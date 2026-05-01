Ο 25χρονος γιος Νορβηγών διπλωματών, που βρίσκονται υπό έρευνα για τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Επστάιν, εντοπίστηκε νεκρός στο Όσλο της Νορβηγίας, σύμφωνα με τη NewYorkPost. Οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως αυτοκτονία, ενώ οι εξελίξεις συνδέονται με τα πρόσφατα ευρήματα για τους δεσμούς της οικογένειας με τον Αμερικανό χρηματοδότη.

Η έρευνα για τους γονείς του, Μόνα Γιούουλ και Τέρχε Ρεντ-Λάρσεν, ξεκίνησε λίγες μέρες νωρίτερα μετά από αναφορές ότι ο Επστάιν είχε αφήσει στη διαθήκη του συνολικά 10 εκατομμύρια δολάρια στον Edward και τη δίδυμη αδελφή του, Emma -ποσό ίσο με εκείνο που είχε αφήσει και στη συνεργό του, Ghislaine Maxwell.

Norwegian national Edward Juul Rød-Larsen, 25, (pictured) who was named in the Epstein files, has committed suicide.



He was the son of Ambassador Mona Juul and Oslo Accords architect Terje Rød-Larsen, died by suicide in Oslo.

Τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν που δημοσιοποιήθηκαν στις αρχές του 2026 αποκάλυψαν επίσης βοήθεια που φέρεται να παρείχε ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστής στον Έντουαρντ για την αίτησή του στο NYU (εκθέσεις, βιογραφικό κ.λπ.) καθώς και άλλου είδους υποστήριξη.

Οι αποκαλύψεις αυτές οδήγησαν σε έντονο έλεγχο των γονέων του, στην παραίτηση της Μόνα Γιούουλ από τη θέση της πρέσβειρας, καθώς και σε συνεχιζόμενη έρευνα διαφθοράς από τη νορβηγική υπηρεσία οικονομικού εγκλήματος Økokrim για τις σχέσεις του ζεύγους με τον Έπσταϊν.

Edward Juul Rod-Larsen, 25, was found dead in Oslo on Wednesday, just days after Norwegian and French police launched a joint investigation into his parents, diplomat Terje Rod-Larsen and Mona Juul, a former ambassador. pic.twitter.com/K79lsB1UuC — ThatOneGuy (@StoicCountryBoy) April 30, 2026

Οι δικηγόροι της οικογένειας επιβεβαίωσαν τον θάνατο του νεαρού, υπογραμμίζοντας ότι συνέβη υπό τη σκιά έντονης και παρατεταμένης δημοσιότητας. «Εκτυλίσσεται στη σκιά μηνών έντονης δημοσιότητας, η οποία εδώ και καιρό έχει πάψει να είναι κριτική και έχει μετατραπεί σε καχύποπτη, εικαστική και, κατά στιγμές, ανεξέλεγκτη», ανέφερε η νομική ομάδα σε δήλωσή της στο νορβηγικό μέσο VG.

Breaking reports out of Norway confirm that the son of top diplomats Terje Rød-Larsen and Mona Juul has died by suicide while his parents are under investigation for financial crimes linked to Epstein. April 30, 2026

«Μια δημοσιότητα που δεν επηρέασε μόνο δύο γονείς, αλλά έσυρε και τα παιδιά τους, χωρίς τη θέλησή τους, στην αδυσώπητη μηχανή της κοινής γνώμης. Οι εικασίες για διασυνδέσεις είναι ανεύθυνες και στερούνται αξιοπρέπειας. Η αυτοκτονία είναι πάντα σύνθετη υπόθεση. Δεν υπάρχει μία μόνο εξήγηση, μία μόνο αιτία ή μία μόνο ευθύνη», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Οι δύο Νορβηγοί διπλωμάτες που βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν είναι η Μόνα Γιούουλ και ο Τέρχε Ρεντ-Λάρσεν, ένα από τα πλέον γνωστά ζευγάρια της νορβηγικής διπλωματίας.

Ο Τέρχε Ρεντ-Λάρσεν υπηρέτησε ως υφυπουργός και στη συνέχεια ανέλαβε διεθνείς ρόλους, μεταξύ των οποίων η προεδρία του International Peace Institute στη Νέα Υόρκη. Η Μόνα Γιούουλ είχε διατελέσει υφυπουργός Εξωτερικών και πιο πρόσφατα πρέσβειρα της Νορβηγίας στην Ιορδανία, από τη θέση της οποίας παραιτήθηκε τον Φεβρουάριο, μετά την αποκάλυψη των επαφών της με τον Έπσταϊν.

Το ζευγάρι είχε συνδεθεί διεθνώς με τη διαδικασία των Συμφωνιών του Όσλο τη δεκαετία του 1990, γεγονός που τους είχε χαρίσει υψηλό κύρος στη διπλωματία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, εξετάζονται έγγραφα που αφορούν οικονομικές συναλλαγές και επαφές με τον Έπσταϊν, ενώ οι νορβηγικές και γαλλικές αρχές διερευνούν πιθανή βαριά διαφθορά και συνέργεια. Οι ίδιοι αρνούνται κάθε παράνομη εμπλοκή.

Η έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν επεκτείνεται και σε άλλα πρόσωπα της Νορβηγίας, όπως ο διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ Μπόργκε Μπρέντε και ο πρώην πρωθυπουργός Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, που ελέγχονται για πιθανές διασυνδέσεις μαζί του. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, η οποία έχει εκφράσει βαθιά μεταμέλεια για την επικοινωνία της με τον Έπσταϊν.

(Με πληροφορίες από NewYorkPost)