Στην καθημερινή μας μαγειρική επιλέγουμε συχνά λύσεις που μας εξοικονομούν χρόνο και κόπο, χωρίς πάντα να σκεφτόμαστε πώς επηρεάζουν την ποιότητα και την ασφάλεια του φαγητού μας.

Το αλουμινόχαρτο θεωρείται δεδομένο εργαλείο στην κουζίνα και όπως και να το κάνουμε μας λύνει τα χέρια.

Οι ειδικοί όμως επισημαίνουν ότι η χρήση του δεν είναι πάντα αθώα. Ανάλογα με το τρόφιμο και τη θερμοκρασία, μπορεί να οδηγήσει σε μεταφορά αλουμινίου στο γεύμα μας, γεγονός που καθιστά σημαντικό να γνωρίζουμε πότε πρέπει να το αποφεύγουμε και ποιες εναλλακτικές είναι ασφαλέστερες.

Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι όταν χρησιμοποιούμε αλουμινόχαρτο στο μαγείρεμα, ιδιαίτερα με όξινα ή αλμυρά τρόφιμα, μπορεί να υπάρξει διαρροή αλουμινίου στο ίδιο το φαγητό. Αυτό συμβαίνει γιατί το αλουμίνιο αντιδρά πιο εύκολα όταν οι τροφές έχουν υψηλή οξύτητα ή αλάτι, με αποτέλεσμα περισσότερα σωματίδια μετάλλου να μεταφέρονται στο φαγητό.

Τρόφιμα στον φούρνο μικροκυμάτων

Όπως αναφέρεται σε άρθρο στο realsimple.com το αλουμινόχαρτο δεν μπαίνει ποτέ στον φούρνο μικροκυμάτων, καθώς μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, φωτιά και σοβαρές βλάβες στη συσκευή. Επιλέγουμε πάντα γυάλινα ή κατάλληλα δοχεία μικροκυμάτων.

Τι δεν μαγειρεύουμε ποτέ σε αλουμινόχαρτο;

Όξινα φρούτα και λαχανικά

Το ίδιο άρθρο αναφέρει πώς τα τρόφιμα με υψηλή οξύτητα, όπως ντομάτες, λεμόνια, λάιμ, πορτοκάλια και άλλα εσπεριδοειδή μπορούν να αντιδράσουν με το αλουμίνιο. Η οξύτητα φθείρει την επιφάνεια του φύλλου και επιτρέπει σε μικρά σωματίδια αλουμινίου να περάσουν στο φαγητό, κάτι που μπορεί να επηρεάσει και τη γεύση του.



Πολύ αλμυρά φαγητά

Το onmanorama.com αναφέρει πώς τα πολύ αλμυρά πιάτα όπως αλλαντικά, παραδοσιακά παστά κρέατα και τρόφιμα με έντονο αλάτι μπορούν να αντιδράσουν με το αλουμίνιο παρόμοια με το οξύ. Αυτή η αντίδραση όχι μόνο διαβρώνει το αλουμίνιο αλλά αυξάνει και την πιθανότητα να μεταφερθεί στο φαγητό.

Πιάτα με ξίδι ή τουρσί

Σε άρθρο του cheapism.com επισημαίνεται πως τα τρόφιμα που μαρινάρονται ή περιέχουν ξίδι (π.χ. τουρσιά, σαλάτες με vinaigrette ή σάλτσες με κρασί/βασιλικό) πρέπει να αποφεύγονται στο αλουμινόχαρτο, καθώς το ξίδι επιτείνει τη διάβρωση του μετάλλου και πιθανή διαρροή αλουμινίου.

Ψάρια και θαλασσινά

Μελέτες δείχνουν ότι το αλουμίνιο διεισδύει ευκολότερα στα ψάρια σε σύγκριση με άλλα είδη πρωτεΐνης. Εναλλακτικά, μαγειρεύουμε en papillote με χαρτί ψησίματος.

Tο tomsguide.com αναφέρει πώς οταν μαγειρεύουμε ψάρια με συστατικά όπως λεμόνι ή ξίδι μέσα σε αλουμινόχαρτο, η αντίδραση μεταξύ του μετάλλου, του οξέος και της υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να ενισχύσει τη διαρροή αλουμινίου στο τελικό πιάτο.



Μπισκότα

Τέλος το realsimple.com αναφέρει πώς αν και δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, το αλουμινόχαρτο κάνει τα μπισκότα υπερβολικά σκληρά από κάτω και συχνά κολλάνε. Το χαρτί ψησίματος δίνει σαφώς καλύτερο αποτέλεσμα.

Μαγείρεμα σε υψηλές θερμοκρασίες

Κάτι αλλό που είναι σημαντικό να γνωρίζουμε είναι πώς έρευνες έχουν δείξει ότι όσο αυξάνει η θερμοκρασία (π.χ. άνω των περίπου 200 °C ή όσο παρατείνεται ο χρόνος μαγειρέματος, τόσο αυξάνεται η περίπτωση να μεταφεια αλουμινίου στο φαγητό σας. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα όταν το foil χρησιμοποιείται για πολλές ώρες ή σε πολύ ζεστό φούρνο.

Αντί για αλουμινόχαρτο, τι να επιλέξουμε

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, επιλέγουμε:

Χαρτί ψησίματος

Γυάλινα ή κεραμικά σκεύη

Αλουμινόχαρτο μόνο αν είναι κατάλληλο

Με πληροφορίες από pubmed, realsimple.com, onmanorama.com, cheapism.com, tomsguide.com και mplanteinstitute.org

