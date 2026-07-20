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Η Άννα Πρέλεβιτς μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια τρυφερή φωτογραφία με τις δίδυμες κόρες της, εκφράζοντας τη σκέψη πως ο χρόνος περνά γρήγορα και αναρωτώμενη για πόσο ακόμη θα μπορεί να τις κρατά και τις δύο στην αγκαλιά της.

Η σύζυγος του Νικήτα Νομικού, η οποία έγινε μητέρα για πρώτη φορά πριν από περίπου τρεις μήνες, δημοσίευσε την Κυριακή 19 Ιουλίου ένα στιγμιότυπο από την καθημερινότητά της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

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Στη φωτογραφία, η Άννα Πρέλεβιτς ποζάρει χαμογελαστή μπροστά σε έναν καθρέφτη, κρατώντας στην αγκαλιά της τις δύο κόρες της. Μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής της εξήγησε ότι προσπαθεί να απολαμβάνει κάθε στιγμή αυτής της περιόδου, γνωρίζοντας πως τα παιδιά της μεγαλώνουν πολύ γρήγορα.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Αχ, αυτή η αγκαλιά. Για πόσο ακόμα θα χωράνε και οι δύο μαζί στην αγκαλιά μου; Ρουφάω την κάθε στιγμή όσο μπορώ, γιατί ο χρόνος περνάει τόσο μα τόσο γρήγορα».

Η Άννα Πρέλεβιτς έφερε στον κόσμο τις δίδυμες κόρες της στις 23 Απριλίου και έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση στις 10 Μαΐου μέσα από ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το μαιευτήριο.