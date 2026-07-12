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Η Ελένη Μενεγάκη συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές, αυτή τη φορά στη Νάξο, όπου απόλαυσε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και νησιώτικη παράδοση, δείχνοντας να περνά ξέγνοιαστες στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η γνωστή παρουσιάστρια, η οποία πριν από λίγες εβδομάδες είχε ταξιδέψει στο Αμάλφι της Ιταλίας, επέλεξε στη συνέχεια έναν αγαπημένο ελληνικό προορισμό για τις διακοπές της. Την περασμένη Παρασκευή βρέθηκε στο πάρτι του επιχειρηματία Αντώνη Πιτταρά, όπου διοργανώθηκε παραδοσιακό γλέντι με τοπική μουσική και χορούς.

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Για την περίσταση φόρεσε ένα εντυπωσιακό ροζ φόρεμα, ενώ διατήρησε το χαρακτηριστικό λιτό στιλ στα μαλλιά της. Όταν το κέφι κορυφώθηκε, σηκώθηκε από τη θέση της και συμμετείχε ενεργά στη γιορτή, τραγουδώντας, χορεύοντας και χειροκροτώντας στους ρυθμούς της παραδοσιακής μουσικής.

Βίντεο και φωτογραφίες από τη βραδιά, που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφουν την παρουσιάστρια να απολαμβάνει τη φιλοξενία και την αυθεντική ατμόσφαιρα του κυκλαδίτικου γλεντιού.