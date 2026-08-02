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Η φωτιά δεν αναγνωρίζει επώνυμα, τραπεζικούς λογαριασμούς ή διάσημα πρόσωπα. Όταν η πύρινη λαίλαπα ξεσπά, ισοπεδώνει τα πάντα: σπίτια, οικογενειακά κειμήλια, φωτογραφίες, παιδικά δωμάτια και αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής.

Τα τελευταία χρόνια, οι ολοένα πιο καταστροφικές πυρκαγιές έχουν αφήσει πίσω τους χιλιάδες άστεγους σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους βρίσκονται και δεκάδες διάσημοι ηθοποιοί, τραγουδιστές και τηλεοπτικές προσωπικότητες. Άνθρωποι που, παρά την οικονομική τους δυνατότητα να ξαναχτίσουν ένα σπίτι, παραδέχθηκαν ότι αυτό που χάθηκε δεν μπορεί ποτέ να αντικατασταθεί.

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Και στην Ελλάδα, γνωστοί καλλιτέχνες βίωσαν την ίδια τραγωδία, αποδεικνύοντας ότι μπροστά στη φωτιά όλοι είναι ίσοι.

Billy Crystal – Το σπίτι μιας ζωής

Ο αγαπημένος Αμερικανός ηθοποιός έχασε το σπίτι όπου ζούσε από το 1979 στο Pacific Palisades. Εκεί μεγάλωσε τα παιδιά του και αργότερα υποδέχτηκε τα εγγόνια του.

Η δήλωσή του συγκίνησε εκατομμύρια ανθρώπους:

«Κάθε γωνιά του σπιτιού ήταν γεμάτη αγάπη. Οι αναμνήσεις δεν καίγονται ποτέ.»

Η οικονομική απώλεια ήταν τεράστια. Όμως, όπως είπε ο ίδιος, μεγαλύτερη ήταν η απώλεια τεσσάρων και πλέον δεκαετιών οικογενειακής ιστορίας.

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Mel Gibson – «Όλα έγιναν στάχτη»

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός βρισκόταν στο Τέξας όταν πληροφορήθηκε ότι το σπίτι του στο Μαλιμπού είχε καταστραφεί ολοσχερώς.

Επέστρεψε και αντίκρισε μόνο αποκαΐδια.

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Με το γνωστό του χιούμορ είπε πως «τουλάχιστον δεν θα έχει πια προβλήματα με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις», όμως αμέσως μετά παραδέχθηκε ότι ήταν μια από τις πιο επώδυνες στιγμές της ζωής του.

Paris Hilton – Το είδε να καίγεται ζωντανά

Η Paris Hilton παρακολουθούσε τηλεοπτική μετάδοση όταν είδε το σπίτι της στο Μαλιμπού να παραδίδεται στις φλόγες.

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Η εικόνα έκανε τον γύρο του κόσμου.

«Κανείς δεν πρέπει να βλέπει το σπίτι του να καίγεται ζωντανά στην τηλεόραση», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα, τονίζοντας ότι αισθάνεται τυχερή επειδή σώθηκαν τα παιδιά και τα κατοικίδιά της.

Anthony Hopkins – Ούτε ο Όσκαρ τον προστάτευσε

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Το εντυπωσιακό σπίτι του βραβευμένου Βρετανού ηθοποιού στο Pacific Palisades μετατράπηκε σε σωρό από στάχτες.

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Οι φωτογραφίες του κατεστραμμένου σπιτιού του έκαναν τον γύρο του κόσμου, συμβολίζοντας ότι ακόμη και οι πιο προνομιούχες περιοχές της Καλιφόρνιας δεν μπορούν να αντισταθούν στην κλιματική κρίση.

Jeff Bridges – Η οικογενειακή κληρονομιά χάθηκε

Δεν ήταν απλώς ένα σπίτι.

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Ήταν η κατοικία που είχε κληρονομήσει από τους γονείς του, τον θρυλικό ηθοποιό Lloyd Bridges και τη σύζυγό του.

Μαζί με το κτίριο χάθηκε και ένα σημαντικό κομμάτι της οικογενειακής ιστορίας μιας από τις πιο γνωστές οικογένειες του Χόλιγουντ.

Gerard Butler – «Γύρισα σπίτι και δεν υπήρχε πια σπίτι»

Ο Σκωτσέζος σταρ του 300 και του Olympus Has Fallen ήταν ένας από τους πιο γνωστούς ανθρώπους που επλήγησαν από τη φονική πυρκαγιά Woolsey Fire στην Καλιφόρνια το 2018.

