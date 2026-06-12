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Ο Κώστας Σλούκας δεν χρειάστηκε να πατήσει παρκέ για να τραβήξει τα βλέμματα. Η εμφάνισή του στο Telekom Center Athens με μία Porsche 911 Carrera 4S άνοιξε ξανά τη μεγάλη, λίγο κοσμική και πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα: τι οδηγούν οι σταρ του μπάσκετ και οι ισχυροί άνδρες των ομάδων;

Η εικόνα ήταν σχεδόν κινηματογραφική. Ο Κώστας Σλούκας, αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR, εμφανίστηκε στο Telekom Center Athens για το Game 4 των τελικών της Basket League με μία Porsche 911 Carrera 4S σε ανθρακί μεταλλική απόχρωση. Μπορεί να μην αγωνίστηκε, όμως η άφιξή του δεν πέρασε απαρατήρητη. Το αυτοκίνητο, με τον κλασικό πίσω κινητήρα της 911 και τη χαρακτηριστική σιλουέτα που αναγνωρίζεται από μακριά, έδωσε από μόνο του υλικό για σχόλια.

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Δεν μιλάμε, άλλωστε, για ένα απλό sport car. Η Porsche 911 Carrera 4S αποδίδει 480 ίππους, επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 3,3 δευτερόλεπτα με Sport Chrono Package και φτάνει τελική ταχύτητα 308 χλμ./ώρα, σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της Porsche. Στην ελληνική αγορά, η τιμή εκκίνησης της Carrera 4S βρίσκεται στις 233.440 ευρώ, ενώ με εξοπλισμό μπορεί εύκολα να πλησιάσει ή και να ξεπεράσει τις 280.000-300.000 ευρώ.

Και κάπου εδώ αρχίζει το πραγματικό θέμα: ο κόσμος του μπάσκετ έχει πάντα μια παράλληλη σχέση με τον κόσμο των αυτοκινήτων. Οι παίκτες, λόγω ύψους, σωματότυπου και φυσικά οικονομικής άνεσης, συχνά στρέφονται σε μεγάλα SUV, πανίσχυρες λιμουζίνες ή συλλεκτικά supercars. Οι πρόεδροι και οι ιδιοκτήτες, από την άλλη, επιλέγουν συχνά αυτοκίνητα που μοιάζουν με προέκταση του δημόσιου προφίλ τους: επιβλητικά, σπάνια, πανάκριβα.

Στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα δεν είναι παίκτης, αλλά ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός είναι γνωστός για την αγάπη του στα αυτοκίνητα, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι στη συλλογή του κυριαρχούν Mercedes-AMG, ανάμεσά τους McLaren SLR, AMG GT Black Series, S-Class και CLS 55 AMG, ενώ υπάρχουν επίσης Hummer, Porsche Cayenne και Ferrari.

Η πιο πρόσφατη εντυπωσιακή αναφορά αφορά την BRABUS BODO, ένα χειροποίητο hyper-GT περιορισμένης παραγωγής. Σύμφωνα με ελληνικά δημοσιεύματα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άφησε μέσω social media σαφείς υπαινιγμούς ότι ενδιαφέρεται να το προσθέσει στη συλλογή του. Το μοντέλο, σύμφωνα με την ίδια την BRABUS, αποδίδει 1.000 ίππους, έχει 1.200 Nm ροπής, κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 3 δευτερόλεπτα και φτάνει τελική ταχύτητα 360 χλμ./ώρα.

Στον Παναθηναϊκό υπάρχει και η ιστορία του Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ φέρεται να πήρε ως δώρο από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μία Porsche 911 GT2/GT2 RS, μετά την παραμονή του στην ομάδα και την κατάκτηση της Euroleague. Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι πρόκειται για ασημί Porsche, με αξία που υπολογίζεται από περίπου 285.000 ευρώ και πάνω, ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό.

Στην απέναντι πλευρά, στον μπασκετικό Ολυμπιακό, οι πρόεδροι της ΚΑΕ είναι οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Η επίσημη σελίδα της ΚΑΕ τους παρουσιάζει ως τους διοικητικούς ηγέτες που από το 2004 άρχισαν να βάζουν τη δική τους σφραγίδα στην ομάδα. Για συγκεκριμένα αυτοκίνητα των αδελφών Αγγελόπουλων, όμως, δεν βρέθηκε αξιόπιστη δημόσια αναφορά. Και σε τέτοιες περιπτώσεις, καλύτερα να λείπει ένα «εντυπωσιακό» στοιχείο παρά να μπει κάτι ανεπιβεβαίωτο.

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Αν ανοίξουμε λίγο το κάδρο στον Ολυμπιακό ως σύλλογο συνολικά, υπάρχει αναφορά για τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ιδιοκτήτη του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, με δημοσίευμα να τον συνδέει με Rolls-Royce Cullinan. Η Cullinan είναι από τα πιο επιβλητικά SUV στον κόσμο, με V12 κινητήρα και τετρακίνηση, ένα αυτοκίνητο που έχει γίνει σύμβολο απόλυτης πολυτέλειας.

