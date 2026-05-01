Νέες απορίες και ερωτήματα προκαλεί η αποκάλυψη για την ύπαρξη ενός μέχρι σήμερα άγνωστου χειρόγραφου σημειώματος που φέρεται να είχε γράψει ο Τζέφρι Έπσταϊν λίγο πριν από τον θάνατό του και το οποίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έμεινε εκτός δημόσιας γνώσης για σχεδόν επτά χρόνια.

Όπως αναφέρει η New York Times, το σημείωμα εντοπίστηκε τον Ιούλιο του 2019 από τον συγκρατούμενό του, Νικόλα Ταρταλιόνε, σε κελί της φυλακής στο Μανχάταν, λίγες ημέρες αφότου ο Επστάιν είχε βρεθεί αναίσθητος με ύφασμα γύρω από τον λαιμό του. Παρότι τότε επέζησε, πέθανε τελικά έναν μήνα αργότερα, στις 10 Αυγούστου 2019, μέσα στις φυλακές της Νέας Υόρκης.

Το χειρόγραφο μήνυμα φέρεται να περιείχε τη φράση «ήρθε η ώρα να πούμε αντίο», στοιχείο που, αν επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να ρίξει φως στην ψυχολογική κατάσταση του Επστάιν πριν τον θάνατό του. Ωστόσο, το σημείωμα δεν εντάχθηκε ποτέ στα επίσημα στοιχεία των ερευνών, καθώς σφραγίστηκε στο πλαίσιο ξεχωριστής ποινικής υπόθεσης που αφορούσε τον Ταρταλιόνε, γεγονός που οδήγησε στο να παραμείνει εκτός των φακέλων που εξέτασαν οι αρχές.

Η ύπαρξή του περιπλέκει ακόμη περισσότερο μια ήδη αμφιλεγόμενη υπόθεση, καθώς ούτε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φαίνεται να είχε πρόσβαση σε αυτό, ενώ δεν καταγράφεται στα επίσημα αρχεία της υπόθεσης του θανάτου του Επστάιν. Η κατάσταση αυτή ενισχύει τα ερωτήματα γύρω από το πώς και γιατί το έγγραφο δεν ενσωματώθηκε στις έρευνες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το σημείωμα ενεπλάκη σε νομική διαμάχη που αφορούσε τους δικηγόρους του Ταρταλιόνε, με αποτέλεσμα να παραμείνει σφραγισμένο σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης για χρόνια. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει περαιτέρω συζητήσεις γύρω από τη διαχείριση των αποδεικτικών στοιχείων στην υπόθεση.

Ο θάνατος του Τζέφρι Έπσταϊν είχε χαρακτηριστεί από τις αρχές ως αυτοκτονία, ωστόσο από την πρώτη στιγμή προκάλεσε έντονες αμφισβητήσεις, κυρίως λόγω των κενών ασφαλείας στο σωφρονιστικό κατάστημα και των αντιφατικών μαρτυριών που ακολούθησαν. Οι νέες αποκαλύψεις επαναφέρουν στο προσκήνιο τα ερωτήματα που είχαν προκύψει τότε.

Ο Νικόλας Ταρταλιόνε, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για άλλες υποθέσεις, υποστηρίζει ότι εντόπισε το σημείωμα μέσα σε ένα κόμικ στο κελί που μοιραζόταν με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Όπως περιγράφει, επρόκειτο για ένα κομμάτι κίτρινου χαρτιού που είχε σκιστεί από μπλοκ σημειώσεων και ήταν κρυμμένο μέσα στο βιβλίο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιεχόμενο του σημειώματος ανέφερε ότι οι ερευνητές είχαν εξετάσει τον Επστάιν για μήνες χωρίς να καταλήξουν σε ευρήματα, ενώ φέρεται να περιείχε και τη φράση «Τι θέλεις να κάνω, να ξεσπάσω σε κλάματα; Ήρθε η ώρα να πούμε αντίο». Ο Ταρταλιόνε ισχυρίζεται ότι παρέδωσε το έγγραφο στους δικηγόρους του, καθώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε περίπτωση που ο Επστάιν τον κατηγορούσε για επίθεση.

Οι δικηγόροι του φέρεται να προχώρησαν ακόμη και σε έλεγχο γνησιότητας μέσω γραφολόγων πριν το καταθέσουν στο δικαστήριο, χωρίς όμως να δημοσιοποιηθεί ποτέ το περιεχόμενό του. Παρά τις πληροφορίες αυτές, παραμένει άγνωστο αν το σημείωμα γράφτηκε πράγματι από τον Επστάιν και γιατί δεν συμπεριλήφθηκε στις επίσημες έρευνες, αφήνοντας ένα ακόμη αναπάντητο κομμάτι σε μια ήδη εξαιρετικά αμφιλεγόμενη υπόθεση.