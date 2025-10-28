Καλό είναι να αποφεύγουμε τις έτοιμες εκδοχές και να δοκιμάζουμε μερικές από τις αγαπημένες μας παραλλαγές κλασικών, συνταγών ζεστής σούπας που έχουν ακόμα καλύτερη γεύση όταν τις φτιάχνουμε στο σπίτι.

Από το ιδιαίτερα δημοφιλές τσίλι με γλυκοπατάτα και μαύρα φασόλια, μέχρι το κλασικό αλλά αναβαθμισμένο σετσουάν ράμεν με λάχανο και τόφου, αυτά τα χορταστικά μπολ είναι η πιο υγιεινή εκδοχή οποιασδήποτε έτοιμης σούπας θα βρούμε στο ράφι.

Advertisement

Advertisement

Ντοματόσουπα

Η υγιεινή αυτή σούπα ντομάτας ταιριάζει τέλεια με το αγαπημένο μας ψημένο τοστ με τυρί στη σχάρα. Φτιάχνουμε διπλή ποσότητα και καταψύχουμε την υπόλοιπη για τις επείγουσες βροχερές μέρες.

Σούπα με κολοκύθα ψημένη στον φούρνο

Ψήνοντας τα λαχανικά πριν τα πολτοποιήσουμε, ενισχύουμε τη γεύση τους, με αποτέλεσμα μια βαθιά πλούσια σε γεύση φθινοπωρινή σούπα. Λατρεύουμε την γλυκιά και «καρυδάτη» γεύση της κολοκύθας, όμως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε ποικιλία χειμερινής κολοκύθας με παρόμοια υφή, όπως βαλανοειδή χειμερινή κολοκύθα, κολοκύθα καμπότσα, ή κολοκύθα honeynut.

Κλασική κοτόσουπα

Η κλασική κοτόσουπα με νούντλς αναβαθμίζεται με τον ζωμό κοτόπουλου χαμηλής περιεκτικότητας σε νάτριο, ολικής άλεσης νούντλς και πολλά λαχανικά. Για να πετύχουμε τη γεύση σπιτικού ζωμού χρησιμοποιώντας έτοιμο, σιγοβράζουμε στήθη κοτόπουλου με κόκαλα μέσα στον ζωμό πριν προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Αν όμως δεν έχουμε χρόνο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προμαγειρεμένο κοτόπουλο και να ξεκινήσουμε από το βήμα 2.

Advertisement

Υγιεινή κρεμώδης μανιταρόσουπα

Η υγιεινή αυτή εκδοχή της κλασικής μανιταρόσουπας μας ζητά να πολτοποιήσουμε το μισό της σούπας για πλούσια, κρεμώδη υφή και να αφήσουμε το άλλο μισό όπως είναι για να πετύχουμε την υφή με κομματάκια μανιταριών. Δεν παραλείπουμε το μαϊντανό και το εστραγκόν, που προσθέτουν χρώμα και δένουν υπέροχα με τα μανιτάρια. Σιγουρευόμαστε ότι έχουμε σοτάρει καλά τα μανιτάρια, ώστε να δώσουμε ακόμα περισσότερη γεύση.

Σετσουάν ράμεν με λάχανο και τόφου

Advertisement

Η επαρχία Σετσουάν στη νοτιοδυτική Κίνα φημίζεται για τα πικάντικα πιάτα της. Εδώ, η πλούσια γεύση του ταχινιού ισορροπεί την καυτερή πάστα τσίλι σε αυτή τη σούπα τύπου ράμεν. Αυτή η vegan σούπα περιέχει 19 γραμμάρια πρωτεΐνης για να μας κρατήσει χορτάτους μέχρι το επόμενο γεύμα. Μπορούμε να αλέσουμε τα το πιπέρι σετσούαν σε μύλο μπαχαρικών ή γουδί, ή να τα θρυμματίσουμε με τον πάτο ενός βαρύ τηγανιού.

Σούπα τσίλι με γλυκοπατάτα και μαύρα Φασόλια

Φτιάχνουμε διπλή ποσότητα της γρήγορης vegetarian σούπας τσίλι, γεμάτη με μαύρα φασόλια και γλυκοπατάτες, και την απολαμβάνουμε για μεσημεριανό, την επόμενη μέρα ή καταψύχουμε τα υπόλοιπα για μια άλλη φορά.

Advertisement

Με πληροφορίες από eatingwell.com