Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα τέλειο τοστ με λιωμένο τυρί. Πραγματικά η τραγανή υφή, το μαλακό, ρευστό τυρί και η συνολική πληρότητα που νιώθουμε σε κάθε μπουκιά… το κάνουν αξεπέραστο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να το φτιάξουμε σωστά — και δεν είναι καθόλου δύσκολο.

«Το μυστικό της τελειότητας είναι ο σωστός “συγχρονισμός” ανάμεσα στο ψήσιμο του ψωμιού μέχρι να γίνει χρυσαφένιο και στο λιώσιμο του τυριού εκεί που θα έχει μια σωστή και απολαυστική υφή», λέει η Μεγκούμι Τακαχάσι από την Ομάδα Μαγειρικής της Kraft Heinz.

Η Τακαχάσι προτιμά ηλεκτρική πλάκα γιατί ρυθμίζεται εύκολα η θερμοκρασία και μπορεί να ψήσει περισσότερα σάντουιτς ταυτόχρονα. Κι αποκαλύπτει: ο ιδανικός βαθμός, όπως λέει, είναι στους 175°C για περίπου δύο λεπτά από κάθε πλευρά.

Αν τομαγειρέψουμε σε αντικολλητικό ή μαντεμένιο τηγάνι, είναι καλό να το προθερμάνουμε σε μέτρια προς χαμηλή θερμοκρασία, ώστε να ζεσταθεί ομοιόμορφα χωρίς να καεί το ψωμί και πριν προλάβει να λιώσει το τυρί.

Για το σερβίρισμα, κόβουμε το τοστ για ένα υπέροχο λιώσιμο τυριού — είτε σε τρίγωνα είτε σε μικρά ραβδάκια για τα παιδιά ή για μπουφέ. Αν θέλουμε, μπορούμε να το κόψουμε σε μικρούς κύβους και να το χρησιμοποιήσουμε σαν κρουτόν στη ντοματόσουπα.

Τοστ με τυρί στο τηγάνι

Για κάθε τοστ θα χρειαστούμε:

2 φέτες ψωμί

1 κουταλιά της σούπας βούτυρο

2 έως 4 φέτες τυρί (ανάλογα πόσο «ρευστό» το θέλουμε)

Ιδανικά τυριά: τσένταρ, γκούντα, εμεντάλ, μοτσαρέλα ή μιξ αυτών. Προτιμάμε τυριά μέτριας σκληρότητας για να λιώνουν σωστά.

Ζεσταίνουμε το τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Αν χρησιμοποιούμε μαντεμένιο ή ανοξείδωτο σκεύος, θα έχουμε πιο τραγανό ψωμί.

Λιώνουμε το βούτυρο και τοποθετούμε τις φέτες ψωμιού για να απορροφήσουν λίπος και να ροδίσουν για 1-2 λεπτά. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο ακόμη βούτυρο ή ελαιόλαδο.

Γυρίζουμε το ψωμί και προσθέτουμε τις φέτες τυριού (ή περίπου ½ φλιτζάνι τριμμένο τυρί).

Αφήνουμε να λιώσει για 2 λεπτά, ενώνουμε τις φέτες, ψήνουμε άλλο 1 λεπτό, γυρίζουμε και σερβίρουμε.

Παραλλαγές

Μπορούμε να αντικαταστήσουμε το κλασικό ψωμί με ψωμί ολικής, μπριός, βάφλες ή ακόμη και ψωμί με σταφίδες και κανέλα.

Προσθέτουμε γεύση απλώνοντας μαρμελάδα, πέστο, μουστάρδα, μέλι με τσίλι ή οποιοδήποτε άλειμμα πριν βάλουμε το τυρί.

Για πολλές μερίδες, λιώνουμε το βούτυρο και το αλείφουμε με πινέλο στο ψωμί για ταχύτερη διαδικασία.

Μερικοί απλώνουν μαγιονέζα εξωτερικά για επιπλέον τραγανή κρούστα.

Συνταγές για τόστ με τυρί στη σχάρα (Grilled Cheese)

Τώρα που γνωρίζουμε τα βασικά για το τέλειο τοστ με τυρί, ας δούμε παρακάτω τρεις απολαυστικές ιδέες για να το αναβαθμίσουμε.

1. Τόστ με τυρί, σπανάκι και αγκινάρες

Υλικά

½ φλιτζάνι κατεψυγμένο σπανάκι (από συσκευασία 280 γρ.)

115 γρ. τυρί φοντίνα, τριμμένο (περίπου 1 φλιτζάνι)

115 γρ. τυρί κρέμα, σε θερμοκρασία δωματίου

3 κουταλιές της σούπας (περίπου 20 γρ.) τριμμένη παρμεζάνα

¼ φλιτζανιού αγκινάρες σε κομμάτια (από κονσέρβα 240 γρ.), στραγγισμένες και ψιλοκομμένες

1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου

1 κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένα ιταλικά βότανα

¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

6 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα (χωρισμένες)

8 φέτες ιταλικού ψωμιού, πάχους περίπου 1,5 εκ.

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τη γέμιση:

Στραγγίζουμε καλά το σπανάκι και το πιέζουμε για να φύγουν τα υγρά. Το βάζουμε σε μεγάλο μπολ και προσθέτουμε τη φοντίνα, το τυρί κρέμα, την παρμεζάνα, τις αγκινάρες, το σκόρδο, τα βότανα, το αλάτι και 3 κουταλιές μαγιονέζα. Ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα.

