Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ενδοκρινολόγοι επισημαίνουν ότι τα ολόκληρα φρούτα μπορούν να ενταχθούν στη διατροφή ατόμων με προδιαβήτη ή διαβήτη, καθώς οι φυτικές ίνες ρυθμίζουν τα επίπεδα σακχάρου.

Τα μούρα, τα μήλα, τα αχλάδια, οι μπανάνες, τα εσπεριδοειδή και τα ακτινίδια αποτελούν κατάλληλες επιλογές όταν καταναλώνονται ολόκληρα και όχι ως χυμοί.

Η επεξεργασία των φρούτων σε χυμούς ή μαρμελάδες αφαιρεί τις απαραίτητες φυτικές ίνες και επιταχύνει την απορρόφηση της γλυκόζης από τον οργανισμό.

Οι ειδικοί συνιστούν τον συνδυασμό των φρούτων με πρωτεΐνη ή καλά λιπαρά, όπως γιαούρτι και ξηρούς καρπούς, για καλύτερο έλεγχο του σακχάρου.

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Αν και πολλοί άνθρωποι με προδιαβήτη ή σακχαρώδη διαβήτη αποφεύγουν τα φρούτα επειδή περιέχουν φυσικά σάκχαρα, οι ενδοκρινολόγοι τονίζουν ότι το πρόβλημα δεν είναι το ίδιο το φρούτο, αλλά ο τρόπος κατανάλωσής του και η ποσότητα. Τα ολόκληρα φρούτα, χάρη στις φυτικές ίνες, τις βιταμίνες και τα αντιοξειδωτικά τους, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό σύμμαχο για τη ρύθμιση του σακχάρου.

Με αφορμή τις επιλογές τεσσάρων ενδοκρινολόγων, προσθέσαμε ακόμη δύο φρούτα που υποστηρίζονται από επιστημονικά δεδομένα.

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1. Μούρα (φράουλες, βατόμουρα, σμέουρα, μύρτιλα)

Οι ενδοκρινολόγοι τα τοποθετούν στην κορυφή της λίστας. Περιέχουν πολλές φυτικές ίνες και ανθοκυανίνες, ουσίες που φαίνεται να βελτιώνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη.

Βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά

Βιταμίνη C

Βιταμίνη Κ

Μαγγάνιο

Φυλλικό οξύ

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Πολυφαινόλες

Καλύτερα να καταναλώνονται: ωμά ή κατεψυγμένα.

Όχι ιδανικά: ως χυμός ή μαρμελάδα, γιατί χάνονται οι φυτικές ίνες και αυξάνεται η ταχύτητα απορρόφησης των σακχάρων.

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2. Μήλο

Το μήλο περιέχει πηκτίνη, μία διαλυτή φυτική ίνα που επιβραδύνει την απορρόφηση της γλυκόζης.

Βιταμίνες

Βιταμίνη C

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Βιταμίνη Κ

Κάλιο

Πολυφαινόλες (κουερσετίνη)

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Καλύτερα: ολόκληρο με τη φλούδα.

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Όχι: χυμός μήλου ή μηλόπιτες με ζάχαρη.

3. Αχλάδι

Έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και μεγάλη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Μελέτες δείχνουν ότι η συστηματική κατανάλωσή του συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο διαβήτη και πιθανή μείωση του κοιλιακού λίπους.

Βιταμίνες

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Βιταμίνη C

Βιταμίνη Κ

Χαλκός

Κάλιο

Καλύτερα: ωμό με τη φλούδα.

4. Μπανάνα

Παρά τη φήμη της, δεν απαγορεύεται. Οι ειδικοί συνιστούν να προτιμάται όταν δεν είναι υπερώριμη και να συνδυάζεται με γιαούρτι ή λίγους ξηρούς καρπούς.

Βιταμίνες

Βιταμίνη Β6

Βιταμίνη C

Κάλιο

Μαγνήσιο

Καλύτερα: ολόκληρη και όχι πολύ ώριμη.

Όχι: σε μιλκσέικ ή γλυκά.

5. Πορτοκάλι και άλλα εσπεριδοειδή

(επιπλέον πρόταση)

Η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία τα συγκαταλέγει στα καλύτερα φρούτα για άτομα με διαβήτη λόγω των φυτικών ινών και της βιταμίνης C.

Βιταμίνες

Βιταμίνη C

Φολικό οξύ

Κάλιο

Φλαβονοειδή

Καλύτερα: ολόκληρο.

Όχι: ως φρεσκοστυμμένος χυμός, γιατί αφαιρούνται οι περισσότερες φυτικές ίνες.

6. Ακτινίδιο

(επιπλέον πρόταση)

Έχει χαμηλό γλυκαιμικό φορτίο, πολλές φυτικές ίνες και υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C.

Βιταμίνες

Βιταμίνη C

Βιταμίνη Ε

Βιταμίνη Κ

Φυλλικό οξύ

Κάλιο

Καλύτερα: φρέσκο.

Όχι: σε γλυκά ή σιρόπια.

Ωμό, χυμός ή γλύκισμα; Δεν είναι το ίδιο

Οι ειδικοί είναι ξεκάθαροι:

Ολόκληρο φρούτο: η καλύτερη επιλογή. Οι φυτικές ίνες επιβραδύνουν την απορρόφηση των σακχάρων.

Χυμός: ακόμη και χωρίς ζάχαρη, αφαιρεί μεγάλο μέρος των φυτικών ινών και μπορεί να προκαλέσει ταχύτερη άνοδο του σακχάρου.

Αποξηραμένα φρούτα: επιτρέπονται μόνο σε μικρές ποσότητες, γιατί τα φυσικά σάκχαρα είναι πιο συμπυκνωμένα.

Γλυκά, μαρμελάδες και κομπόστες: συνήθως περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη και δεν έχουν τα ίδια οφέλη με το φρέσκο φρούτο.

Το μυστικό βρίσκεται στον συνδυασμό

Οι ενδοκρινολόγοι προτείνουν το φρούτο να συνοδεύεται από μια πηγή πρωτεΐνης ή καλών λιπαρών, όπως:

στραγγιστό γιαούρτι,

ανάλατους ξηρούς καρπούς,

φυστικοβούτυρο χωρίς ζάχαρη.

Έτσι μειώνεται η απότομη αύξηση του σακχάρου, αυξάνεται ο κορεσμός και παρατείνεται η απελευθέρωση της γλυκόζης στο αίμα.