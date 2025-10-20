Όλοι έχουμε στιγμές που λιγουρευόμαστεκάτι γλυκό. Το καλό νέο; Μπορούμε να το απολαύσουμε χωρίς να το παρακάνουμε με τη ζάχαρη. Ενώ τα κλασικά γλυκά ή τα αποξηραμένα φρούτα (που κρύβουν πολλή ζάχαρη) δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή, υπάρχουν υγιεινά και απολαυστικά σνακ τα οποία ικανοποιούν τη γλυκιά μας επιθυμία χωρίς… τύψεις.

Να θυμόμαστε ότι η έντονη λαχτάραγια ζάχαρη μπορεί να σημαίνει πείνα ή αφυδάτωση, οπότε καλό είναι να συνοδεύουμε τα σνακ με νερό. Ιδανικά θα θέλαμε το σνάκ μας να έχει και κάποιες φυτικές ίνες, πρωτεΐνη ή άλλα θρεπτικά συστατικά, ώστε να μας κρατήσει πραγματικά χορτάτους.

Ακολουθούν μερικές γλυκές επιλογές, που είναι χαμηλές σε ζάχαρη και πλούσιες σε θρεπτικά στοιχεία, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το «γλυκό σνακ» καθώς όλοι αξίζουμε μια μικρή απόλαυση.

1. Χουρμάδες

Ένας αποξηραμένος χουρμάς χωρίς κουκούτσι περιέχει περίπου 4,5 γραμμάρια ζάχαρης ποσότητα αρκετά λογική, αν σκεφτούμε πόσο γλυκός και απολαυστικός είναι κάθε μπουκιά. Οι χουρμάδες έχουν φυσική γλυκύτητα και υφή που θυμίζει καραμέλα.

Πέρα από το ότι είναι νόστιμοι, προσφέρουν και πολλαπλά οφέλη για την υγεία: Βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου, ενισχύουν την ενέργεια και βελτιώνουν την πέψη. Μπορούμε να τους απολαύσουμε ως απογευματινό σνακ ή να τους συνδυάσουμε με φυστικοβούτυρο χωρίς ζάχαρη και λίγο τριμμένη καρύδα ή νιφάδες κακάο για τραγανή υφή και έξτρα φυτικές ίνες.

2. Πουτίγκα με σπόρους τσία

Η πουτίγκα με τσία είναι ιδανικό σνακ για να έχουμε στο ψυγείο όλη την εβδομάδα. Οι σπόροι τσία έχουν μηδενική περιεκτικότητα σε ζάχαρη, επομένως μπορούμε να καθορίσουμε εμείς το επίπεδο γλυκύτητας.

Φτιάχνουμε ένα μεγάλο μπολ με γάλα ή φυτικό ρόφημα (π.χ. αμυγδάλου ή καρύδας) και μπορούμε να προσθέσουμε κανέλα, που «ξεγελά» τον ουρανίσκο μας προσδίδοντας αίσθηση γλυκύτητας χωρίς ζάχαρη.

Σερβίρουμε με φρέσκα φρούτα, νιφάδες κακάο, γιαούρτι, ή ένα κουταλάκι μαρμελάδα ή σοκολατένια επάλειψη για ένα απολαυστικό, μα ισορροπημένο γλυκό σνακ.

3. Παγωμένο Γιαούρτι (Fro-Yo)

Ναι, το παγωμένο γιαούρτι μπορεί να είναι ένα χαμηλό σε ζάχαρη, γλυκό σνακ ειδικά αν το φτιάξουμε μόνοι μας στο σπίτι.

Μια μερίδα 100 γραμμαρίων σκέτου, άπαχου ελληνικού γιαουρτιού περιέχει περίπου 3 γραμμάρια ζάχαρης. Μπορούμε να το μετατρέψουμε σε γιαούρτ-παγωτό προσθέτοντας φρέσκα φρούτα, μέλι, μαρμελάδα, ή να το αφήσουμε εντελώς σκέτο.

Φτιάχνουμε παγωτάκια σε στικς για όταν μας πιάνει η λιγούρα ή μικρές μπουκιές για στιγμιαία απόλαυση τις ζεστές μέρες. Είναι το τέλειο δροσιστικό «γλυκό» χωρίς υπερβολές.

