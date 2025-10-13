Μερικές φορές όλοι χρειάζομαστε ένα γρήγορο σνακ για να αντιμετωπίσουμε την πείνα ανάμεσα στα γεύματα, Αυτές οι εύκολες συνταγές για σνακ είναι εδώ για να μας βοηθήσουν. Χρειάζονται μόλις δέκα λεπτά για να ετοιμαστούν και είναι πεντανόστιμες.

Ας δοκιμάσουμε επιλογές όπως οι μικρές πιπεριές γεμιστές με λευκά φασόλια και ντιπ σος καίσαρα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη — σνακ τόσο νόστιμα που θα θέλουμε να τα φτιάχνουμε ξανά και ξανά.

1. Ντιπ σος καίσαρα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη

Αυτό το εύκολα συνδιαζόμενο ντιπ είναι ο τέλειος συνοδός για τα αγαπημένα μας λαχανικά. Φτιαγμένο με στραγγιστό ελληνικό γιαούρτι και ξινή κρέμα, αναμεμειγμένο με παρμεζάνα και σάλτσα Worcestershire, θυμίζει τις γεύσεις της κλασικής σάλτσας καίσαρα.

2. Μίνι πιπεριές γεμιστές με λευκά φασόλια

Οι μίνι πιπεριές είναι το ιδανικό μέσο για να απολαύσουμε ένα κρεμώδες ντιπ με φασόλια με τραγανή επικάλυψη ρεβιθιών. Τα τραγανά ρεβίθια μπορούμε να τα φτιάξουμε εύκολα στο σπίτι ή να τα αγοράσουμε έτοιμα.

3. Βάζο με τυρί κότατζ, ντομάτες, αγγούρια και πιπεριές

Σε στρώσεις μέσα σε ένα βάζο, εύκολο στη μεταφορά και προσαρμόσιμο, αυτό το σνακ με τυρί κότατζ, ντομάτες, αγγούρια και πιπεριές είναι τέλειο για υγιεινή διατροφή εν κινήσει. Είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη, ιδανικό για να ενισχύσουμε την ενέργεια μας μέσα στη μέρα ή μετά την προπόνηση.

4. Μπολ με τυρί κότατζ και μούρα

Αυτό το μπολ χωρίς προσθήκη ζάχαρης αναδεικνύει τη φυσική γλυκύτητα των φρούτων του δάσους, με μια πινελιά βανίλιας για έξτρα άρωμα. Είναι ένα απλό σνακ που μπορούμε να ετοιμάσουμε εκ των προτέρων, αλλά καλό είναι να προσθέσουμε τα δημητριακά λίγο πριν το σερβίρισμα για να παραμείνουν τραγανά.

5. Φέτες αγγουριού με τζατζίκι

Οι φέτες αγγουριού προσφέρουν ένα δροσερό και γρήγορο σνακ με μόλις τρία υλικά. Η τραγανή υφή του αγγουριού συνδυάζεται τέλεια με το κρεμώδες και πικάντικο τζατζίκι, δημιουργώντας μια ελαφριά και γευστική μπουκιά.

6. Πρωτεϊνούχο ρόφημα σοκολάτα-φράουλα

Το γάλα σόγιας και το στραγγιστό γιαούρτι αποτελούν τη βάση πρωτεΐνης αυτού του ροφήματος. Οι γλυκές φράουλες, η μπανάνα και το πλούσιο κακάο δημιουργούν μια γλυκιά γεύση χωρίς πρόσθετη ζάχαρη.

7. Βάζο με τυρί κότατζ και φρούτα

Φτιάχνουμε ένα κρεμώδες, πρωτεϊνούχο σνακ για το δρόμο συνδυάζοντας τυρί κότατζ με ψιλοκομμένα ροδάκινα. Μπορούμε να ενισχύσουμε τη γεύση προσθέτοντας μια σταγόνα εκχύλισμα βανίλιας, κανέλα ή μια πινελιά μέλι για τελείωμα.

