Σχεδόν 35 εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων τροφίμων με κόστος περίπου 261 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως παράγουν οι Αμερικανοί καταναλωτές, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ReFED.

Οπως αναφέρει σε άρθρο του το Cnn , υπάρχουν πολλές ιταλικές συνταγές που χρησιμοποιούν το μπαγιάτικο ψωμί ως βασικό συστατικό, μεταμορφώνοντάς το πλήρως σε κάτι απίστευτα νόστιμο.

«Δεν έμαθα τη “βιωσιμότητα” από κάποια μόδα· τη γνώρισα στο τραπέζι με τη γιαγιά μου, την Κλάρα, στο Μοντεράντο», λέει ο Μικέλε Καζαντέι Ματσάρι, CEO και εκτελεστικός σεφ του ιταλικού εστιατορίου Lucciola στο Μανχάταν. «Το ψωμί ήταν ιερό. Αν ξεραινόταν, δεν πέθαινε εξελισσόταν», είπε. «Το μετέτρεπε σε pappa al pomodoro, σε ταπεινές, ζουμερές σούπες, και σε ψίχουλα για κεφτέδες και γκρατέν».

Οι γιαγιάδες της Τοσκάνης χρησιμοποιούσαν μπαγιάτικο ψωμί μουλιασμένο σε γάλα για να κάνουν τους κεφτέδες ακόμα πιο νόστιμους, ή για να δώσουν σώμα σε σούπες, ή για να φτιάξουν pappa al pomodoro ένα πηχτό στιφάδο όπου το άλλοτε σκληρό ψωμί γίνεται μαλακό, γεμάτο γεύση, χάρη στη σάλτσα ντομάτας.

Πέρα από την εμβληματική pappa al pomodoro, υπάρχουν κι άλλα κλασικά ιταλικά πιάτα βασισμένα σε μπαγιάτικο ψωμί. Ένας άλλος εξαιρετικός τρόπος να αξιοποιήσουμε το ψωμί μιας μέρας είναι να φτιάξουμε passatelli, «ψίχουλα ψωμιού και Parmigiano Reggiano σε τρυφερές λωρίδες για ζωμό», υπενθυμίζει ο Ματσάρι.

Προτείνει επίσης τα canederli, « ζυμαράκια από ψωμί που κάνουν το “λίγο” να μοιάζει με “πολύ”». Αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν τυριά, αλλαντικά, μυρωδικά και άλλα αρωματικά στη ζύμη. Είναι πεντανόστιμα τόσο μέσα σε ζωμό όσο και με μια κρεμώδη σάλτσα τυριού.

Όλα αυτά ανήκουν σε αυτό που ο Ματσάρι αποκαλεί «την αυθεντική ιταλική κυκλική οικονομία αθόρυβη, χαρούμενη και καθημερινή».

Ο Ματσάρι εφαρμόζει ακόμη και μια φιλοσοφία μηδενικών απορριμμάτων στη σάλτσα ντομάτας του. Χρησιμοποιεί ολόκληρο τον καρπό (χωρίς το κοτσάνι) ψήνοντάς τον στον φούρνο με ασκαλώνια, λάδι και αλάτι.

Αυτή η μέθοδος δίνει στη σάλτσα μια νέα, βαθιά διάσταση γεύσης, σύμφωνα με τον ίδιο.

Την επόμενη φορά που θα έχουμε μπαγιάτικο ψωμί στο σπίτι μπορούμε να το κάνουμε French toast, ή αμερικάνικο casserole, ή να φτιάξουμε ψίχουλα, κρουτόν, γέμιση ή πουτίγκα ψωμιού.

Panzanella: Πώς το μπαγιάτικο ψωμί γίνεται ιδιαίτερα γευστική σαλάτα

Σε σχετικό κείμενό του, ο Guardian παρουσιάζει την panzanella, ένα παραδοσιακό ιταλικό πιάτο από την Τοσκάνη και την Ούμπρια, το οποίο αξιοποιεί μπαγιάτικο ψωμί, μετατρέποντάς το σε μια ιδιαίτερα γευστική σαλάτα. Συνήθως το ψωμί μουλιάζεται σε νερό για να μαλακώσει, αλλά εδώ προτείνεται η χρήση και του χυμού της ντομάτας για ακόμη μεγαλύτερη νοστιμιά, μια τεχνική που ο συγγραφέας έμαθε από τον σεφ Τίτο Μπεργκαμάσι. Ιδανικό είναι το «αληθινό» ψωμί, όπως το προζυμένιο, ενώ τα βιομηχανοποιημένα ψωμιά τύπου σάντουιτς δεν ταιριάζουν ιδιαίτερα όταν βραχούν.

Η panzanella θεωρείται κατεξοχήν καλοκαιρινό πιάτο, βασισμένο στη γεύση των ώριμων ντοματών, των οποίων ο χυμός γίνεται το dressing που μαλακώνει το ψωμί και αναδεικνύει τα υλικά. Παρότι η παραδοσιακή εκδοχή είναι απλή, το πιάτο είναι εξαιρετικά ευέλικτο και δέχεται πολλές παραλλαγές, ανάλογα με τα διαθέσιμα υλικά. Μπορούν να προστεθούν λαχανικά όπως πιπεριές, σέλερι, καρότα, ελιές ή κάπαρη, αλλά και πρωτεΐνες όπως αντζούγιες, μοτσαρέλα ή φέτα. Επιπλέον, εποχικά υλικά όπως κουκιά, κολοκυθάκια, ραπανάκια ή ακόμη και φρούτα όπως φράουλες και ροδάκινα προσθέτουν ιδιαίτερη οξύτητα και φρεσκάδα.

Η συνταγή για δύο άτομα περιλαμβάνει ώριμες ντομάτες, μπαγιάτικο ψωμί, κόκκινο κρεμμύδι, ξίδι, ελαιόλαδο και βασιλικό. Η διαδικασία περιλαμβάνει το αλάτισμα των ντοματών ώστε να αποβάλουν τους χυμούς τους, το μούλιασμα του ψωμιού με ξίδι, την παρασκευή του dressing και το ανακάτεμα όλων των υλικών για άμεση κατανάλωση ή μικρό μαρινάρισμα.

Με πληροφορίες από Cnn.com , Guardian