Στους παίκτες, ο Βασίλης Σπανούλης έχει μια πιο οικογενειακή ιστορία. Δημοσιεύματα τον παρουσίασαν ως πιστό φίλο της Audi, με βασικό αυτοκίνητο για τις οικογενειακές μετακινήσεις ένα επταθέσιο Audi Q7. Για έναν πολύτεκνο αθλητή, η επιλογή είναι απολύτως λογική: χώρος, άνεση, ασφάλεια και ισχύς. Το Audi Q7 50 TDI quattro αποδίδει 286 ίππους και 600 Nm ροπής, με 5 έως 7 θέσεις.

Ο Γιώργος Πρίντεζης κινείται πλέον σε πιο σύγχρονη, ηλεκτρική κατεύθυνση. Πρόσφατες αναφορές τον συνδέουν με τη Zeekr, καθώς ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας εμφανίζεται ως brand ambassador της μάρκας στην Ελλάδα, ενώ δημοσιεύματα τον παρουσιάζουν με Zeekr 7X ή 7GT, premium ηλεκτρικά μοντέλα με υψηλές επιδόσεις. Παλαιότερα, είχε συνδεθεί επίσης με Tesla Model 3 Performance, Nissan GT-R και BMW XM, σύμφωνα με αυτοκινητικά ρεπορτάζ.

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Και φυσικά υπάρχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους αθλητές στον κόσμο, έχει συνδεθεί με Land Rover Defender 110 στην Αθήνα, ενώ διεθνή δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στη συλλογή του υπάρχει Rolls-Royce Cullinan και BMW μοντέλα. Η επιλογή μεγάλων SUV δεν είναι καθόλου τυχαία για έναν παίκτη με το ύψος και το σώμα του Γιάννη: εκεί η πολυτέλεια συναντά την πρακτικότητα.

Από το NBA, τα παραδείγματα είναι ακόμη πιο θεαματικά. Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει συνδεθεί με ένα από τα πιο εξωφρενικά οχήματα που κυκλοφορούν: το Apocalypse Hellfire 6×6, ένα εξατροχο, «αποκαλυπτικό» θηρίο βασισμένο σε Jeep Gladiator, με κόστος που σε δημοσιεύματα ξεκινά γύρω στις 200.000 δολάρια και ανεβαίνει πολύ ψηλότερα με τις μετατροπές.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει εδώ και χρόνια τη φήμη ενός ανθρώπου που αγαπά τα supercars. Δημοσιεύματα μιλούν για συλλογή πολλών εκατομμυρίων, με Porsche 918 Spyder, Lamborghini Aventador Roadster, Ferrari και Rolls-Royce ανάμεσα στα μοντέλα που κατά καιρούς έχουν αποδοθεί στο γκαράζ του.

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Ο Μάικλ Τζόρνταν, από την άλλη, είναι σχεδόν ξεχωριστό κεφάλαιο. Η σχέση του με τα γρήγορα αυτοκίνητα κρατά από την εποχή που άλλαζε το ίδιο το μπάσκετ. Ferrari, Porsche, Bugatti Veyron και Hennessey Venom F5 Roadster έχουν κατά καιρούς αναφερθεί ως κομμάτια της συλλογής του, με τη Ferrari 550 Maranello μάλιστα να έχει συνδεθεί και με την αισθητική των Air Jordan XIV.

Και μετά υπάρχει ο Σακίλ Ο’Νιλ, ο οποίος δεν αγοράζει απλώς αυτοκίνητα· τα ξαναχτίζει για να χωράει μέσα τους. Λόγω ύψους, πολλά από τα οχήματά του είναι ειδικά τροποποιημένα. Στη συλλογή του έχουν αναφερθεί Ferrari 355 F1 Spider, Cadillac Escalade, Lamborghini Gallardo, Bentley Azure και ειδικά custom μοντέλα, ενώ πρόσφατα έγινε θέμα και μια Corvette C8 Z06 που επιμηκύνθηκε κατά 20 ίντσες για να χωράει τον ίδιο.

Τελικά, το αυτοκίνητο ενός μπασκετμπολίστα δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης. Είναι μέρος της εικόνας του. Για τον Σλούκα, η Porsche 911 Carrera 4S δείχνει κλασική δύναμη χωρίς υπερβολές. Για τον Γιαννακόπουλο, τα supercars είναι δημόσια δήλωση πάθους. Για τον Αντετοκούνμπο, τα μεγάλα SUV είναι συνδυασμός άνεσης και status. Για τον Ντόντσιτς, το Hellfire είναι σχεδόν επέκταση της προσωπικότητάς του: θεαματικό, υπερβολικό, αδύνατον να περάσει απαρατήρητο.

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Στο παρκέ, μετράνε τα σουτ, οι ασίστ, τα ριμπάουντ και οι τίτλοι. Έξω από αυτό, όμως, μερικές φορές αρκεί ο ήχος ενός flat-six, ενός V12 ή ενός εξατροχου «τέρατος» για να θυμίσει ότι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του μπάσκετ ζουν και κινούνται σε έναν κόσμο όπου η ταχύτητα, η πολυτέλεια και το θέαμα συνεχίζονται πολύ μετά τη λήξη του αγώνα.

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