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Μια ευχάριστη και αυθόρμητη στιγμή είχε ο Τομ Χανκς με έναν Έλληνα θαυμαστή του, ο οποίος επέλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να του δείξει τον θαυμασμό του: ένα τατουάζ με το πρόσωπο του διάσημου ηθοποιού στο πόδι του.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok. Ο θαυμαστής συνάντησε τυχαία τον βραβευμένο ηθοποιό, σήκωσε τη βερμούδα του και του αποκάλυψε το τατουάζ που είχε κάνει στη γάμπα του.

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Η αντίδραση του Τομ Χανκς ήταν άμεση. Μόλις αντίκρισε το σχέδιο, έσκυψε για να το δει από κοντά και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, αναφωνώντας «ουάου». Στη συνέχεια, έδειξε το τατουάζ χαμογελώντας, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν μια ζεστή και χαμογελαστή στιγμή που κέρδισε τις εντυπώσεις.