«Το ποσό, μεσοσταθμικά, θα ανέρχεται περίπου στα 40 ευρώ» τόνιζε η υπουργός.

Πότε θα δοθεί το νέο Market Pass 2026

Παρότι οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι θα δοθεί τον Σεπτέμβριο, τα νεότερα δεδομένα δείχνουν προς το τέλος φθινοπώρου.

Ποιοι θα πάρουν επίδομα για τρόφιμα

Δικαιούχοι αναμένεται να είναι οι πολίτες που λαμβάνουν ή έλαβαν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από την 1η Μαρτίου 2024 και μετά. Παράλληλα, εξετάζεται να ενταχθούν άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνα νοικοκυριά, άτομα με αναπηρία και γενικότερα πολίτες που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που θα καθοριστούν με τις υπουργικές αποφάσεις.