4. Σπόροι ροδιού

Οι σπόροι ροδιού είναι ένα υπέροχο σνακ: Γλυκοί, δροσιστικοί και τραγανοί, καλύπτουν πολλές από τις ανάγκες μας σε ένα μόνο τρόφιμο.

Μισό φλιτζάνι (περίπου 120 γραμμάρια) περιέχει 9,5 γραμμάρια ζάχαρης, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει φυτικές ίνες, σίδηρο, βιταμίνες και ισχυρά αντιοξειδωτικά.

Μπορούμε να τους απολαύσουμε σκέτους, να τους προσθέσουμε πάνω σε γιαούρτι ή πουτίγκα με τσία, ή να τους βάλουμε πάνω σε φρυγανιά με φυστικοβούτυρο, μια πιο υγιεινή εκδοχή του κλασικού σνακ φυστικοβούτυρο με μαρμελάδα.

5. Μαύρη Σοκολάτα

Η μαύρη σοκολάτα είναι γεμάτη οφέλη για την υγεία από βελτίωση της διάθεσης μέχρι αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες. Ανάλογα με την περιεκτικότητα σε κακάο και την εταιρεία, μια μερίδα 30 γραμμαρίων περιέχει περίπου 10 γραμμάρια ζάχαρης.

Αρκούν λίγες μπουκιές για να νιώσουμε ικανοποίηση, ή μπορούμε να βουτήξουμε φρούτα σε λιωμένη μαύρη σοκολάτα για ένα υγιεινό γλυκό. Για έξτρα φυτικές ίνες, μπορούμε να φτιάξουμε φέτες μήλου βουτηγμένες σε μαύρη σοκολάτα, και να τις πασπαλίσουμε με ξηρούς καρπούς ή τριμμένη καρύδα.

6. Ψητά Μήλα

Περίπου σαν μηλόπιτα χωρίς τη ζύμη. Τα ψητά μήλα είναι ζεστά, αρωματικά και γλυκά χωρίς να χρειάζονται επιπλέον ζάχαρη.

Ανάλογα με το μέγεθος και την ποικιλία, ένα μεγάλο μήλο περιέχει περίπου 20 γραμμάρια φυσικής ζάχαρης. Μπορούμε να το ψήσουμε στον φούρνο μικροκυμάτων ή στο φούρνο με λίγο κανέλα, μοσχοκάρυδο ή βανίλια και να έχουμε ένα σπιτικό επιδόρπιο χωρίς περιττές θερμίδες.

7. Ψητοί Ξηροί Καρποί

Αν θέλουμε ένα τραγανό σνακ με μια ιδέα γλυκύτητας, μπορούμε να ετοιμάσουμε ψητούς ξηρούς καρπούς με μπαχαρικά. Αν τους γλυκάνουμε με μέλι ή σιρόπι σφενδάμου, κάθε μερίδα έχει περίπου 15 γραμμάρια ζάχαρης αλλά εμείς μπορούμε να ελέγξουμε πόσο γλυκοί ή πικάντικοι θα είναι.

Η σπιτική εκδοχή μάς επιτρέπει να πειραματιστούμε: κανέλα και πάπρικα για γλυκο-καυτερή γεύση, ή θαλασσινό αλάτι και δενδρολίβανο για πιο αλμυρό αποτέλεσμα.

8. Τηγανητά στικς κίτρινης κολοκύθας

Η κίτρινη κολοκύθα (butternut) είναι φυσικά γλυκιά, πλούσια σε φυτικές ίνες και βιταμίνες, κάνοντάς τη ένα εξαιρετικά θρεπτικό σνακ. Τα τηγανητά στικς κολοκύθας ψήνονται εύκολα και δεν χρειάζονται καθόλου πρόσθετα γλυκαντικά.

Ένα φλιτζάνι (περίπου 200 γραμμάρια) περιέχει 4 γραμμάρια φυσικής ζάχαρης. Μπορούμε επίσης να δοκιμάσουμε την ίδια συνταγή με κολοκύθα τύπου pumpkin ή γλυκοπατάτες, που έχουν περίπου 6 γραμμάρια ζάχαρης ανά φλιτζάνι.

Με πληροφορίες από realsimple.com