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Πολλοί χρήστες κατηγόρησαν την influencer για επίδειξη πλούτου, επειδή εμφανιζόταν να κάνει αέρα με δεσμίδες χαρτονομισμάτων.

Η ίδια διευκρίνισε πως τα χαρτονομίσματα ήταν τοπικά νομίσματα της Ινδονησίας, των οποίων η συνολική αξία δεν ξεπερνούσε τα πέντε ευρώ.

Η influencer επέκρινε έντονα τη στάση των τηλεοπτικών μέσων, κάνοντας λόγο για έλλειψη στοιχειώδους δημοσιογραφικής έρευνας σχετικά με το περιεχόμενο του βίντεο.

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Έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στην τηλεόραση προκάλεσε βίντεο που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη από τις διακοπές της στο Μπαλί, στο οποίο εμφανίζεται να κάνει αέρα με δεσμίδες χαρτονομισμάτων, με αρκετούς χρήστες να κάνουν λόγο για επίδειξη πλούτου και έλλειψη ευαισθησίας.

Το επίμαχο βίντεο έγινε γρήγορα viral, πυροδοτώντας πλήθος σχολίων και επικρίσεων. Ωστόσο, η γνωστή influencer απάντησε στις αντιδράσεις, διευκρινίζοντας ότι τα χαρτονομίσματα που κρατούσε ήταν μπαλινέζικες ρουπίες, η συνολική αξία των οποίων δεν ξεπερνούσε τα πέντε ευρώ. Παράλληλα, διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι επρόκειτο για χαρτονομίσματα των 500 ευρώ, κάνοντας λόγο για λανθασμένες εντυπώσεις.

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Η ίδια ξεκαθάρισε ότι τα χαρτονομίσματα που κρατούσε δεν είχαν καμία σχέση με 500ευρα, αντίθετα επρόκειτο για Ρούπια Ινδονησίας (IDR) που δεν ξεπερνούν τα πέντε ευρώ.

Αρχικά, η influencer ανέφερε, πως επιστρέφοντας από το Μπαλί στην Ελλάδα, ενημερώθηκε για τα σχόλια περί επίδειξης πλούτου: «Το ότι η ελληνική τηλεόραση είναι ο απόλυτος βούρκος το γνώριζα, γι’ αυτό κιόλας είμαι απόλυτα αποστασιοποιημένη από όλο αυτό. Το ότι δεν υπάρχει στοιχειώδης δημοσιογραφία, επίσης το γνώριζα να σου πω την αλήθεια.

Αλλά πάντα βρίσκουν τρόπο να με εκπλήσσουν άνθρωποι, οι οποίοι έχουν και καίριες θέσεις χρόνια στην τηλεόραση, και που προσδιορίζονται μάλιστα ως δημοσιογράφοι, κεντρικοί παρουσιαστές. Προς ενημέρωση όλων αυτών, είμαι για αρχή πάρα πολύ κουρασμένη να σας πω, δεν έχω καμία διάθεση να κάνω αυτό το βίντεο, απλά έχω κατέβει μόλις από υπερατλαντική πτήση και έχω ακούσει τα πάντα… για ένα χιουμοριστικό TikTok βίντεο, στο οποίο φαίνεται στα χέρια μου να κρατάω αυτά, τα οποία οι δημοσιογράφοι τα ονομάζουν πεντακοσάευρα».

Στη συνέχεια, απευθυνόμενη σε όσους βιάστηκαν να την κρίνουν και να βγάλουν συμπεράσματα, δήλωσε: «Θα πρέπει μάλλον να σας μάθω εγώ τη δουλειά σας. Αυτά δεν είναι πεντακοσάευρα. Είναι μπαλινέζικα χαρτονομίσματα. Η αξία τους είναι λιγότερη από πέντε ευρώ. Με 4,5 ευρώ στα χέρια μου έχω φάει το hate της ζωής μου για επίδειξη πλούτου».

Παράλληλα, σε Instagram story της έδειξε ξανά ένα από τα χαρτονομίσματα που κρατούσε στο βίντεο, σημειώνοντας: «Όταν η τρομερή δημοσιογραφία σου δεν μπορεί καν να ξεχωρίσει τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ από των 5 ευρώ. Απορώ πώς κάποιοι άνθρωποι έχουν βήμα και λόγο στην τηλεόραση».

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στο Μπαλί μαζί με φίλες της, συνδυάζοντας στιγμές ξεκούρασης με επαγγελματικές υποχρεώσεις που αφορούν την εταιρεία ένδυσης που διατηρεί. Ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok προκάλεσε έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο επίμαχο στιγμιότυπο, η influencer εμφανίζεται μέσα σε πισίνα με την παρέα της, συμμετέχοντας σε ένα χιουμοριστικό σκετς γύρω από το κόστος των διακοπών.

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Αρχικά προβάλλεται η φράση «Τι ωραία που ήρθαμε all-inclusive διακοπές», ενώ ακολουθεί η ερώτηση «Και ποιος πληρώνει;». Τότε η κάμερα στρέφεται στην Ιωάννα Τούνη και τη Στέλλα Πάσσαρη, οι οποίες κρατούν και ανεμίζουν δεσμίδες χαρτονομισμάτων.

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