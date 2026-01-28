Το υγρό πιάτων πρόκειται για ένα από τα πιο απλά και ταυτόχρονα πιο χρήσιμα προϊόντα που έχουμε όλοι στο σπίτι μας. Με τη σωστή χρήση, μπορεί να μας λύσει τα χέρια σε πολλές καθημερινές δουλειές, να μας γλιτώσει από περιττά καθαριστικά και να κάνει τον καθαρισμό πιο εύκολο, γρήγορο και οικονομικό.

Που λοιπόν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εκτός από τα πιάτα;

Άρθρο του realsimple.com αναφέρει:

Λεκέδες από λάδι και λίπη στα ρούχα

Αν πέσει λάδι, σάλτσα ή dressing στα ρούχα μας, λίγες σταγόνες υγρού πιάτων αρκούν για να διασπάσουν τα λιπαρά στοιχεία του λεκέ. Το αφήνουμε να δράσει για μερικές ώρες και μετά πλένουμε κανονικά. Προσοχή να μη βάλουμε υπερβολική ποσότητα ή πολλά προπλυμένα ρούχα μαζί, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί πολύς αφρός. Ένα έξτρα ξέβγαλμα βοηθάει.



Λιπαρές επιφάνειες κουζίνας και συσκευές

Το υγρό πιάτων καθαρίζει αποτελεσματικά ντουλάπια κουζίνας, εστίες, απορροφητήρες και χερούλια ψυγείου, αφαιρώντας κολλημένα λίπη χωρίς σκληρά χημικά. Αρκούν 2–3 σταγόνες σε χλιαρό νερό και ένα πανί. Στο τέλος, ξεβγάζουμε με καθαρό, νωπό πανί για να μη μείνουν υπολείμματα.



Πινέλα μακιγιάζ

Τα πινέλα συγκεντρώνουν λιπαρά κατάλοιπα από μέικαπ και προϊόντα περιποίησης. Σε ένα ποτήρι με χλιαρό νερό προσθέτουμε 1–2 σταγόνες υγρού πιάτων και βυθίζουμε μόνο τις τρίχες (όχι το μεταλλικό μέρος). Τα περιστρέφουμε απαλά και ξεβγάζουμε πολύ καλά.



Κοσμήματα

Σε άρθρο του eatandgeek.com αναφέρεται πώς όπως με τις πιο «κλασικές» χρήσεις, λίγες σταγόνες υγρού πιάτων με ζεστό νερό και μια μαλακή βούρτσα μπορούν να δώσουν λάμψη σε χρυσά, ασημένια ή διαμαντένια κοσμήματα, αφαιρώντας έλαια του δέρματος και βρωμιά.

Καθαρισμός τζαμιών και καθρεφτών

Το ίδιο άρθρο αναφέρει πώς το υγρό πιάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθαρισμό γυάλινων επιφανειών όπως παράθυρα και καθρέφτες. Τα λίγα σταγόνια σε ζεστό νερό σε συνδυασμό με ένα καθαρό πανί μπορούν να δώσουν λαμπερή, καθαρή επιφάνεια χωρίς θαμπάδα ή γραμμές.

Φυσικός έλεγχος εντόμων

Όπως προτείνει το oxico.ca, μια απλή λύση με υγρό πιάτων και νερό π.χ. 1 κουταλιά της σούπας υγρό πιάτων σε 1 λίτρο νερού μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικό σπρέι για πρόβλημα με μυρμήγκια ή μικρά έντομα στο σπίτι, διαλύοντας την εξωτερική τους επίστρωση και βοηθώντας στην εξόντωση τους χωρίς τοξικά χημικά.

Τι να θυμόμαστε

Λίγη ποσότητα αρκεί

Ξεπλένουμε πάντα καλά

Ιδανική λύση για πιο ήπιο και οικολογικό καθαρισμό .



Με πληροφορίες από realsimple.com, eatandgeek.com και oxico.ca

