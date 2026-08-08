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Η δημοσιοποίηση του περιστατικού από τον Γιώργο Ντάβλα οδήγησε στην κινητοποίηση για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του ζώου.

Ο Γιώργος Ντάβλας αναζητά τον ιδιοκτήτη του ζώου με σκοπό την αγορά του για να του εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή.

Το ζώο παραμένει υπό την προστασία του, ενώ η υπόθεση ανέδειξε την ανάγκη για καλύτερη μεταχείριση των ζώων εργασίας.

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Μια εικόνα που πραγματικά αξίζει να γίνει η εικόνα της ημέρας. Ο γαϊδαράκος της Μυκόνου, που έγινε σύμβολο μιας απαράδεκτης μεταχείρισης των ζώων εργασίας, τρέχει πλέον ελεύθερος στο γρασίδι.

Η HuffPost ανέδειξε από την πρώτη στιγμή την υπόθεση που ανέβασε στο Instagram ο Γιώργος Ντάβλας. Με άρθρο και ρεπορτάζ, όταν οι εικόνες του ζώου με δεμένα τα πόδια προκάλεσαν οργή. Ήταν η γνωστή «παστούρα», το δέσιμο των άκρων που περιορίζει δραματικά τη φυσική κίνηση του ζώου και απαγορεύεται από τη νομοθεσία. Ο γαιδαράκος κινείται πλέον χωρίς τα δεσμά του.

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Από τις εικόνες ντροπής στις εικόνες ελευθερίας

Οι προηγούμενες εικόνες ήταν σκληρές. Το ζώο προσπαθούσε να κινηθεί με τα πόδια δεμένα, σε μια πρακτική που δυστυχώς εξακολουθεί να συναντάται σε πολλές επαρχίες της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας. Ο Γιώργος Ντάβλας είχε επισημάνει ότι η Αστυνομία γνώριζε την κατάσταση του ζώου ήδη από πέρυσι, ενώ η δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση συνέβαλε στην κινητοποίηση.

Τώρα όμως η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική.

Ο γαϊδαράκος περπατά και τρέχει ελεύθερος. Χωρίς σχοινιά. Χωρίς εκείνο το βασανιστικό δέσιμο που του στερούσε ακόμη και το αυτονόητο: να μπορεί να κινηθεί όπως θέλει.

Γιώργος Ντάβλας: «Να τον έχω σαν βασιλιά στο χωριό μου»

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Και ο Γιώργος Ντάβλας δεν θέλει να σταματήσει εδώ.

Με νέα ανάρτησή του δηλώνει ότι αναζητεί τον ιδιοκτήτη του ζώου και είναι διατεθειμένος ακόμη και να το αγοράσει, ώστε να το πάρει μαζί του στο χωριό του και να του εξασφαλίσει μια διαφορετική ζωή.

«Αν δεν τον θέλει ο ιδιοκτήτης, να τον αγοράσω, να τον έχω σαν βασιλιά στο χωριό μου», αναφέρει χαρακτηριστικά, ζητώντας από όποιον γνωρίζει τον ιδιοκτήτη να μεσολαβήσει ώστε το ζώο να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του χαρούμενο.

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Ο ίδιος δηλώνει μάλιστα ότι ο γαϊδαράκος βρίσκεται πλέον υπό την προστασία του και ότι θα παρακολουθεί την κατάστασή του και τον χειμώνα, ώστε να μην ξαναβρεθεί δεμένος.

Ένας γαϊδαράκος που έγινε σύμβολο

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Η ιστορία αυτή δεν πρέπει να τελειώσει μόνο με μια όμορφη φωτογραφία.

Γιατί πίσω από αυτόν τον έναν γαϊδαράκο υπάρχουν και άλλα ζώα εργασίας, γαϊδούρια, μουλάρια και άλογα, που εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται σαν εργαλεία και όχι σαν έμβια όντα που δικαιούνται νερό, τροφή, σκιά, φροντίδα και ελευθερία φυσικής κίνησης.

Το ZooSOS έχει καταγράψει επανειλημμένα περιστατικά παστουρώματος στη Μύκονο και αλλού, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για πρακτική που προκαλεί πόνο, πληγές και σοβαρό περιορισμό της κίνησης των ζώων.

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Αυτή τη φορά, όμως, ας κρατήσουμε και κάτι αισιόδοξο.

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Ένας γαϊδαράκος που πριν από λίγες ημέρες πάλευε να κάνει μερικά βήματα δεμένος, σήμερα τρέχει ελεύθερος.

Και εάν ολοκληρωθεί η προσπάθεια του Γιώργου Ντάβλα να τον πάρει μαζί του, τότε ίσως αυτός ο μικρός πρωταγωνιστής της Μυκόνου να αφήσει οριστικά πίσω του τα βάσανα.

Να γίνει, όπως του υποσχέθηκε, ένας γαϊδαράκος «βασιλιάς». Ελεύθερος, ασφαλής και – επιτέλους – χαρούμενος.

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