Όταν οι Αρχές επέτρεψαν στους κατοίκους να επιστρέψουν στις περιουσίες τους, ο Gerard Butler αντίκρισε ένα σοκαριστικό θέαμα: το σπίτι του στο Μαλιμπού είχε σχεδόν ισοπεδωθεί. Δημοσίευσε ο ίδιος φωτογραφία μπροστά στα αποκαΐδια, γράφοντας:

«Επέστρεψα στο σπίτι μου στο Μαλιμπού μετά την εκκένωση. Σπαρακτικές στιγμές για όλη την Καλιφόρνια. Για άλλη μια φορά εμπνέομαι από το θάρρος, το φρόνημα και την αυτοθυσία των πυροσβεστών.»

Σε βίντεο που ανάρτησε λίγο αργότερα, περπατούσε ανάμεσα στις στάχτες και έλεγε με εμφανή συγκίνηση ότι το σπίτι του ήταν «μισό χαμένο». Παρά τη δική του τραγωδία, στάθηκε κυρίως στον ηρωισμό των πυροσβεστών και κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει οικονομικά το Πυροσβεστικό Σώμα του Λος Άντζελες. Η εικόνα του μπροστά στα αποκαΐδια έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα εκείνων των καταστροφικών πυρκαγιών.

Και πολλοί ακόμη…

Στον κατάλογο των διασήμων που έχασαν σπίτια βρίσκονται επίσης οι:

Mandy Moore

Adam Brody και Leighton Meester

John Goodman

Eugene Levy

Miles Teller

Diane Warren

Milo Ventimiglia

Ενώ από παλαιότερες πυρκαγιές στην Καλιφόρνια είχαν χάσει τις κατοικίες τους η Miley Cyrus και ο Neil Young.

Τα σπίτια που έγιναν στάχτη στην Ελλάδα

Ζωζώ Σαπουντζάκη

Η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου είδε το σπίτι της να καταστρέφεται από πυρκαγιά.

Έχει περιγράψει πως μέσα σε λίγα λεπτά χάθηκαν προσωπικά αντικείμενα, κοστούμια, φωτογραφίες και αναμνήσεις δεκαετιών από μια σπουδαία καριέρα.

Μπέσσυ Αργυράκη

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε δημόσια για το σοκ που υπέστη όταν οι φλόγες κατέστρεψαν το σπίτι της.

Όπως έχει πει, εκείνη τη στιγμή αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα υλικά αγαθά μπορούν να αντικατασταθούν, όχι όμως και οι προσωπικές στιγμές που χάνονται μαζί τους.

Χριστίνα Λαμπίρη

Η δημοσιογράφος έχει περιγράψει ότι είδε μέσα σε ελάχιστο χρόνο να χάνονται όσα είχε χτίσει επί χρόνια.

Οι εικόνες της καμένης περιουσίας της είχαν συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Κώστας Χατζής

Ο σπουδαίος τραγουδοποιός υπέστη επίσης μεγάλες ζημιές από πυρκαγιά, χάνοντας σημαντικό μέρος της περιουσίας του.

Οι παραπάνω ιστορίες ήρθαν να προστεθούν στις εκατοντάδες χιλιάδες αντίστοιχες ιστορίες απλών πολιτών που κάθε καλοκαίρι βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει μέσα σε λίγες ώρες.

Η μεγαλύτερη απώλεια δεν είναι το σπίτι

Σχεδόν όλοι όσοι έχασαν τις κατοικίες τους — είτε πρόκειται για έναν βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό είτε για έναν κάτοικο ενός μικρού ελληνικού χωριού — λένε το ίδιο πράγμα.

Το σπίτι ξαναχτίζεται.

Οι αναμνήσεις, όμως, όχι.

Οι φωτογραφίες των παιδιών, τα πρώτα παιχνίδια, τα γράμματα των γονιών, τα οικογενειακά κειμήλια και οι στιγμές μιας ζωής χάνονται μέσα σε λίγα λεπτά.

Ίσως γι’ αυτό κάθε φορά που οι πυροσβέστες καταφέρνουν να σώσουν έστω και ένα σπίτι, δεν σώζουν απλώς τέσσερις τοίχους.

Σώζουν ένα ολόκληρο κομμάτι της ζωής κάποιου ανθρώπου.