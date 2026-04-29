Το βράδυ της Τρίτης έγινε στα Village Cinemas @Mall η επίσημη προβολή της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada» δύο μέρες πριν κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες. Μάλιστα σε όσες χώρες είχε γίνει νωρίτερα η πρεμιέρα, υπήρξε αυστηρό εμπάργκο στους δημοσιογράφους όλων των Μέσων να μην δημοσιεύσουν τις κριτικές τους μέχρι την Τετάρτη 29 Απριλίου.

Παρόλα αυτά από τα social media αρκετών συντακτών είχε κυριαρχήσει μια θετική αίσθηση, αν και κάποιοι υποστήριξαν ότι το φιλμ «Ο διάβολος φοράει Prada 2» είναι κατώτερο των προσδοκιών.

Η υπόθεση της πολυαναμενόμενης ταινίας συναντάει τους ήρωες 20 χρόνια μετά- το πρώτο μέρος είχε προβληθεί το 2006 με εισπράξεις που πλησίαζαν τα 400 εκατομμύρια δολάρια- κατατάσσοντας την ταινία στις πιο πετυχημένες κωμωδίες όλων των εποχών. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία του sequel υπογράφουν οι ίδιοι δημιουργοί, ενώ η μεγάλη καθυστέρηση του sequel οφειλόταν στους δισταγμούς των βραβευμένων με Όσκαρ πρωταγωνιστριών, Μέριλ Στριπ και Αν Χάθαγουεϊ.

Η Μέριλ Στριπ στα γυρίσματα της ταινίας με τον Στάνλεϊ Τούτσι.

Η Μέριλ Στριπ μάλιστα είχε παραπονεθεί κατά τη διάρκεια του press tour ότι οι παπαράτσι αλλά και ο κόσμος, δυσκόλεψαν πολύ τα γυρίσματα στους δρόμους της Νέας Υόρκης, με την ίδια να χάνει την ψυχραιμία της όταν ένας φωτογράφος είσεβαλε μπροστά από την κάμερά της διακόπτοντας τη σκηνή.

Το βασικό καστ της ταινίας στην επίσημη πρεμιέρα του Λονδίνου.

Ο διάβολος φοράει Prada 2: Κερδίζει τη μάχη των εντυπώσεων;

Αν περιμένεις ουσιαστικά να δεις μια επανάληψη της πρώτης ταινίας, θα απογοητευτείς. Το φιλμ αρχικά φαίνεται πιο άνευρο και πιο αργό σε σχέση με το πρώτο. Φυσικά οι πρωταγωνίστριες αλλάζουν ρούχα ανά τρία λεπτά, οι τοποθεσίες των γυρισμάτων (από τα Χάμπτονς μέχρι τη λίμνη Κόμο) και οι guest συμμετοχές (βλέπε Donatella Versace, Lady Gaga) κρατούν τον θεατή σε μια εγρήγορση αλλά το fun της original εκδοχής έχει πλέον δώσει τη θέση του σε μια πιο ρεαλιστική απεικόνιση της πραγματικότητας.

Ο αντίλογος: Μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια που μεσολάβησαν, όπως έχει αλλάξει η κοινωνία, με τον ίδιο τρόπο έχουν αλλάξει και οι ήρωες. Υπάρχει μια χαρακτηριστική σκηνή που η Μιράντα Πρίστλεϊ (Μέριλ Στριπ) προσπαθεί με απόγνωση να κρεμάσει μόνη της το παλτό της. Δεν το πετάει πια στους βοηθούς της γιατί την έχουν καταγγείλει στο τμήμα προσωπικού για κακοποιητική συμπεριφορά. Ούτε η ηρωίδα που υποδύεται η Αν Χάθαγουεϊ είναι η ίδια, αφού στο μεταξύ έχει κάνει μια αξιόλογη καριέρα στη δημοσιογραφία και πατάει πλέον πιο γερά στα πόδια της.

Η Lady Gaga που συμμετέχει στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2» υποδυόμενη τον εαυτό της έδωσε το παρών στην επίσημη πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη.

Η συνέχεια της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada» προσπαθεί να αναδείξει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε όλο τον πλανήτη ο έντυπος Τύπος, καθώς η αγωνία της ιδιοκτησίας πια επικεντρώνεται στην απήχηση των θεμάτων της ηλεκτρονικής έκδοσης του Runway αφού το έντυπο πια έχει απαξιωθεί και κυκλοφορεί μόνο για λόγους πρεστίζ.

Η Μιράντα αναγκάζεται πρώτη φορά να ταξιδέψει από το Μιλάνο στη Νέα Υόρκη στην οικονομική θέση και μόλις κάθεται ανακαλύπτει σοκαρισμένη ότι δεν θα της σερβίρουν ποτέ σαμπάνια. Παρόλα αυτά η προσαρμογή στα νέα δεδομένα, αποκαλύπτει την ανθρώπινη πτυχή της που η ίδια φρόντιζε πάντα να κρύβει επιμελώς. Γιατί τελικά αυτή τη φορά ο πραγματικός διάβολος της ιστορίας δεν φορούσε Prada αλλά φτηνό πολυέστερ,,,