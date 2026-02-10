Το Kinmemai Premium παραγέται στην Ιαπωνία και έχει πιστοποιηθεί από τα Guinness World Records ως το ακριβότερο ρύζι στον κόσμο. Μπορεί στην όψη να μοιάζει με ένα οποιοδήποτε άλλο ρύζι αλλά στην πραγματικότητα, είναι πολλά τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν ξεχωριστό, όπως εξηγούν και οι ειδικοί σε έναν ιδιαίτερο αφιέρωμα του CNN.

Κάθε χρόνο παράγονται μόλις χίλια κουτιά από αυτούς τους ιαπωνικούς κόκκους, τα οποία πωλούνται περίπου για 73 δολάρια το καθένα. Επιλέγονται ποικιλίες ρυζιού κορυφαίας ποιότητας και πολυβραβευμένες για τη γεύση και την υφή τους, ενώ στη συνέχεια ελέγχονται τα επίπεδα ενζύμων τους ώστε να διαπιστωθεί η ζωτικότητα και η «ζωτική τους δύναμη», όπως εξηγεί ο 91χρονος πρόεδρος της Toyo Rice Corporation, Κέιτζι Σάικα.

Στην πεποίθηση των δημιουργών ότι πρόκειται για το καλύτερο ρύζι στον κόσμο, ήρθε να προστεθεί και η διάκριση από τα Guinness World Records 2016, όταν αναγνωρίστηκε και επίσημα ως το ακριβότερο.

Για έναν Ιάπωνα σεφ, η αξιολόγηση του ρυζιού είναι καθοριστικής σημασίας. «Το ρύζι είναι η ψυχή της ιαπωνικής κουζίνας», λέει ο Φουτζιμότο. «Στο σούσι, το ρύζι πρόκειται για το πιο σημαντικό στοιχείο, καθώς το 80% ενός καλού σούσι προέρχεται από το ρύζι και το 20% από το ψάρι». Ένας διαφορετικός σεφ δήλωσε στο CNN ότι οι κόκκοι του ρυζιού έλαμπαν σαν «διαμάντια», ωστόσο η πλήρης εικόνα αποκαλύπτεται στη δοκιμή γεύσης.

Η πείνα που εξελίχθηκε σε πολυτέλεια

Σήμερα, καλλιεργούνται στην Ιαπωνία περισσότερες από 300 ποικιλίες ρυζιού, ενώ συνεχώς αναπτύσσονται νέες. Πιάτα, ποτά και εδέσματα τα οποία βασίζονται στο ιαπωνικό ρύζι -όπως το σούσι, τα γλυκά mochi και το sake- έχουν αποκτήσει διεθνή φήμη τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, οι εξαγωγές ρυζιού δεν έχουν γνωρίσει την ίδια επιτυχία.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια μεμονωμένη κυκλοφορία εξελίχθηκε σε ετήσια διάθεση, χάρη στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση. Φέτος, τα κουτιά Kinmemai Premium κυκλοφόρησαν στην αγορά προς 10.800 γιεν, δηλαδή περίπου 73,4 δολάρια το καθένα. Με μόλις 1.000 τεμάχια διαθέσιμα, τα αποθέματα εξαντλήθηκαν αστραπιαία, όπως αναφέρεται και στο Food Bible.

Κάθε χρόνο, ο Σάικα επιλέγει τέσσερις έως έξι κορυφαίες, βραβευμένες ποικιλίες ρυζιού μέσα από μια δεξαμενή περίπου 5.000 συμμετοχών. Ο Διεθνής Διαγωνισμός Αξιολόγησης Γεύσης Ρυζιού, που διοργανώνεται από τον Syokumi Kanteisi -τον Σύλλογο Εκτιμητών Γεύσης Ρυζιού-, πρόκειται για τον μεγαλύτερο του είδους του στην Ιαπωνία.

Πέρα από τη γεύση και την υφή, ο Σάικα ελέγχει τα επίπεδα ενζύμων κάθε ποικιλίας. «Αυτή η ζωτικότητα, αυτή η ζωτική δύναμη, μπορεί να εντοπιστεί καθαρά μέσω της ενζυμικής δραστηριότητας. Το ρύζι με τόσο ισχυρή ζωτικότητα γίνεται πραγματικά εξαιρετικό», αναφέρει. Επιλέγονται μόνο οι κόκκοι με τη μεγαλύτερη ζωτικότητα και στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία ωρίμανσης.

«Το να αφήνουμε το ρύζι να ”ξεκουράζεται” για μερικούς μήνες ενισχύει ακόμη περισσότερο τη γεύση. Το άρωμα γίνεται πιο πλούσιο και τα οφέλη για την υγεία φαίνεται να βελτιώνονται. Γι’ αυτό το ρύζι είναι πραγματικά ξεχωριστό», λέει ο Σάικα. Η επίπονη αυτή διαδικασία, σε συνδυασμό με την περιορισμένη παραγωγή, καθιστά το Kinmemai Premium ακριβό στην παραγωγή. Συχνά προσφέρεται ως πολυτελές δώρο, για τον εορτασμό σημαντικών περιστάσεων ή για την εντύπωση εταιρικών πελατών.

Για πολλούς σεφ, η γεύση δεν είναι μόνο ισορροπημένη, αλλά την διακρίνει και μία εξαιρετική υφή, ενώ ξεχωρίζει από το συνηθισμένο ρύζι με μία πιο σύνθετη γεύση.

Με πληροφορίες από CNN.com, Food Bible

