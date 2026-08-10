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Στον τόπο καταγωγής της, στην Κρήτη επέστρεψε η Ελένη Πετρουλάκη, σχολιάζοντας πως όταν βρίσκεται εκεί, αισθάνεται σαν να σταματάει ο χρόνος.

Η γυμνάστρια έκανε μία ανάρτηση την Κυριακή 9 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάροντας με ένα μπλε μακρύ φόρεμα στις Λίθινες Λασιθίου, δείχνοντας στους ακολούθους της εικόνες από τα σοκάκια του χωριού.

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Στη λεζάντα της δημοσίευσής της αναφέρθηκε στις αναμνήσεις που συνδέονται με τον συγκεκριμένο τόπο, αλλά και στο συναίσθημα της επιστροφής στις ρίζες της, γράφοντας: «Επιστροφή στις ρίζες μου. Στα σοκάκια που κουβαλούν αναμνήσεις, στις παλιές πόρτες που έχουν τις δικές τους ιστορίες. Εδώ ο χρόνος μοιάζει να σταματά. Και η ψυχή θυμάται πού ανήκει».