Συναρμολογούμε τα σάντουιτς:

Αλείφουμε την υπόλοιπη μαγιονέζα εξωτερικά στις φέτες ψωμιού. Τοποθετούμε 4 φέτες με τη μαγιονέζα προς τα κάτω και απλώνουμε τη γέμιση. Καλύπτουμε με τις υπόλοιπες φέτες, μαγιονέζα προς τα πάνω.

Ψήνουμε:

Ζεσταίνουμε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά και ψήνουμε δύο σάντουιτς τη φορά για 2–3 λεπτά από κάθε πλευρά, πιέζοντας ελαφρά με σπάτουλα μέχρι να ροδίσουν. Τα κρατάμε ζεστά με λίγο αλουμινόχαρτο και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα.

2. Τόστ με τυρί τύπου μουφαλέτα

Μεταφέρουμε την ατμόσφαιρα της Νέας Ορλεάνης στην κουζίνα μας με αυτή την εκδοχή του κλασικού σάντουιτς μουφαλέτα. Ελιές, αλλαντικά και προβολόνε λιώνουν μαζί και μας δίνουν ένα τέλειο δείπνο-σάντουιτς.

Υλικά

1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα με μέλι

Ξύσμα από 1 λεμόνι

2 κουταλιές της σούπας φρέσκο χυμό λεμονιού (χωρισμένες)

¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

½ φλιτζάνι ιταλική σαλάτα ελιάς, στραγγισμένη

2 κουταλιές της σούπας ανάλατο βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

8 φέτες ιταλικού ψωμιού

8 φέτες προβολόνε

8 φέτες καπικολά ή ζαμπόν (περίπου 170 γρ.)

6 φλιτζάνια ψιλοκομμένο μαρούλι

Εκτέλεση

Σε μπολ, χτυπάμε τη μουστάρδα, το ξύσμα, το αλάτι και 1 κουταλιά λεμόνι. Προσθέτουμε σταδιακά το ελαιόλαδο, ανακατεύοντας μέχρι να ενωθεί το ντρέσινγκ.

Ανακατεύουμε τη σαλάτα ελιάς με την υπόλοιπη κουταλιά λεμόνι αφήνοντας λίγο μείγμα ελειάς στην άκρη. Αλείφουμε βούτυρο στη μία πλευρά κάθε φέτας ψωμιού. Τοποθετούμε 4 φέτες με τη βουτυρωμένη πλευρά προς τα κάτω και προσθέτουμε 2 φέτες προβολόνε, 2 φέτες αλλαντικού και λίγο από το περισσευούμενο μείγμα ελιάς. Καλύπτουμε με τις υπόλοιπες φέτες, βούτυρο προς τα πάνω.

Ψήνουμε δύο σάντουιτς τη φορά σε μέτρια φωτιά, για 3–4 λεπτά ανά πλευρά, μέχρι να λιώσει το τυρί και να ροδίσει το ψωμί.

Ανακατεύουμε το μαρούλι με το ντρέσινγκ και σερβίρουμε μαζί.

3. Τόστ με μπέικον και πιπεράκια πιμέντο

Αυτή η εκδοχή θυμίζει ένα BLT χωρίς το μαρούλι, αλλά ο φρέσκος βασιλικός του δίνει αυτή τη φρεσκάδα που χρειάζεται. Αντί για βούτυρο, απλώνουμε μαγιονέζα εξωτερικά για τέλεια τραγανή κρούστα.

Υλικά

8 φέτες μπέικον

1 φλιτζάνι τριμμένο ώριμο τσένταρ (περίπου 110 γρ.)

60 γρ. τυρί κρέμα

¼ φλιτζανιού ψιλοκομμένα πιμέντο, στραγγισμένα

½ κουταλάκι του γλυκού καγιέν

¼ κουταλάκι του γλυκού σκόνη κρεμμυδιού

6 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα

½ φλιτζάνι φρέσκο βασιλικό, χοντροκομμένο

8 φέτες ψωμί προζυμένιο (sourdough), πάχους 1,5 εκ.

8 φέτες ντομάτας, πάχους 0,5 εκ.

Εκτέλεση

Σε μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά, ψήνουμε το μπέικον μέχρι να γίνει τραγανό (περίπου 8 λεπτά). Το βάζουμε σε χαρτί κουζίνας και αδειάζουμε το τηγάνι απο τα λίπη.

Σε μπολ, ανακατεύουμε το τσένταρ, το τυρί κρέμα, τα πιμέντο, το καγιέν, τη σκόνη κρεμμυδιού και 2 κουταλιές μαγιονέζα.

Αλείφουμε 1½ κουταλάκι μαγιονέζα στη μία πλευρά κάθε φέτας ψωμιού. Τοποθετούμε 4 φέτες με τη μαγιονέζα προς τα κάτω και απλώνουμε το μείγμα τυριού. Προσθέτουμε βασιλικό, 2 φέτες μπέικον και 2 φέτες ντομάτας. Καλύπτουμε με τις υπόλοιπες φέτες, μαγιονέζα προς τα πάνω.

Ψήνουμε δύο σάντουιτς τη φορά σε μέτρια φωτιά, 2–3 λεπτά ανά πλευρά, μέχρι να ροδίσουν. Τα κόβουμε στη μέση και τα σερβίρουμε ζεστά.

ΠΗΓΗ: realsimple.com