8. Πρωτεϊνούχο σμούθι πορτοκάλι-μάνγκο

Αυτό το πρωτεϊνούχο σμούθι είναι ένα ελαφρύ και δροσιστικό ρόφημα που συνδυάζει τη λεμονάτη γλυκύτητα του φρέσκου χυμού πορτοκαλιού με τη τροπική πλούσια γεύση του μάνγκο. Μια μερίδα πρωτεΐνης σε σκόνη και στραγγιστό ελληνικό γιαούρτι το κάνουν ιδιαίτερα χορταστικό.

9. Πρωτεϊνούχο ντιπ με τυρί κότατζ

Τα ντιπ με τυρί κότατζ είναι εύκολα στην προετοιμασία και συνδυάζονται τέλεια με τα αγαπημένα μας φρούτα και λαχανικά. Είτε έχουμε διάθεση για κάτι γλυκό είτε αλμυρό, αυτές οι συνταγές θα μας κρατήσουν γεμάτους ενέργεια ενώ προσθέτουν επιπλέον μερίδα λαχανικών στη διατροφή μας.

10. Μπουκιές αγγουριού με σολομό

Για ένα διαφορετικό και νόστιμο σνακ δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή από αυτές τις μπουκιές αγγουριού με σολομό — χρειάζονται μόνο τρία υλικά. Είναι ιδανικές όχι μόνο για δεκατιανό, αλλά και ως ένα εντυπωσιακό ορεκτικό. Αν έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο, μπορούμε να εμπλουτίσουμε το τυρί κρέμα με ψιλοκομμένα φρέσκα μυρωδικά όπως άνηθο ή σχοινόπρασο.

11. Βάζο σνακ με τυρί κότατζ και “Everything Bagel” μείγμα

Αυτό το πρωτεϊνούχο βάζο σνακ συνδυάζει τυρί κότατζ , τραγανές πιπεριές και ψημένα ρεβίθια. Το κότατζ προσφέρει πρωτεΐνη και ασβέστιο, ενώ τα ρεβίθια προσθέτουν φυτική πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, κρατώντας μας χορτάτους μέχρι το επόμενο γεύμα. Ένα πασπάλισμα με μείγμα “everything bagel” χαρίζει έντονες, αλμυρές γεύσεις σε κάθε μπουκιά.

12. Μπαλίτσες ενέργειας με κράνμπερι και φιστίκια Αιγίνης

Αυτές οι μπαλίτσες ενέργειας συνδυάζουν κράνμπερι και φιστίκια Αιγίνης για ένα υγιεινό και θρεπτικό σνακ, ιδανικό για πριν ή μετά την προπόνηση ή ως απογευματινό τονωτικό σνάκ . Το ταχίνι προσφέρει ήπια γεύση που δεν καλύπτει τα υπόλοιπα υλικά, αλλά μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με όποιο βούτυρο ξηρών καρπών προτιμάμε — από αμυγδαλοβούτυρο έως βούτυρο κάσιους.

13. Ντιπ με λευκά Φασόλια, λεμόνι και μέντα

Ένα γρήγορο και υγιεινό ντιπ, ιδανικό για ορεκτικό ή σνακ. Αν δεν έχουμε φασόλια καννελίνι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ρεβίθια. Το σερβίρουμε με λαχανικά, κριτσίνια, πίτα ή πρέτσελς για ένα νόστιμο και δροσερό αποτέλεσμα.

14. Μπαλίτσες ενέργειας με μύρτιλα και λεμόνι

Αν αναζητούμε ένα ενεργειακό σνακ μέσα στη μέρα, αυτές οι μπάλες με μύρτιλα και λεμόνι ετοιμάζονται σε λίγα λεπτά και είναι ιδανικές για το δρόμο. Τα καρύδια προσθέτουν φυτική πρωτεΐνη και μας κρατούν σε εγρήγορση, ενώ το σιρόπι σφενδάμου χαρίζει μια ελαφριά γλυκύτητα.

15. Σαλάτα με ρεβίθια

Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να αναμείξουμε ρεβίθια και ντομάτες σε μια πλούσια σε φυτικές ίνες σαλάτα, που αποτελεί ιδανικό χορταστικό σνακ.

ΠΗΓΗ: eatingwell.com