Το ψωμί παραμένει βασικό στοιχείο της καθημερινής μας διατροφής, ακόμη κι όταν προσπαθούμε να ελέγξουμε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Αντί να το αποκλείουμε, μαθαίνουμε να το επιλέγουμε σωστά, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, τις φυτικές ίνες και τον τρόπο παρασκευής του.

Υπάρχουν λοιπόν επιλογές ψωμιού που μπορούν να ενταχθούν σε ένα ισορροπημένο πλάνο διατροφής, χωρίς ενοχές και χωρίς απότομες αυξομειώσεις της γλυκόζης.

Ψωμί ολικής άλεσης 100%

Στο cybread.com αναφέρει πώς όταν στο προϊόν αναγράφεται «100% ολικής άλεσης», σημαίνει ότι διατηρούνται όλα τα μέρη του κόκκου, παρέχοντας περισσότερες φυτικές ίνες και θρεπτικά στοιχεία. Αυτές οι ίνες βοηθούν στην πιο αργή απελευθέρωση γλυκόζης στο αίμα.

Ψωμί προζυμένιο

Σε άρθρο του vively.com αναφέρεται πως το προζύμι παρασκευάζεται μέσω φυσικής ζύμωσης, με τη βοήθεια ζωντανών μικροοργανισμών συγκεκριμένα ζυμών και γαλακτικών βακτηρίων που υπάρχουν στο αλεύρι και στο περιβάλλον. Αυτή η αργή διαδικασία ζύμωσης επιβραδύνει την πέψη των υδατανθράκων και μπορεί να συμβάλλει σε πιο σταθερά επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Ψωμί σίκαλης ολικής άλεσης

Το kitchengrove.com αναφέρει πώς η σίκαλη είναι πλούσια σε διαλυτές φυτικές ίνες, οι οποίες επιβραδύνουν την απορρόφηση των σακχάρων και συμβάλλουν στον καλύτερο έλεγχο του σακχάρου μετά το γεύμα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ψωμί ολικής άλεσης ή πυκνό, χοντροαλεσμένο καρβέλι.

Ψωμί με βρώμη ή κριθάρι

Άρθρο του eatingwell.com αναφέρει πώς η βρώμη και το κριθάρι είναι πλούσια σε β-γλυκάνες, έναν τύπο διαλυτής φυτικής ίνας που επιβραδύνει την απορρόφηση των σακχάρων.

Οι β-γλυκάνες δημιουργούν ένα προστατευτικό φράγμα στο πεπτικό σύστημα και βοηθούν στη σταθεροποίηση της γλυκόζης και της ινσουλίνης. Προτιμάμε προϊόντα όπου αυτά τα δημητριακά αναφέρονται ψηλά στη λίστα συστατικών.

Ψωμί από φαγόπυρο

Επιπλέον το eatingwell.com αναφέρει πώς το φαγόπυρο είναι ένα φυσικά χωρίς γλουτένη ψευδοδημητριακό, πλούσιο σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνη. Τα ψωμιά με φαγόπυρο συνδέονται με χαμηλότερα επίπεδα ινσουλίνης και καλύτερη ανοχή στη γλυκόζη, σε σύγκριση με το κοινό λευκό ψωμί.

Ψωμί με σπόρους

Το kitchengrove.com εξηγεί πώς όταν περιέχει ολόκληρα δημητριακά και σπόρους όπως λιναρόσπορο, ηλιόσπορο ή κολοκυθόσπορο, δίνει επιπλέον φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και καλά λιπαρά, που βοηθούν στη διαχείριση της γλυκόζης.

Σκούρο ψωμί σίκαλης Γερμανικού τύπου

Τέλος το vively.com αναφέρει πώς είναι μια παραδοσιακή, πυκνή εκδοχή του ψωμιού σίκαλης, με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη λόγω της αργής ζύμωσης και ψησίματος. Αυτή η επιλογή είναι ιδανική για πιο αργή πέψη και σταθερότερη απελευθέρωση ενέργειας.

Δεν αποφεύγουμε το ψωμί – Το επιλέγουμε έξυπνα

Όταν δίνουμε προτεραιότητα σε ολικής άλεσης, ζυμωμένα ή πλούσια σε φυτικές ίνες ψωμιά, μπορούμε να απολαμβάνουμε το καθημερινό μας τοστ ή σάντουιτς χωρίς ενοχές.

Με πληροφορίες από cybread.com, vively.com , kitchengrove.com, eatingwell.com,