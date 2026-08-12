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Τα γενέθλιά της είχε η Μιράντα Πατέρα και η αγαπημένη της κόρη, Αλεξάνδρα Νίκα, θέλησε να της ευχηθεί μέσω των social media με μία ιδιαίτερη ανάρτηση.

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ανέβασε στα stories της στο Instagram μία φωτογραφία με τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, την Τρίτη (11.08.2026). Η Αλεξάνδρα Νίκα ένιωσε την ανάγκη να δείξει δημοσίως την αγάπη της στη γυναίκα που την έφερε στον κόσμο και έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα.

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«Χρόνια πολλά στον βράχο μας. Σ’ αγαπάμε απέραντα Gigi», έγραψε η Αλεξάνδρα Νίκα στην ανάρτησή της στο Instagram

Σημειώνεται ότι η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχουν αποφασίσει να δώσει στην κορούλα τους το όνομα Μιράντα, προς τιμής της μητέρας της νεαρής επιχειρηματία.